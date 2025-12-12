메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

25.12.12 17:58최종 업데이트 25.12.12 17:58

울산 청년주택 입주자 경쟁률, 평균 4.33 대 1로 인기

"도심지 내에 청년 보금자리" 울산시장 공약으로 시작...'청년형 유홈' 5개소 136세대 모집에 589명 접수

원고료로 응원하기
울산시가 청년 주거안정을 위해 추진중인 '청년형 유홈' 중 남구 달동 조감도. 26세대 모집에 139명이 지원해 6.28대 1로 경쟁률이 가장 높았다.
울산시가 청년 주거안정을 위해 추진중인 '청년형 유홈' 중 남구 달동 조감도. 26세대 모집에 139명이 지원해 6.28대 1로 경쟁률이 가장 높았다. ⓒ 울산시

울산시가 청년들의 주거 안정을 위해 추진중인 청년주택(청년형 유홈(U home))입주자를 모집한 결과, 5개소 136세대 모집에 589명이 접수해 평균 4.33 대 1의 경쟁률을 기록했다.

청년형 유홈(U home) 5개소는 지상 5층, 전용면적 20㎡ 내외 규모로 건립되며, 세대별 특화 품목으로 냉장고, 세탁기, 인덕션, 싱크대, 붙박이장이 제공된다. 공용공간에는 기본적으로 1호당 1개 이상의 계절창고 및 공유거실, 스터디룸 등의 동아리(커뮤니티) 시설이 개소에 따라 다르게 갖춰져 있다.

앞서 김두겸 울산시장은 2022년 지방선거에서 '청년희망주택 공급'을 공약하며 "경제적으로 취약한 청년들에게 교통이 양호하고 편의시설이 충분히 갖추어진 도심지 내에 보금자리를 공급해 집 걱정 없이 학업과 생업에 종사할 수 있도록 한다"고 했고, 울산시는 지난 2022년부터 본격적으로 도심에서 청년형 유홈(U home) 사업을 시작했다.

AD
이에 지난해 성안동 36호, 올해 신정동 38호가 입주를 완료했고, 건립 중인 6개소 유홈(U home) 150호와 신축매입약정형 유홈(U home) 48호는 내년 상반기까지 모두 공급될 예정이다.

울산시는 지난 11월 28일부터 12월 10일까지 5개소의 '청년형 유홈(U home)'의 입주자를 모집해
지역별로 남구 달동 26세대 모집에 139명이 지원해 6.28대 1로 경쟁률이 가장 높았다. 이어 삼산(5.37대 1), 백합(4.92대 1), 태화(3.6대 1), 양정(2.25대 1) 순으로 경쟁률을 보였다.

특히, 가장 높은 경쟁률을 보인 주택 유형은 삼산의 시(C)형(전용면적 23㎡)으로 4세대 모집에 48명이 몰려 12대 1을 기록하면서 청년들의 높은 선호도를 입증했다. 이 외에도 백합 디(D)형 8.5대 1, 달동 시(C)형 7대 1 등이 높은 인기를 끌었다.

한편 '청년형 유홈(U home)' 입주 자격은 입주자 모집 공고일 기준 무주택자이면서 울산 거주(또는 소득 근거지)인 청년으로 소득 및 자산 등 일정 요건을 갖춰야 한다.

울산시는 내년 2월까지 신청자의 입주 자격을 심사해 최종 입주자를 발표하고, 2월부터 4월까지 순차적으로 입주를 진행할 계획이다.

울산시 관계자는 "청년형 유홈(U home)에 대한 높은 관심은 울산 청년들의 주거 안정 욕구를 반영한 것으로, 시가 추진하는 청년 주거 정책의 중요성을 다시 한번 보여주었다"라며, "계획된 일정에 맞춰 차질 없이 공사를 완료해 청년들이 하루라도 빨리 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.

#울산청년주택#청년형유홈#도심

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

10만인클럽
10만인클럽 회원
박석철 (sisa) 내방

울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

이 기자의 최신기사권태호 울산시의원 "다가구·오피스텔에도 층간소음 지원을" 조례 발의

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기