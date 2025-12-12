메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

25.12.12 20:26최종 업데이트 25.12.12 20:26

함양 지곡면 김순랑 씨, 이웃돕기 성금 100만 원 기탁

원고료로 응원하기
함양 지곡면 김순랑 씨, 이웃돕기 성금 100만 원 기탁
함양 지곡면 김순랑 씨, 이웃돕기 성금 100만 원 기탁 ⓒ 함양군청

함양군 지곡면에 거주하는 김순랑 씨가 12월 11일 지곡면사무소를 방문해 이웃 돕기 성금 100만 원을 기탁했다.

김순랑 씨는 "우리가 함께 일하며 서로에게 힘이 되는 모습을 보면서, 사회적 편견을 깨고 더 많은 기회가 주어지길 바란다."라고 따뜻한 마음을 전했다.

이번에 전달된 성금은 지곡면에 거주하는 장애인들을 위해 사용될 예정이다.

#장애인

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사2026 창원조각비엔날레 앞 '미리 보는 전시회' 마련

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기