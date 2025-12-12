'몸자보' 붙인 시민들, 롯데백화점 '진입 성공'

▲현대차 비정규직 이수기업 해고자들과 인권운동네트워크 바람 회원들이 12일 오후 서울 송파구 롯데백화점 잠실점앞에서 지난 10일 식사를 위해 롯데백화점 푸트코트를 방문한 노동자들에게 해고자 복직 요구 조끼와 몸자보 벗을 것을 요구한 것에 ‘노조혐오’라며 규탄하는 시위를 벌였다. 정문앞에서 기자회견을 마친 참가자들이 몸자보와 노조 조끼를 입은 채 보안요원에게 보안 관련 사무실 위치를 물어보고 있다. 이날 기자회견 참가자들의 항의행동에 롯데백화점측은 아무런 대응을 하지 않았다. ⓒ 권우성 관련사진보기