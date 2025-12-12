큰사진보기 ▲함양 지곡면 김순랑 씨, 이웃돕기 성금 100만 원 기탁 ⓒ 함양군청 관련사진보기

함양군 지곡면에 거주하는 김순랑 씨가 12월 11일 지곡면사무소를 방문해 이웃 돕기 성금 100만 원을 기탁했다.김순랑 씨는 "우리가 함께 일하며 서로에게 힘이 되는 모습을 보면서, 사회적 편견을 깨고 더 많은 기회가 주어지길 바란다."라고 따뜻한 마음을 전했다.이번에 전달된 성금은 지곡면에 거주하는 장애인들을 위해 사용될 예정이다.