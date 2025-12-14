10인의 시선으로 포착한 홍대, 서교, 연남, 합정의 이면

큰사진보기 ▲홍대 레드로드 인근 ⓒ 유상현 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍익대학교 캠퍼스 인근 (좌) / 홍익대학교 캠퍼스 내부 (우) ⓒ 이진영, 정화수 관련사진보기

큰사진보기 ▲성미산 마을 (좌) / 연남동 일대 (우) ⓒ 최경화, 박성경 관련사진보기

큰사진보기 ▲서브컬쳐 공연을 즐기는 사람들 (좌) / 홍대 레드로드 인근 (우) ⓒ 이주은, 김세영 관련사진보기

큰사진보기 ▲<천 개의 카메라> 12기 전시 현장 사진 (성남훈 작가) ⓒ 최경화, 이진영 관련사진보기

덧붙이는 글 | - 글쓴이는 후지필름 천 개의 카메라 12기 참가자입니다.

급변하는 서울의 오늘을 기록하고, 익숙한 풍경 속 숨겨진 이야기를 포착하기 위해 카메라를 든 사람들이 있다. 후지필름 서울 기록 프로그램 '천 개의 카메라 12기'에 참여한 10명의 사진가는, 자발적인 참여와 현장 탐사를 통해 서울의 실재하는 다양한 장면을 사진으로 기록했다.천 개의 카메라는 대한민국의 수도이자 천만 시민들의 삶의 터전으로서 급속히 변해가는 서울의 '오늘'을 사진으로 기록해 '내일'에 전하고자 하는 취지의 사회 공익 프로그램이다. 후지필름 코리아의 총괄 후원 아래, 세계보도사진상과 국내외 중요사진상을 수차례 수상한 다큐멘터리 사진가 성남훈 작가의 전문적인 멘토링과 크리틱을 통해 진행된다.해당 프로그램은 2023년 3월 1기 모집을 시작으로 이태원, 신촌, 서초 등 다양한 지역을 순회 촬영했다. 이번 12기 참여자들은 홍대, 서교, 연남, 합정 반경 일대를 기록하며, 3개월간 이 지역의 숨겨진 일상과 문화적 단면을 입체적으로 포착했다.촬영 결과물은 종로구 청운동 사진위주 류가헌 갤러리에서 공개되었다. 전시는 2층 전시 1관과 지하 1층 전시 2관에서 동시 진행되는 것이 특징이다.지상 2층에서는 참가자들이 홍대 인근 지역을 '낮과 밤 (Day and Night)'으로 규정하며 기획한 전시가 '플레이 그라운드' 형식으로 펼쳐진다. 낮과 밤, 지상과 지하라는 대비되는 시간과 장소를 통해 홍대 인근의 다양한 모습을 조명한다.지하 1층에서는 다큐멘터리 사진가 성남훈 작가의 멘토링과 크리틱을 통해 최종 선정된 사진을 선보인다.전시 1관의 <낮 (Day)> 섹션은 화려한 홍대 거리의 뒤편에 공존하는 평범한 일상과 잊혀져 가는 지역 등을 기록하며, 평화로우면서도 에너지가 함께 느껴지는 공간을 조명한다. 작가들은 연남과 망원 지역의 평화롭고 여유로운 휴식 공간, 그리고 학생이자 예술가인 이들의 주무대인 홍대 인근의 다층적인 모습을 살펴본다.'홍대'라는 단어에서 떠오르는 과감하고 화려한 도시의 모습이 아닌, 중심가를 벗어나 주변 지역의 깊이 있는 일상에 초점을 맞춘다. 정제된 시선으로 복잡한 도시 속의 여유로움과 미학을 포착하고, 연남동의 뒷골목에 남아있는 대중목욕탕, 미용실, 수선집 등 누군가의 일상이 이어지는 '사람 사는 곳'으로서의 면모를 담아냈다. 또한 자생적 공동체 생태계를 유지해 온 성미산 마을의 공동육아와 주민 조직 관계를 관찰하며, 지속 가능한 가치를 기록했다.아울러 망원한강공원 일대가 다양한 계층의 시민들이 여유와 휴식을 즐기는 복합적 도시 공간으로 기능하는 모습을 사진으로 담았다. 이와 함께 인디 문화의 상징적 공간으로 거듭난 홍대의 근원을 찾았고, 홍익대학교 미술대학 캠퍼스 및 학생들의 작업 모습 등 예술 창작 생태계의 근간을 포착했다.전시 2관의 <밤 (Night)> 섹션은 젊음과 취향을 표현하는 사람들, 그리고 홍대가 자유로움의 상징이 될 수 있었던 중심 무대를 조명한다. 기성세대의 편견에서 벗어나, 쾌쾌하고 음습한 곳이 아닌 젊음의 낯익고 생동감 있는 풍경에 초점을 맞춘다. 클럽, 공연장, 펍, 할로윈 행사 등 다양한 장소를 관찰하며, 순간을 즐기고 자유로움을 표현하는 사람을 포착한다.참여 작가들은 '무모하고, 위험하고, 거칠 것'이라고 단정하기 쉬운 홍대의 밤거리에서 오히려 즐거운 추억을 기대하며 나온 젊은 에너지를 마주했다. 다양한 국적과 배경을 가진 사람들이 모여들어 국경과 개성을 넘어 순간의 자유를 만끽하는 현장을 담았다.또한 이들은 홍대 거리가 단순한 유행의 소비지가 아니라 수십 년간 겹겹이 축적된 취향과 실험, 충돌과 공존으로 만들어진 거대한 문화 생태계임을 확인했다. 인디 밴드, 버스킹 공연, 소극장 배우, 지하 아이돌 팬덤, 코스프레 문화 등 예술과 서브 컬쳐를 향유하는 사람들이 모이는 이 지역에서 개미굴처럼 많은 문화의 굴(窟)이 지난 오랜 시간 동안 자리 잡아 왔음을 기록했다.'천 개의 카메라 12기' 단체 사진전은 12월 9일부터 14일까지 종로구 청운동 사진위주 류가헌 갤러리에서 열린다. 관람은 별도 예약 없이 오전 11시부터 오후 6시까지 무료로 가능하다.전시 기간 동안 12기 프로그램의 대미를 장식하기 위한 포토파티(Photo Party) 프로그램이 진행된다. 이 행사는 사진가 성남훈의 멘토링, 전시, 스크리닝, 작가와의 대화, 파티 등이 결합된 축제 형식의 문화행사로, 류가헌 갤러리에서 참여 작가들과 관람객이 교류하는 깊이 있는 대화의 장이 펼쳐질 예정이다.한편, 천 개의 카메라 13기는 12월 첫째 주 모집 완료되었다. 선정된 참가자들은 종로 4·5·6가, 혜화, 창신 반경을 중심으로 다음 기록 작업을 진행할 예정이다.