"친일작가 이원수 '고향의 봄' 기념은 창원시 명예 실추"

[관련기사]
친일 작사·작곡가인데... 동요 '고향의 봄' 100주년 기념사업 논란
https://omn.kr/2g92n
[보도 후] 친일 작사·작곡 '고향의 봄' 기념사업 논란 계속
https://omn.kr/2ga77
"창원시가 황당한 일 벌여... 친일작가 이원수 '고향의봄' 기념 반대"
https://omn.kr/2gbes
친일작사·작곡가가 만든 동요 '고향의 봄' 창작 100주년 기념사업에 반대하는 목소리가 계속 나오고 있다. 열린사회희망연대는 창원민예총(민족예술인총연합), 경남작가회의를 비롯한 문화예술단체 등과 함께 오는 16일 오전 창원시의회 앞에서 "'친일 이원수' 고향의 봄 창작 100주년 기념사업 반대"를 외친다고 12일 밝혔다.
창원시는 2026년 '고향의 봄 창작 100주년 기념사업'을 벌이고, 관련 예산 9억 원을 편성했다. 현재 예산안은 창원시의회 상임위와 예산결산위원회를 통과해 본회의 처리 여부를 남겨두고 있다.
'고향의 봄'은 이원수(911~19881) 작사, 홍난파(1897~1941) 작곡이다. 이원수는 "굳센 일본의 군인이 되겠습니다"라는 내용의 시 '지원병을 보내며'를 썼던 친일문인이고, 홍난파 역시 친일 행적이 뚜렷하다.
창원시는 "작가의 친일행적과 관련해 어떠한 형태의 미화나 왜곡도 의도하거나 추진하지 않는다"라며 고향의봄 창작 100주년 기념사업을 계속하겠다고 밝혔다.
의창동민화합추진위원회와 의창문화인클럽 등 단체는 지난 8일 창원시청에서 기자회견을 열어 "작가의 친일 행위를 미화하거나 선양할 의도가 없다"라며 "이 사업이 우리 국내외 동포들이 사랑하는 소중한 문화자산을 활용해 창원시의 문화도시 위상을 높이는 일임을 확신한다"라며 찬성하고 나섰다.
찬성하는 측은 고향의봄이 '문화자산'이라고 주장하고 있지만, 반대하는 목소리가 계속 나오고 있다. 30여개 단체로 구성된 '친일작가 이원수 고향의봄 창작100주년 기념사업반대 시민대책위'가 지난 8일 창원시의회 앞에서 기자회견을 연 데 이어 오는 16일 오전 같은 장소에서 "'친일 이원수' 고향의 봄 창작 100주년 기념사업 반대"를 요구하기로 했다.
열린사회희망연대 등 단체는 미리 낸 자료를 통해 "창원시가 추진 중인 '고향의 봄 100주년 기념사업'이 작가 이원수의 친일 행적을 의도적으로 감추고 있다는 점에서 시민사회가 깊은 우려를 금하지 않을 수 없다"라고 밝혔다.
이들은 "창원시에서 발표한 입장문에는 정작 작가 이름조차 언급하지 않았고, 사업 예산도 시민 세금 9억 원이 투입될 예정이다"라며 "작품과 작가를 분리한다는 주장도 시대적 맥락과 역사적 사실을 외면한 궤변일 뿐이다. 친일 행적이 명확히 기록된 인물을 '기념'하는 것은 결국 반민족행위의 미화에 가깝다는 것이 우리의 문제의식이다"라고 밝혔다.
그러면서 이들은 "여러 시민사회가 함께 친일작가 '이원수' 고향의 봄 창작 100주년 기념사업 전면 재검토를 요구하고 있다"라며 "시민의 세금이 부당하게 쓰이지 않도록, 그리고 창원의 명예가 실추되지 않도록 함께 힘을 모을 것"이라고 밝혔다.
창원시의회에서도 고향의봄 창작 100주년 기념사업에 반대하는 목소리가 나오고 있다. 현재 창원시의회는 국민의힘 다수이다.
더불어민주당 문순규 창원시의원(양덕1·2, 합성2, 구암1·2, 봉암동)은 "지난 9일 열린 예결위에서 '고향의 봄 창작 100주년 기념사업'예산 삭감을 발의했으나 부결됐다"라며 "강한 유감을 표하고, 사업 철회를 거듭 촉구한다"라고 밝혔다.
문 의원은 "고향의 봄을 작사한 이원수의 친일행적은 지역사회에서 오랜 기간 논란이 되어 왔고, 실제로 2011년 창원시가 추진하던 '이원수 탄생 100주년 기념사업'도 시민사회의 거센 반발로 인해 중단된 전례가 있다"며 "그럼에도 창원시는 '고향의 봄 창작 100주년'이라는 이름으로 다시 예산을 편성해 이원수 기념사업을 추진하는 꼼수를 부리고 있다. 작품과 작사를 분리할 수 없는 만큼 결국 이 사업은 친일 작가 이원수를 기념하는 사업으로 귀결될 수밖에 없으며, 이러한 기념사업을 시민의 혈세로 추진하는 일은 역사와 시민들이 결코 용납하지 않을 것"이라고 지적했다.
문순규 의원은 "지역사회에 큰 갈등을 불러올 수 있는 사업일수록 진지한 사회적 논의와 시민 공감대 형성이 우선되어야 한다"며 예산편성 전에 이러한 절차를 이행하지 않은 창원시의 일방적인 행정을 강력하게 비판했다.
문 의원은 "창원시는 2026년 본예산 의결 전까지 '고향의 봄 창작 100주년 기념사업'철회를 선언할 것을 거듭 촉구하며, 의회는 당리당략을 떠나 기념사업 예산을 본회의에서 전액 삭감하여 민족정기를 바로 세우는 일에 동참해야 할 것"이라며 "앞으로도 시민과 함께 역사를 바로 세우는 활동에 최선의 노력을 다할 것이다"고 말했다.
같은 당 박해정 창원시의원은 지난 10일 열린 정례회 본회의 시정질의에서 "창원시의회는 지금 무엇을 하고 있느냐"라며 "3·15 의거, 부마항쟁, 6·10 민주화운동을 통해 민주주의의 꽃을 피워온 창원시민의 자존심을 난도질한 민주화 관련 예산 삭감을 주도하고, 친일 매국노가 만든 동요(고향의봄) 기념사업에 혈세를 퍼붓고 있다"고 비판했다.
창원시의회는 오는 19일 정례회 본회의를 열어 새해 예산안을 처리할 예정이다.