영신인더스트리, 김해시에 1천만원 기탁

김해시미래인재장학재단은 12일 ㈜영신인더스트리에서 장학기금 1,000만원을 기탁했다고 밝혔다.

안형림 대표는 지난 2022년부터 김해시미래인재장학재단에 소액 기부를 이어오고 있다.

안 대표는 "기업 활동을 통한 사회 환원에 보람을 느낀다"며 "장학금이 희망이 되어 학생들이 꿈을 향해 정진하길 바란다"고 말했다.