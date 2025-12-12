박완수 경남지사 "부산대 미래발전 적극 지지"

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사와 최재원 부산대 총장은 12일 경남도청 도정회의실에서 ‘지자체-대학 상생발전 간담회’를 가졌다. ⓒ 경남도청 관련사진보기

경상남도(도지사 박완수)와 부산대학교(총장 최재원)가 지역 균형발전과 미래 첨단산업 인재 양성을 위한 상생 전략을 논의하고 협력해 나가기로 했다.박완수 도지사와 최재원 총장은 12일 경남도청 도정회의실에서 '지자체-대학 상생발전 간담회'를 열어 부산대 양산‧밀양 캠퍼스의 활용 방안을 포함한 지역 혁신 전략을 집중 논의했다.박 도지사는 "부산대의 지역 기여와 재도약 의지를 적극 지지한다"라며 "부산대가 구체적인 계획을 가지고 추진할 경우, 행정·정책적으로 지원할 부분이 있다면 적극적으로 협력하겠다"는 의사를 밝혔다.이번 간담회에서는 '부산대 양산캠퍼스 유휴부지 활용 방안', '바이오메디컬 인공지능(AI) 상용화 기반 구축 사업계획안', '부산대 밀양캠퍼스 축소 후속 지역협력 강화 방안' 등이 다뤄졌다.양산캠퍼스 유휴부지 활용과 관련해, 부산대는 첨단산학단지 12만평 규모 유휴부지에 '첨단모빌리티 융합연구원' 설립을 골자로 하는 혁신 클러스터 조성 계획을 제안했다.이에 경남도는 부지매각 방식 이견으로 개발 사업이 지연되고 있음을 언급하며, 도민 우려 해소를 위해 부산대에 부지매각 방식을 빠른 시일 내 결정해 줄 것을 요청했다.또 양측은 양산캠퍼스 첨단산학단지 내에 바이오메디컬 인공지능(AI) 상용화 기반을 구축하는 사업 계획안에 대해서도 협의했다. 밀양캠퍼스 축소 후속 조치와 관련해서도 논의가 진행됐다.최재원 총장은 "비전을 더 크게, 구체적으로 구상해야 할 필요성을 느낀다"며 "총장으로서 양산·밀양 캠퍼스의 유휴부지 문제 등을 해결하고 명실상부한 지역 혁신에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 의지를 표명했다.박완수 도지사는 "부산대가 새로운 재도약을 위한 계기를 만들고 있는 것 같다"며 "경남이 추진하는 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)와 연계해 지역의 미래 경쟁력을 강화하고, 첨단산업 인재 육성에도 함께 힘쓰겠다"고 밝혔다.