메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

25.12.12 20:27최종 업데이트 25.12.12 20:27

영신인더스트리, 김해시에 1천만원 기탁

원고료로 응원하기
영신인더스트리, 김해시에 1천만원 기탁
영신인더스트리, 김해시에 1천만원 기탁 ⓒ 김해시청

김해시미래인재장학재단은 12일 ㈜영신인더스트리에서 장학기금 1,000만원을 기탁했다고 밝혔다.

안형림 대표는 지난 2022년부터 김해시미래인재장학재단에 소액 기부를 이어오고 있다. 안 대표는 "기업 활동을 통한 사회 환원에 보람을 느낀다"며 "장학금이 희망이 되어 학생들이 꿈을 향해 정진하길 바란다"고 말했다.

#기탁

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사2026 창원조각비엔날레 앞 '미리 보는 전시회' 마련

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기