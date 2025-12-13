'당신이 죽였다'... 여성폭력 방관자들이 답해야 할 질문

AD

최근 넷플릭스에 방영된 <당신이 죽였다>는 한국사회에 여전히 횡행하고, 지금도 어딘가에서 벌어지는 여성폭력의 잔인성과 주변인의 방관적 태도를 폭로한다. '당신'이라는 2인칭 대명사를 통해 우리 각자에게 여성폭력을 인지했음에도 외면하고, 보호 의무가 있음에도 묵과하는 인간의 잔인성을 지적한다. 드라마의 내용은 가정 폭력에 시달리던 친구를 구하기 위해 단짝 친구와 피해자가 폭력적인 남편을 살해하게 되는데, 살해에 이르기 전에 가족과 이웃, 수사기관, 의료기관, 상점 등에서 인지했음에도 모두 방관한다. 누가 죽인 걸까?한국여성의전화가 지난 10년간(2015~2024년) 언론에 보도된 사건을 조사한 내용에 따르면, 친밀한 관계인 남성에 의해 살해, 그런 위기 상황에 놓인 여성은 최소 2748명으로 확인됐다. 문제는 여성폭력 피해 당사자들이 수사기관에 신고한 후 보호조치에 이르렀지만 살해되고 마는 안타까운 현실이 지속되는 점이다. 여성폭력 피해자를 보호하고 지원하는 관계 법률인 '가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법'은 1998년 제정돼 곧 30년을 맞이한다. 하지만 여전히 가정에서 만연하게 일어나는 폭력에서 여성은 자유롭지 못한 채, 복합적 상황(자녀, 부모, 생계, 가스라이팅 등)에 노출됨에 따라, 떠나지 못하고 머무는 경우가 많다.또한 2021년 10월 21일 '스토킹처벌법'이 처음으로 시행된 이후, 2023년 7월까지 112에 접수된 스토킹 관련 신고는 5만 5796건에 달한다. 월평균 2536건, 하루 평균 약 86건이 신고 접수되었다. 같은 기간 '스토킹처벌법' 위반으로 검거된 건수는 1만 7104건이다. 2025년 11월 25일에 보도된 내용(KBS, 10년째 법제화되지 못하는 '교제 폭력'…"얼마나 더 죽어야 하나")에 따르면 접수된 교제 폭력 관련 신고 건수는 지난해까지 4년 동안 50% 넘게 증가했지만 교제 폭력을 막을 법적 장치는 부족하다는 지적이다.약 30년 전에는 '가정폭력처벌법'이 입안됐고, 2019년도에는 '여성폭력방지기본법' 그리고 몇 해 전 '스토킹처벌법'도 입안됐지만 왜 여전히 여성들은 살해당하고, 폭력을 당해도, 법과 제도로부터 그리고 수사기관 등으로부터 보호받지 못하는 것일까? 반면, 최근 아동학대 관련 법률과 제도, 정책, 사회적 인식은 여성폭력과 비교할 수 없을 정도로 개선됐다.각 기초자치단체에는 아동학대를 전문적으로 조사, 보호조치, 모니터링 등을 수행하는 아동학대전담공무원이 배치되어 있다. 이와 함께 학대로 가정과 분리조치 된 아동을 보호하는 학대피해아동쉼터가 마련되어 있으며, 관련 법령에 따라 가정에서 2회 이상 학대가 이루어진 경우, 아동을 가정으로부터 즉각분리할 수 있다. 아동학대신고가 접수되면 경찰과 아동학대조사 전문공무원이 동행하여 현장으로 출동한다. 아울러, 학대로 판명날 시에는 즉각분리 조치에 따라 학대피해아동쉼터에서 아동을 안전하게 보호한다. 부끄러운 이야기지만 현행 '아동복지법' 제52조 제1항 제14호 및 제53조의2에 규정된 학대피해아동 내용은 필자가 국회의원 보좌진으로 근무하면서 입안한 것이다.이처럼 아동학대에 관해서는 관청과 수사기관, 사회복지기관 등이 합심하여 조사부터 보호조치, 모니터링, 자원연계 및 원가정 복귀까지 촘촘하게 기능하는 데 반해, 여성폭력에 대한 관청과 수사기관, 지역사회, 언론 미디어 등은 그렇지 않다. 이는 여전히 한국사회에서 가정폭력과 스토킹 범죄 등은 사적 영역이라는 낡은 가치관 때문으로 보인다. 또한 스토킹 범죄 또한 안일한 판단으로 인해 피해자를 보호할 수 있는 골든타임을 놓치기도 한다. 이는 여성이 명백한 피해자이면서 약자, 당장의 국가적, 사회적 보호가 필요한 대상자라는 점을 인정하지 않으려는 문화·사회적 잠재의식 때문이 아닐까?결국, 다시 넷플릭스 드라마 <당신이 죽였다>로 돌아가면, 부인을 무참히 학대한 남성은 누가 죽였는가? 남편에게 지속적 폭력에 시달린 여성인가? 아니면, 그 여성이 처한 상황을 외면하고, 방관한 우리인가? 드라마는 남편을 살해한 부인과 친구가 재판을 받으면서 막을 내린다. 정당하게 법의 심판대에 선 것이다. 하지만 정작 법의 심판대에 서야 할 사람은 누구인가? 바로 가정폭력을 일삼으면서, 이를 숨기고, 일말의 가책을 느끼지 않던 남편이다. 또한 여성의 가정폭력 정황을 인지했던 경찰관인 시누이, 인권을 외치던 작가이자, 강연자인 시어머니 그리고 의사와 수사기관도 책임이 가볍지 않다. 이들은 곧 나와 우리 바로, 피해자 관점에서 보면, 당신이다.입법부, 행정부와 사법기관, 시민단체 및 언론 등은 머리를 맞대고 여성폭력 예방 및 보호 제도를 아동학대 보호 제도에 준하도록 보완하고, 설계해야 한다. 제도 도입 시 가장 중요한 부분은 다름 아닌 피해 여성 당사자를 중심으로 한 공청회를 반드시 거쳐야 하는데, 국회의원과 행정관료들은 목소리를 들어야 하지, 당사자들을 설득하려고 하거나 해서는 안 된다. 이미 그렇게 해서 만든 법들이 있지만 여전히 여성들은 폭력의 굴레에서 벗어나지 못하는 실정이어서 반성해야 한다. 여성의 목소리에 집중해 주길 바란다.