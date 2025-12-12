'배우고 만들고 노래하고'... 사천 '환경이랑 놀자' 한마당 열려

큰사진보기 ▲사천YWCA 사천시환경교육센터가 12일 삼천포종합운동장 야외무대에서 '제2회 환경이랑 놀자 한마당'을 열었다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

[뉴스사천=강무성 기자] 사천YWCA 사천시환경교육센터가 12일 삼천포종합운동장 야외무대에서 '제2회 환경이랑 놀자 한마당'을 열었다.이번 행사는 전시·체험·교육·홍보를 결합한 환경 축제로 기획됐다. 사천시 환경보호과, 한국생활개선 사천시연합회, 국립공원공단 한려해상국립공원, 거북선체험휴양마을, 사천환경운동연합, 사천시해양환경교육센터 등 8개 기관·단체가 참여해 체험 부스를 운영했다.이날 행사장에는 사천 관내 어린이집 원아들의 단체 방문이 이어졌다. 아이들은 천연수세미 만들기, 양말목 소품 만들기, 키위 인절미 체험, 환경퀴즈 등 프로그램에 참여하며 탄소중립과 환경보호의 의미를 체험했다.식전행사로 진행된 '꿈꾸는 청개구리들' 어린이 합창단 공연이 호응을 얻었다. 특히 습지보호지역 광포만을 주제로 한 합창이 행사 취지와 맞아떨어지며 참가자들의 박수를 받았다. 행사장 한편에는 광포만 사진 전시도 마련됐다.구영화 사천YWCA 회장은 "환경은 우리 모두가 함께해야 지켜낼 수 있는 공동의 책임"이라며 "기후위기 대응과 환경교육 확산에 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 강류안 센터장은 "환경은 배움과 실천이 함께할 때 변화가 시작된다"고 말했다.