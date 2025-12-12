공공기관 사칭 사기, 학교까지 번졌다... 실제 피해 사례도

큰사진보기 ▲경남도청, 사천시청, 소방서 등 공공기관을 사칭한 물품 대리 구매 사기 시도가 학교로까지 번지고 있다. 최근 사천에서는 학교 행정실을 사칭한 사기 시도가 잇따르고 있다. 이미지는 구글 제미나이로 생성한 이미지. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

경남도청, 사천시청, 소방서 등 공공기관을 사칭한 물품 대리 구매 사기 시도가 학교로까지 번지고 있다. 최근 사천에서는 학교 행정실을 사칭한 사기 시도가 잇따르면서 실제 금전 피해까지 발생했다.사천시의 A고등학교 행정실은 최근 일주일 사이 "실제 물품 구매를 하려는 것이 맞느냐"는 업체들의 확인 전화를 10여 통 넘게 받았다. 사기범이 학교 행정실장을 사칭해 업체들에 물품 대리 구매를 요구한 것이다. A고 측에 따르면, 이 과정에서 한 업체가 사기범에게 속아 1,500만 원을 송금하는 피해를 입은 것으로 알려졌다. 사기범은 학교 관련 공사 수의계약을 하려고 한다며, 안심을 시킨 뒤 필요 물품을 먼저 구매해 달라는 식으로 접근한다. 물품 구매 비용을 송금을 한 뒤에는 연락이 두절된다.수법은 공공기관 사칭 사기와 유사하면서도 더욱 치밀해졌다. 본지가 입수한 사기범의 실제 통화 녹취에 따르면, 사기범은 "사천 ○○고등학교 행정실"이라며 업체에 접근했다. 주목할 점은 사기범이 해당 업체가 과거 도내 다른 학교에서 진행한 보수 공사 이력을 정확히 파악하고 있었다는 것이다.사기범은 "000 보수 공사를 맡기려 한다"며 수의계약을 제안했고, 금액은 2,100만 원 이내라고 밝혔다. 이는 학교에서 수의계약이 가능한 한도 금액이다. 업체 측이 "학교 전화가 아니라 개인 휴대폰으로 전화하셨다"고 의문을 제기하자, 사기범은 "통신망 공사 중이라 개인 연락처로 드렸다"며 즉각 변명했다. 해당 업체는 이 점을 수상히 여겨 피해를 면했다.A고는 사천 관내 학교 행정실장 협의회에 유사 사례 발생을 알리고 주의를 당부했다.A고 관계자는 "최근 확인 전화를 많이 받았다. 과거에 비해 수법이 치밀해지는 것 같다"며 "다른 학교에도 비슷한 일이 있을 수 있어, 관내 학교 행정실장 협의회에 관련 내용을 전파했다. 업체들도 꼼꼼한 확인이 필요하다. 반드시 학교로 확인 전화 바란다"고 말했다사천교육지원청 관계자는 "그동안 공공기관 사칭 물품 대리 구매 사기가 전국적으로 잇따랐다. 우리 지원청도 공문과 SNS 등으로 주의를 당부하고 있다"며 "이번 건은 어떤 수법인지 좀 더 파악해서 유관 기관과 학교 등에 주의를 당부할 것"이라고 전했다.앞서 경상남도에서도 최근 회계과 직원을 사칭한 사기범에게 도내 업체가 약 2,500만 원의 피해를 입는 사건이 발생했다. 사천시 역시 지난 10월 도시과 직원 사칭 사기 시도 등이 잇따르자 시민들에게 주의를 당부한 바 있다.공무원이나 학교 행정실 직원이 업체에 물품 대리 구매나 금전 송금을 요구하는 경우는 없다. 의심되는 연락을 받으면 반드시 해당 기관에 직접 확인해야 한다. 특히 개인 휴대전화로 연락이 오거나, 급하게 결제를 요구하는 경우 사기를 의심해볼 필요가 있다.