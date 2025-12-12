대전유성지역자활센터, 220명 자활 촉진·3년 연속 매출 10억 달성

큰사진보기 ▲대전유성지역자활센터(센터장 우하영)는 12일 호텔ICC 웨딩홀에서 '2025년 자활사업 성과 공유대회'를 개최했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전유성지역자활센터(센터장 우하영)는 12일 호텔ICC 웨딩홀에서 '2025년 자활사업 성과 공유대회'를 열고, 올 한 해의 자활사업 성과를 나누며 참여자들의 노고를 격려했다.이번 행사는 자활사업 참여자와 종사자, 지역 복지기관 관계자 등 220여 명이 참석한 가운데 진행됐으며, 자활 참여자의 성취를 공유하고 상호 협력과 연대를 강화하기 위해 마련됐다.이날 행사에서는 ㈜경인에 대한 감사패 전달, 자활사업 유공자 표창, 유성구 자활기업연합회의 장학금 수여식 등이 이어졌다. 또한 참여자 간 공동체 활동 프로그램이 운영돼 자활 공동체의 결속을 다지는 시간도 마련됐다.대전유성지역자활센터는 보건복지부 지정 자활지원 기관으로, 올해 18개 자활근로 사업단을 운영하며 220여 명의 자활 촉진과 자립 기반 조성을 지원했다.센터는 지난 3년 연속으로 연매출 10억 원을 달성하며 자활기업의 안정적 운영과 참여자 소득 증대라는 두 가지 성과를 동시에 거뒀다.이날 우하영 유성지역자활센터장은 인사말에서 "대전유성지역자활센터는 올 한 해 도전과 변화를 마주하며 참여 주민들과 함께 성장해 왔다"며 "여러분의 끊임없는 노력과 발걸음 덕분에 이룬 성과"라고 감사의 뜻을 전했다.그는 이어 "자활은 단순히 일자리를 제공하는 것이 아니라, 사람의 가능성을 발견하고 함께 희망을 만들어가는 과정"이라며 "앞으로도 주민들이 주도적으로 삶을 꾸려갈 수 있도록 현장의 지원체계를 강화하겠다"고 밝혔다.정용래 유성구청장도 축사를 통해 "올 한 해 어려움 속에서도 포기하지 않고 도전해 온 자활 참여자 여러분께 감사드린다"며 "삶이란 끊임없는 도전의 연속이며, 실패와 시행착오를 겪더라도 다시 일어서는 것이 진정한 성장"이라고 격려했다.이어 "유성구는 누구나 다시 도전할 수 있는 사회, 함께 손잡고 일어설 수 있는 도시를 만들어가겠다"며 "내년에도 희망차고 보람된 한 해를 함께 열어가자"고 덧붙였다.이날 참석자들은 자활사업이 단순한 복지정책이 아니라 지속 가능한 경제활동과 사회 참여를 통해 개인의 역량을 회복시키는 자립 실현 정책이라는 데 공감하며, 내년에도 더 많은 주민이 자활의 길에 동참할 수 있도록 힘을 모으겠다고 다짐했다.한편, 이날 행사에는 정용래 유성구청장과 김동수 유성구의회 의장 및 유성구의원, 조원휘 대전시의회 의장, 이병직 (재)대전예수교장로회 대전노회 이사장, 손영혜 대전유성지역자활센터 운영위원장, 김선경 대전지역자활센터협회장 등이 참석했다.