"학살자가 국가유공자?" 제주4·3 유족들, 박진경 대령 서훈에 분노

큰사진보기 ▲4.3학살 박진경 국가유공자 지정 규탄 기자회견에 참가하여 구호를 외치는 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲10일 오후 제주4·3평화공원에서 참배를 하는 권오을 국가보훈부 장관 ⓒ 국가보훈부 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견문 서한을 전달하는 백경진 제주4·3범국민위원회 이사장 ⓒ 고창남 관련사진보기

[기자회견문] 4.3 학살 주범 박진경 국가유공자 지정 즉각 취소하라 지난 11월 4일 3만 명의 제주도민의 학살을 주도한 박진경이 보훈부로부터 국가유공자로 인정받았다. 1948년 5월 박진경은 제주도에 주둔하고 있던 9연대장으로 부임한 후 제주도민을 강경 진압했다. "제주도 폭동 사건을 진압하기 위해서는 제주도민 30만 명을 모두 희생시키더라도 무방하다"는 발언을 하며 4.3 초기 국면에 주민학살까지 병행되는 강경 진압을 주도했다. 그런 박진경이 이재명 정부 보훈부에 의해 '무공수훈자'라는 이유로 국가유공자가 된 것이다.



보훈부는 공식 입장을 통해 법 절차에 의한 처분이라는 것을 고집하고 있다. 다만 신중한 검토가 이루어지지 못했다는 점만 인정하고 있다. 이는 수많은 제주 4.3 희생자들의 억울한 죽음을 부정하는 행위이며, 유족의 아픔을 짓밟는 일이다. 어떻게 학살자를 이재명 정부에서 국가유공자로 예우할 수 있는가!



박진경에 대한 국가유공자 지정은 민주주의와 인권을 짓밟는 일이다. 46년 전 오늘. 1979년 12. 12 신군부 군사반란이 있었다. 신군부는 1980년 5월 17일 광주 시민을 짓밟고 정권을 장악했다. 그리고 현재 대한민국은 12.3 계엄 내란 청산을 위해 노력하고 있다. 매일 계엄에 가담하여 권력을 탐한 군 장성들과 계엄에 직, 간접적으로 가담한 군인들이 재판에 나오고 있다. 특히 권력에 빌붙어 내란에 가담한 일부 군부 장성들의 자기변명은 차마 들어줄 수 없는 지경이다. 이는 박진경 같은 학살자들이 77년 전 민간인을 무참히 도륙하고도 오늘날 국가유공자가 되는 불처벌(impunity)의 과거청산이 빚은 결과다.



12.3 내란 청산의 한가운데서 4.3 민간인 학살 가해 책임자의 국가유공자 지정은 반역사적 행위다.

당장 박진경의 국가유공자 지정을 취소하라. 이를 위한 이재명 대통령의 결단을 촉구한다.

박진경의 국가유공자 취소는 역사 정립을 위한 또 다른 시작이다. "군인의 제복은 특정 권력의 사병이 될 때 입으라는 것이 아니라 국민의 방패가 되기 위해서 입어야 될 수의라고 생각"한다는 박 모 중령의 12.3 내란 법정 발언이 이루어지기 위한 일이기도 하다. 그의 말처럼 군인이 민주주의와 인권을 위한 군으로 거듭나기 위해서는 박진경 같은 학살 책임자의 국가 예우는 있을 수 없다.



'제복 입은 시민'으로 군이 거듭나게 하기위해 그리고 12.3 내란의 올바른 종식을 위해 학살자를 국가유공자로 만드는 지금의 국가유공자법은 전면 개정되어야 한다. 민주주의와 인권을 위해 노력한 사람이 국가유공자가 되어야 하지 않겠는가?



이재명 정부는 학살자가 유공자가 될 수 있는 유공자 제도를 개혁하라. 이에 앞서 박진경의 국가유공자 지정 당장 취소하라.



2025년 12월 12일



4.3학살 박진경 국가유공자 지정 규탄 기자회견 참가자 일동



국가폭력피해범국민연대 (한국전쟁전ㆍ후민간인피학살자전국유족회/ 삼청교육대전국피해자연합회/ 삼청교육피해자유족회/ 여순항쟁서울유족회/ 유가협 의문사지회/ 강제징집녹화·선도공작진상규명위원회/ 재일한국양심수동우회/ 여순10.19범국민연대/ 촛불계승연대천만행동/ 거창평화인권예술제위원회/ 10.28건대항쟁계승사업회/ 반민특위기념사업회/ 아동권리연대/ 포럼 진실과정의/ 전국대학민주동문회협의회/ 민주화운동정신계승국민연대/ 구로동맹파업동지회/ 민족문제연구소/ 민족민주열사·희생자추모기념단체연대회의)

제주4.3범국민위원회/ 재경제주4.3희생자 및 피해자유족회/ 제주사회문제협의회/ 행ㆍ의정 감시네트워크 중앙회/ 천주교인권위원회/ 4.9통일평화재단



제주4·3 당시 민간인 학살의 핵심 책임자로 지목돼 온 박진경 대령이 국가유공자로 지정된 사실이 알려지면서 반발이 전국으로 번지고 있다. 12일 제주4·3 유족과 제주4.3범국민위원회, 국가폭력 피해자·시민사회단체 등 20여개 시민단체 회원들은 서울 용산 대통령실 앞에서 긴급 기자회견을 열고 "박진경 국가유공자 지정을 즉각 철회하라"며 이재명 대통령의 결단을 촉구했다.이들 단체들은 "박진경은 1948년 5월 제주 9연대장으로 부임해 '제주도민 30만 명을 모두 희생시켜도 무방하다'는 발언까지 서슴지 않은, 4·3 초기 강경 진압을 주도한 인물"이라며 "부임 한 달여 사이 제주도민 5000여 명을 체포·구금·고문한 책임자"라고 규정했다.백경진 제주4·3범국민위원회 이사장은 "4·3 유족들은 박진경이 국가유공자가 됐다는 사실에 기가 막히고 살이 떨린다"며 "그의 학살 행적은 2003년 정부가 공식 채택한 <제주4·3진상조사보고서>에 명백히 기록돼 있다. 어떻게 국민주권정부 이름으로 이런 결정을 할 수 있느냐"고 목소리를 높였다.국가유공자 지정 증서에 대통령 이름이 새겨진 점 또한 유족과 시민사회의 분노를 키웠다. 4.3 유족들은 특히 대통령 이름이 새겨진 국가유공자 지정 증서를 두고 "국가폭력 청산이 여전히 미완임을 보여주는 상징적 장면"이라고 비판했다.백 이사장은 "이는 과거 군사반란과 국가폭력의 청산이 공무원 사회에 아직 뿌리내리지 못했음을 보여준다"며 "정부는 즉각 정신 차려야 한다"고 직격했다.논란이 커지자 권오을 국가보훈부 장관은 전날 급히 제주를 찾아 사과했지만, "현행 제도상 유공자 지정 취소는 어렵다"는 입장을 내놨다. 이에 단체들은 "기계적 절차만을 강조하며 역사적 책임을 회피한다"고 반발했다.기자회견 참가자들은 공동 성명에서 "보훈부는 '법 절차에 따른 행정처분'이라며 책임을 피하고 있다. 이는 4·3 희생자들의 억울한 죽음을 부정하고 유족의 상처를 짓밟는 일"이라며 "오히려 졸속 지정을 바로잡기 위한 어떠한 조치도 약속하지 않았다"고 비판했다.참가 단체들은 이번 사태를 12·3 계엄 내란 청산 흐름과 연결지으며 "내란 가담 장성들이 매일 법정에서 자기변명을 늘어놓는 현실은 77년 전 학살자가 오늘 유공자가 되는 불처벌의 역사가 만든 것"이라고 지적했다. 이어 "내란 청산의 한가운데서 학살 책임자를 국가유공자로 지정한 것은 명백한 반역사적 행위"라고 규정했다.반발은 제주를 넘어 여야 정치권·노조·시민사회로 급속히 확산됐다. 제주도의회 더불어민주당 의원들은 "가해자를 유공자로 둔갑시킨 국가범죄"라고 규탄했고, 보건의료노조 역시 "내란세력 청산 중에 학살 가해자에게 유공자 지위를 부여한 정부의 역사관을 의심하지 않을 수 없다"고 비판했다.참가 단체들은 성명을 통해 "이번 사태는 단순한 행정 오류가 아니라 대한민국 과거사 인식과 민주주의 원칙이 시험대에 오른 사건"이라고 규정하며, 정부의 즉각적 조치를 요구했다.이들은 ▲ 박진경 국가유공자 지정의 조속한 취소 ▲ 지정 과정 전반에 대한 진상 조사와 책임자 문책 ▲ 학살 가해자에게 국가 예우가 부여되지 않도록 국가유공자법을 전면 개정할 것을 요구했다.또한 "민주주의와 인권을 위해 헌신한 이들이 유공자가 되어야 한다"며 "가해자 서훈 취소와 국가유공자법 개정 뿐만 아니라 4·3 왜곡 처벌을 위한 4·3특별법 개정안을 국회가 서둘러 처리해야 한다"고 촉구했다.참가 단체들은 "이재명 대통령이 결단해야 한다. 박진경 유공자 지정 취소는 올바른 역사 정립의 시작이자 민주주의를 지키기 위한 최소한의 조치"라며 "정부가 더 늦기 전에 잘못을 바로잡아야 한다"고 강조했다. 특히 "민주주의와 인권을 위해 헌신한 사람이 국가유공자가 되어야 한다"며 "학살자에게 국가 예우를 부여하는 일이 더 이상 반복되어서는 안 된다"고 강조했다.기자회견은 "박진경 국가유공자 지정을 철회하라! 관련자를 처벌하라!"는 구호 속에 마무리됐다. 박진경 국가유공자 지정 논란은 서훈 문제를 넘어 한국 사회의 과거사 청산과 민주주의 원칙을 둘러싼 중대한 쟁점으로 확산되고 있다.기자회견을 마무리한 참가 단체들을 대표하여 백경진 제주4·3범국민위원회 이사장 일행은 서한을 들고 대통령실 종합민원실을 방문하여 자신들의 뜻을 전하기 위해 기자회견문 서한을 전달했다.백 이사장은 기자회견문 서한을 전달하면서 "대통령이 반드시 이번 사태를 조속히 해결해야 한다. 만약 그렇지 않을 경우 내년 제주4.3 추도식에 대통령은 참가할 수 없을 것"이라고 경고했다.