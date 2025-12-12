이준석 '통일교 특검' 제안 환영한 송언석... '특검 연대' 구성하나?

큰사진보기 ▲송언석 국민의힘 원내대표가 12일 오전 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"당연히 통일교의 더불어민주당 정치자금 문제에 대해서는 힘을 모아야 된다."

큰사진보기 ▲송언석 국민의힘 원내대표가 12일 오전 서울 여의도 국회에서 기자간담회에 참석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲개혁신당 최고위 참석하는 이준석 대표개혁신당 이준석 대표가 11일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

국민의힘이 '통일교 특별검사' 필요성을 강조하며 연일 여권을 압박하고 있다. 통일교와의 유착 의혹으로 그동안 궁지에 몰렸던 국민의힘이, 최근 여권 인사들의 연루 의혹이 새롭게 불거지자 적극으로 반격에 나서고 있다.특히, 사이가 소원했던 개혁신당과의 '연대'에 대해서도 여지를 남겼다. 개혁신당 손을 빌려서라도 특검을 관철하겠다는 의지를 반복해서 내비치고 있다. 송언석 국민의힘 원내대표는 12일 현안 관련 기자간담회에서, 특검법 통과를 위해 개혁신당의 손을 잡는 데 대해 "100% 동의한다"라고 밝혔다.국민의힘의 이런 스탠스에 개혁신당 측도 일단은 가능성을 닫지 않는 모양새이다. 다만, 실제 '통일교 특검 연대'가 성사되기까지는 '특검 추천권' 등 넘어야 할 산이 존재한다.시작은 송언석 국민의힘 원내대표가 이준석 개혁신당 대표의 메시지에 화답하면서부터였다. 이준석 대표는 지난 11일 당 최고위원회의에서 "'통일교 민주당 정치자금 제공 사건에 대한 특별검사' 임명을 제안한다"라며 "민주당이 의혹을 털어내고 싶다면 이 사안에서 자유로운 정당이 추천하는 특검을 받으시라"라고 요구했다.그는 "개혁신당이 통일교의 민주당 인사들에 대한 정치자금 제공 의혹에 대한 특검 후보를 추천하겠다"라며 "국민의힘의 추가 의혹에 대해서는 조국혁신당이나 진보당이 추천하면 된다"라고 강조했다. "양당 모두 이 사안에서 자유로운 제3자의 검증을 받는 것, 이것이 국민이 납득할 수 있는 가장 합리적인 방안"이라는 취지였다.그러자 송언석 원내대표는 본인의 SNS를 통해 "적극 환영한다"라며 "국민의힘과 함께 명확한 진상규명과 철저한 발본색원을 특검으로 이뤄내 보자"라고 화답했다. 개혁신당과의 연대를 위해 국민의힘의 특검 추천권을 포기할 수도 있다는 취지로 읽히며, 여론의 관심을 모았다.송언석 국민의힘 원내대표의 12일 현안 관련 기자간담회에서 관련 질문이 쏟아졌다. 특검의 필요성을 강조한 송 원내대표는 언론의 질문에 "'통일교와 민주당의 정치자금 관련해서 문제가 있으니 이 부분을 특검을 실시하자'라고 하는 것이 개혁신당 이준석 대표의 제안 내용이었고, 거기에 대해서 저도 환영한다고 메시지를 냈다"라고 재차 강조했다.그는 "지금도 동일한 생각"이라며 "이 부분은 매우 중대한 국기문란 사건에 해당이 될 수 있고, 정교분리를 천명한 대한민국 헌법을 정면으로 배치되는 그런 상황"이라고 꼬집었다. "특검 도입은 꼭 해야 되지 않겠느냐"라며 "특검과 관련해서 거대 여당의 문제 있는 부분에 대해서는 단 한 사람이라도 더 힘을 모아야만 그래도 가능한 상황은 맞지 않느냐?"라고 되물었다.민주당이 의석 다수를 점하고 있기 때문에, 민주당을 제외한 정당들이 뭉쳐야만 그나마 본회의 통과 가능성을 높일 수 있다는 맥락이다.다만 "다른 측면에서의 연대라든지 이렇게 이야기하는 것은 지금으로서는 우리 당의 의원들 총의도 모아봐야 되고, 서로 논의가 필요한 상황"이라며 확대 해석은 경계했다. 당장의 "소통을 하고 있거나 회동을 한다거나 이런 준비를 하고 있지는 않다"라고도 거리를 뒀다.그럼에도 송 원내대표는 '국민의힘 특검 추천권 포기'에 대해 "그걸 포함해서, 그 누구라도 이 통일교와 민주당의 굉장히 유착 관계에 있었던 정치자금 문제의 진실을 파헤칠 수 있는 특검을 임명하는 것이 꼭 필요하다"라고 답했다. 민주당을 수사할 수 있다면, 특검 추천권을 제3당에게 맡기는 방안도 검토 가능하다는 뉘앙스로 이해된다.국민의힘의 이같은 자세에 대해 개혁신당도 마냥 거부감을 드러내고 있지는 않다. 이동훈 개혁신당 수석대변인은 이날 <오마이뉴스>와의 통화에서 "앞으로 계속 무엇을 같이 하자는 건 아니지만, 특검에 대해서만큼은 연대를 할 수 있다"라고 밝혔다. "일단 특검법안을 발의를 해야할 것 아닌가?"라며 "만약에 발의한다 그러면 국민의힘과 그런 부분에서 충분히 협의를 할 수 있다"라고도 부연했다.개혁신당 의석만으로는 단독 발의가 불가능하니, 국민의힘과의 특검법 '공동 발의'도 생각해볼 수 있는 '옵션'이라는 의미이다. 다만 "민주당의 의혹만 밝히는 것도 아니고, 국민의힘에서도 새롭게 의혹이 제기되고 있는 사람도 있으니 차제에 이 양당에 대한 부분들을 갖다가 규명해 보자라는 취지"라며 "그러니까 우리가 조국혁신당에게도 같이 하자고 이야기한 것 아니겠느냐?"라고 말했다. 연대의 대상을 '국민의힘'으로만 한정하지는 않겠다는 이야기였다.무엇보다 원포인트 '통일교 특검 연대'의 전제는 '특검 추천권'이라는 점을 강조했다. 그는 "사건의 당사자라고 할 수 있는 양당은 제외하고, 제3당에게 추천권이 있어야 한다"라며 "국민의힘과 특검법을 공동 발의를 하더라도, 국민의힘에게 추천권을 주자는 것은 아니다"라고 설명했다.이 대변인은 같은 날 "'통일교 게이트', 진실 밝히는 유일한 길은 제3지대 추천 특검뿐이다"라는 제목의 논평을 내고 "통일교 정치자금 의혹은 이제 개별 인사의 해명이나 부인으로 덮을 수 있는 단계가 아니다"라고 목소리를 높였다.그는 "이준석 개혁신당 대표는 이 사안을 정면으로 돌파할 유일한 해법을 제시했다. 통일교 게이트에 연루된 기득권 양당이 아닌, 제3지대가 추천하는 특별검사"라며 "국민의힘은 이미 이 제안에 공개적으로 환영 의사를 밝혔다. 이제 민주당 선택만 남았다"라고도 압박했다.이어 "'경찰에 맡기자'는 말로 시간을 끌 게 아니라, 제3지대 추천 특검에 즉각 호응하면 된다"라며 "정말로 떳떳하다면, 왜 제3자 검증을 두려워하느냐? 지금 필요한 것은 변명도, 경찰 핑계도 아니다"라고 날을 세웠다. "제3지대 추천 특검을 수용하시라. 그것이 국민 앞에 떳떳해지는 유일한 길"이라는 이야기였다.