"망국의 피눈물 속에 핀 민주공화의 꿈"

독립지사 신규식 선생의 시문인 '아목루'(170수)가 중국문학 연구자 진옥경 박사의 심도 깊은 역주·해설로 새롭게 출간됐다. 진 박사는 최근 <독립지사 예관 신규식의 여름과 겨울, 시집 '아목루' 역주해설> (출판사 학자원, 577쪽)을 내놓았다.

<아목루>(兒目淚). 을사늑약의 치욕에 울어 한쪽 눈이 실명된 예관 신규식 선생(申圭植, 1880~1922)이 중국 망명 생활 동안의 고뇌와 독립운동의 과정을 담아낸 시집이다. 을사늑약 후 실명했던 한쪽 눈을 뜻하는 '아목(兒目)'과 눈물을 뜻하는 '루(淚)'를 합친 것으로 '망국의 치욕에 흘리는 피눈물'을 뜻한다.선생의 시문인 '아목루'(170수)가 중국문학 연구자 진옥경 박사의 심도 깊은 역주·해설로 최근 새롭게 출간됐다. 진 박사는 최근 <독립지사 예관 신규식의 여름과 겨울, 시집 '아목루' 역주해설> (출판사 학자원, 577쪽)을 내놓았다.선생은 충북 문의군 출신이다. 한학을 익힌 뒤 관립한어학교에서 중국어를 배우고 육군무관학교를 거쳐 황실 시위(侍衛)에까지 오른 대한제국의 군인이었다. 그러나 1905년 을사늑약의 치욕을 못 이겨 한쪽 눈을 실명하는 고통을 겪었다. 1910년 경술국치 이후 기울어가는 나라를 구하기 위해 중국 상해로 망명했다. 대종교에 귀의하여 독립운동의 정신적 구심점을 마련하기도 했다.특히, 청년 교육에 힘을 쏟으며 망명 온 학생들의 스승 역할을 자임했고, 중국 혁명 지도자들(쑨원 등)과의 깊은 교류를 통해 외교적 수완을 발휘했다. 망명 후 10여 년 동안 민족혼과 주인의식을 고취하기 위해 <한국혼>(사상서)과 <아목루>(한시 모음집)를 저술했다.선생은 공화주의와 민주공화 정신을 절대적으로 지지하며 1917년 대동단결선언과 3.1운동을 추진하는 데 중추적 역할을 했다. 대한민국 임시정부 수립 후 법무총장, 국무총리, 외무총장 등을 역임했다. 하지만 대내외 환경이 악화되자 25일간의 단식 끝에 43세의 젊은 나이로 순국했다.'아목루'에 대한 번역과 연구가 이번이 처음은 아니다. 1994년 <신규식 시문집>(중국 북경의 민족출판사, 김동훈 등), 2007년 <신규식편>(연변대학 조선문학연구소 간행), 2019년 <신규식 전집 제 1권>(예관신규식전집 편찬위원회, 박정규 등) 외에 여러 논문이 발표됐다.그럼에도 진 박사의 이번 번역·해설서는 단순히 시를 번역하는 것을 넘어, 난해했던 한시의 역사적 배경과 인물 관계를 치밀하게 고증하여 해설했다는 점에서 의미를 갖는다.특히, 망명지 중국의 복잡한 정치 상황과 쑨원 등 중국 혁명 지사들과의 치열했던 외교적 연대의 맥락을 시 구절마다 살려내 독자들이 임시정부 초기 독립운동가들의 고독한 싸움을 생생하게 느낄 수 있도록 했다.또 한문과 독립운동사라는 이해의 장벽을 낮추기 위해 주석과 해설 작업을 추가했다. 독립지사 박찬익 선생의 후손에 의해 경기도박물관에 기증된 '아목루' 필사본의 가치를 발견하고 이를 번역에 반영한 것 역시 소중한 성과로 꼽힌다.김승환 단재신채호 선생 기념사업회 대표(충북대 명예교수)는 추천사에서 "선생의 형형한 영혼을 번역하기가 쉽지 않다"라며 "이 책은 선생의 한시를 완역하고, 고증하고, 주석하고, 해설한 것이면서 초기 독립운동사를 연대순으로 정리한 역저"라고 평했다. 이어 "죽은 번역과 적당한 표현을 거부하고 한 자 한 자, 장인의 철저한 정신으로 번역하고 수정하고 주해한 정전으로 선생의 생애와 대한민국임시정부와 한중외교사의 단면이 선연하게 밝혀졌다"라고 덧붙였다.진 박사는 "선생이 남긴 시를 통해 이국 땅에서 풍상 속에 꺾으신 마음의 행로를 체험하고, 순서가 뒤섞여 실려 전해오던 작품의 역사적 배경을 탐색할 수 있었다"라며 "<아목루>는 선생이 꿈꾼 민주공화의 이념이 단순한 사상이 아니라, 망국의 피눈물 속에서 필사적으로 지키고자 했던 생명이었음을 보여준다"고 밝혔다.진 박사는 중국어중문학과 박사로 충북도교육위원, 신규식전집편찬위원회 편찬위원을 역임했다. 저서로는 <이태백 악부시>, <중국시와 시인>(공저), <이백시의 정화-고충 악부 가음>(공저) 드잉 있다.