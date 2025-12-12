경남교육감 선거, 진보 '연대기구' 결성-보수 '4명 압축'

큰사진보기 ▲경상남도교육청. ⓒ 윤성효 관련사진보기

2026년 6월 전국동시지방선거 때 치러지는 경남도교육감선거를 앞두고 진보-보수 모두 발걸음이 빨라지고 있다. 진보진영은 후보 단일화 연대기구를 결성하기로 했고, 보수(중도) 진영은 단일화 후보를 4명으로 압축했다.많은 출마예상자들이 출판기념회를 열거나 거리에 펼침막을 게시하는 등 후보 알리기에 열을 올리고 있다.경남진보연합, 경남정치개혁시민연대, 경남교육연대, 민주노총 경남본부 등 단체는 '좋은교육감만들기 경남시민연대(진보교육감 선거연대기구)'를 결성하고 오는 16일 오전 민주노총 경남본부 대강당에서 출범식을 연다.경남시민연대는 "경남 교육의 진보적 성과를 계승하고 발전시키기 위한 진보 교육감 후보들의 단일화를 위한 선거연대기구 출범식을 한다"라며 "진보교육감 후보 출마 예정자, 공동대표·운영위원들이 참가하여 입장을 밝힐 예정이다"라고 밝혔다.진보교육감 선거연대기구에는 경남교육감선거에 출마하는 김준식(62) 전 지수중학교 교장, 송영기(60) 전 전교조 경남지부장, 전창현(60) 전 경남도교육청 교육활동보호담당관이 참여했다.진보진영으로 분류되고 있는 오인태 전 창원남정초교 교장과 이충수 경남교사노조 위원장은 이 선거연대기구에 참여하지 않는 것으로 알려졌다.이병하 경남정치개혁시민연대 대표는 "진보교육감 선거연대기구에는 100개가 넘는 단체가 참여하고 있다. 후보 단일화에 참여하겠다고 한 출마예상자는 3명이다"라며 "출범식을 열어 진보교육감 만들기를 위한 계획을 구체적으로 밝힐 것"이라고 설명했다.'보수·중도 경남교육감 후보 단일화 연대'는 1차 여론조사 결과, 권순기 전 경상국립대 총장과 김상권 전 경남도교육청 교육국장, 김영곤 전 교육부 차관보, 최병헌 전 경남교육청 교육정책국장으로 압축했다. 단일화연대는 10~11일 사이 2개 여론조사업체에 의뢰해 18세 이상 경남도민 2553명을 대상으로 여론조사를 벌였고, 12일 결과를 발표했다.1차 여론조사에 참여했던 권진택 전 경남과학기술대학교 총장과 김승오 전 청와대 교육행정관, 최해범 전 국립창원대 총장은 압축된 4명에 들어가지 못했다. 단일화연대는 1차 여론조사 결과의 후보별 순위와 지지율은 공개하지 않았다.1차 여론조사에 참여하기로 했던 김광섭 경남교원단체총연합회 회장과 오경문 전 경남교육청 학교정책국장은 논의 과정에서 중도 사퇴했고, 이군현 전 국회의원은 "공개토론과 검증부터 거쳐야 한다"면서 이번 여론조사에 참여하지 않았다.단일화연대는 2차 여론조사를 벌여 보수 단일후보를 결정할 예정이다.교육감선거 출마예상자들이 출판기념회를 열면서 후보 알리기에 열을 올리고 있다. 송영기 포럼사람과교육 대표는 창원에 이어 지난 6일 진주에서 출판기념회를 열었다. 송 대표는 "교육은 결국 사람을 믿는 일이며, 아이들의 가능성을 지켜주는 어른이 되는 일"이라며 "현장에서 들려주신 목소리 하나하나가 제 교육의 이유이자 앞으로의 길을 밝히는 힘"이라고 밝혔다.김상권 전 교육국장은 같은 날 국립창원대에서 출판기념회를 열었다. 그는 2022년 경남교육감 선거에서 0.47%p 격차로 석패했던 사실을 거론하며 "지난 37년간 교사, 교감, 교장, 장학사, 교육장 등 현장과 행정을 두루 거친 현장 경험을 바탕으로 바로 서는 경남교육을 위해 마지막 소임을 다하겠다"라고 말했다.김영곤 전 차관보도 같은 날 창원컨벤션센터에서 가진 출판기념회에서 "학교는 행정의 장소가 아니라 아이들의 삶과 성장의 이야기가 쌓이는 공간"이라며 "경남교육이 다시 희망을 찾기 위해서는 학생·교사·학부모가 함께 만드는 '교실 중심의 성장공동체'가 필요하다"라고 말했다.권순기 전 총장, 전창현 전 담당관, 김준식 전 교장도 최근 출판기념회를 열었다.