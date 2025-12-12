도자기 파편 30년 김봉윤, '월간문학' 신인작품상 당선

큰사진보기 ▲김봉윤 국사편찬위원회 남해사료조사위원이 『월간문학』 2025년 12월 신인작품상에 당선됐다. 지난달 27일 대장경판각문화센터에서 인터뷰를 진행했다. ⓒ 남해시대 관련사진보기

김봉윤 신인 수필가의 당선소감이 (사)한국문인협회 누리집 『월간문학』 신인작품상 당선작 발표(2025년 12월 176호)에서 소개하고 있다.

김봉윤 국사편찬위원회 남해사료조사위원이 문예지 <월간문학> 신인문학상 수필부문에 당선됐다. 30년에 가까운 시간 동안 남해의 땅과 물가에서 주워온 도자기 파편과 사람들의 이야기를 담은 <사금파리>가 마침내 수필가로 응답한 순간이다. 이에 본지는 김봉윤 위원과 지난 11월 27일 대장경판각문화센터에서 인터뷰를 진행했다.김봉윤 위원의 등단 소식은 병원에서 들려왔다. 그는 어머니의 다공성 골절을 지켜보던 659호실 간이의자에서 낯선 번호를 망설이다 받았고, "<사금파리>가 신인상에 올랐습니다"라는 목소리가 문틈으로 들어온 금목서 향기처럼 조용히 스며들었다. 김봉윤 위원은 "깨지고 버려진 그릇 조각 속에서 오래 묻어둔 말과 그리움을 캐내 글을 빚었다"며 "어머니의 고통을 마주하던 순간과 글이 겹쳐져 사금파리처럼 눈이 젖었다"고 당선 소감을 밝혔다.<월간문학>은 (사)한국민인협회가 1966년 창간한 한국 문단의 신인을 배출해온 대표적 문예지다. 공신력 높은 지면에 실리는 작품 수는 극히 적고, 전국 각지에서 쏟아지는 응모작 대비 등단 확률은 매우 낮다. 문예창작을 전공하는 청년 작가 지망생들은 물론, 대학원생·기성 작가 후보군들이 매달 몰리는 통로여서 지역 창작자에게는 더 높은 장벽처럼 느껴지는 곳이다. 최근 몇 년간은 AI 감별 기준이 강화되며 `고유한 경험`의 비중이 심사에서 절대적 요소가 되었다는 점도 등단 난도를 높인다. 그가 첫 도전에 문을 통과했다는 사실 자체가 하나의 경쟁력을 증명한다.<월간문학> 심사위원단은 "AI가 양산하는 공식화된 수필이 범람하는 시대에, 몸으로 채집하지 않으면 쓸 수 없는 현장성이 돋보였다"고 평했다. 응모작 가운데서도 선정성 없이 담백하면서도 독창적이고, `당선 공식`과 거리를 둔 글이라는 점이 높은 평가를 받았다.김봉윤 위원은 역시 이 지점을 가장 분명하게 인식하고 있었다. 그는 "나는 문학을 전공한 적이 없고, 누군가의 방식대로 쓰지도 않았다. 남해 곳곳에서 주워 온 사금파리를 정리하듯 내가 본 것, 겪은 것들을 그대로 썼다"고 말했다.또한 그는 스스로를 `문학인`이라 부르기를 조심스러워했다. 문학인 재조명전에 자료를 실어달라는 요청을 거절하다가, 중학교 시절 은사였던 이처기 선생으로부터 "대장경 관련 글에서도 이미 문학적 결이 보였다. 공부해 쓰면 충분히 작품이 된다"는 응원을 받고 남해문학회에 입회한 후 문학적 길을 뚜렷한 목표로 삼았다.김봉윤 위원은 고려대장경판각성지보존회 총괄 기획자로 활동하고 있다. 그렇게 그는 도자기 파편, 외사지 이야기 등 12편을 추려 수필의 결을 다듬었다. 전공도, 문학적 사사도 없었지만, 30년 동안 손바닥으로 만진 남해의 시간이 그의 문장을 단단하게 만들었다.김봉윤 위원은 "<남해시대> 시민기자로 올해 활동하면서 남해 얘기들을 쭉 정리하게 됐다"며 " 신문 연재를 준비하며 써놓은 글이 있었고, 그중 도자기 파편·외사지 얘기 등 12편을 따로 빼놓았다"고 설명했다.나아가 김봉윤 위원은 "내가 직접 보고 주워오고 채집하지 않으면 쓸 수 없는 글"이라고 말했다. 이 원고들은 남해의 땅과 물가에서 직접 주워온 사금파리, 팔만대장경 주변을 오가며 만난 사람들, 외사지의 물빛과 계절을 관찰해 기록한 글이었다.그에게 등단은 마침표가 아니라 출발선이다. 남해의 역사·사람·자연을 문학으로 기록하고 싶은 열망은 더 선명해졌다."늦은 나이에 신인이 됐지만 지금이 가장 쓰고 싶은 때"라는 김봉윤 수필가는 고려대장경 판각을 넘어 남해의 시간을 문학으로 새겨 넣는 새로운 여정을 시작했다.