AI시대, 스님이 말했다 "아침에 5분만 청소하라"

지난 4일, 서울 강남구 코엑스 더플라츠에서 열린 'AI콘텐츠 페스티벌'에서 참관객들이 버추얼(가상) 아티스트 영상을 체험하고 있다.

"앞으로는 중요한 게 말이 아니라 몸이 될 것 같아요. 앞으로 더 체크해야 될 부분은 내 몸에 대한 자각, 그리고 그걸 통해서 일어나는 나의 마음의 감정 상태나 생각의 상태 이런 것들을 더 세심하게 발견할 수 있는 개인의 능력이 필요한 시대가 되지 않을까."

"지금 살아가고 있다는 실감이 잘 나지 않는다면, 몸을 사용하는 일이 줄어들었기 때문이 아닐까요. 높은 건물에 오를 때도 엘리베이터를 이용하면 힘들이지 않고 금방 올라갈 수 있습니다. 지칠 일도 없습니다... (중략) 하지만 한 계단 한 계단 걸어 올라갔을 때... 숨을 헐떡이며 '겨우 올라왔네, 아휴, 힘들어'라고 생각하는 그 순간, 사람은 자신의 생명을 느낍니다."

지난 11월 17일, 광주 북구 운암동 예술의전당 인근 가로수길에서 북구청 청소행정과 직원들이 낙엽을 치우고 있다.

"당신이 사는 곳에는 있어야 할 것이 있어야 할 곳에 놓여 있나요? 소파 위에는 재킷이나 파자마가 널브러져 있습니다. 버려야 할 신문과 잡지가 거실 구석에 쌓여 있습니다. 여름인데 난방기를, 겨울인데 선풍기를 아직도 치우지 않았습니다. 만약 그렇다면, 있어야 할 곳에 있어야 할 것이 없는 상태입니다. 이런 상태에서는 결코 편안한 마음으로 있을 수 없습니다."

최근 출간된 '스님의 청소법'(유노책주).

"그 시간이 5분이라면 5분 동안은 철저히 청소에만 전념합니다. 그러다가 타이머가 울리면 과감히 그만둡니다. 습관은 사람을 변화시킵니다. 매일 아침 청소하기를 시작하면, 100일 뒤에는 청소하지 않으면 찝찝한 기분마저 들게 될 겁니다."

지난 5일, 서울 경복궁에서 관계자가 눈을 치우고 있다.

김혜연씨, 생성형 AI와의 협업 예술을 몇 년 전부터 진행한 무용가입니다. 그는 최근 한 유튜브 방송에서 이렇게 말했습니다.AI시대, 많은 걸 사람 대신 AI가 해주는 세상을 뜻합니다. 그러니 도리어 앞으로는 더 많이 움직이는 것이 필요하다는 뜻으로도 해석됩니다. 그래야 내 몸에 대해 자각할 기회가 또 그만큼 늘어날 테니까요. 예를 들면 이렇습니다.최근 출간된 <스님의 청소법>(유노책주)에 나오는 말입니다. 마스노 순묘라는 일본 스님이 썼고, 장은주 번역가가 옮겼습니다. 제목 그대로 1장 '집도 마음도 하루 세 번 청소'부터, 6장 '인생을 바꾸고 싶다면 환경부터 바꿔라'에 이르기까지, 그야말로 온통 청소 이야기입니다. 청소라는 테마로 이렇게 많은 분량이 나온다는 자체가 일단 놀라웠습니다.그렇지만 스님이 책 전체를 통해 이야기하고자 하는 주제는 비교적 뚜렷합니다. 사실, 청소는, 본질적으로 매우 이기적인 행위라는 것입니다. 그 이유는 매우 단순합니다. 기본적으로 "직접 손을 움직이고 다리를 움직인 모든 행동은 자신에게 고스란히 되돌아옵니다". 나아가, 청소는 마음까지 편안하게 만드는 행위니 스스로에게 이롭습니다.대부분 우리는 주위에 처분을 미루는 물건이 있습니다. 그런 물건이 많이 있는 경우라면 마음 한 구석이 불편할 확률 또한 높아집니다. 그런 불편함이 결국 "마음에 생채기를 낸다"는 것입니다. 따라서 스님은 "청소란 더러움을 털어 내는 것이 목적이 아니라 당신의 마음을 닦는 것"이라고 말합니다. 이기적이란 것이죠.그래서 집 청소는 중요하다고 합니다. 스님 말씀대로 "한 걸음만 나서면 일곱 명의 적이 있다고 할 만큼, 우리는 밖에서 많은 스트레스를 받습니다". 그렇기에 집은 "그런 스트레스와 피로를 리셋하여 새로운 자신으로 되돌리는 중요한 장소"라는 겁니다. 그런 집을 매일 깨끗이 유지한다는 것은, 생각만큼 쉬운 일이 아닙니다. 버려야 할 것들이 쌓여 있다면 더욱 말이죠.그래서 또한 강조되는 것이 지속성입니다. 스님은 매일 아침, 단 5분만이라도 좋으니 정돈 또는 청소를 하는 습관을 만들어보라고 권합니다.이 책을 읽고 나서, 매일 아침 가스렌인지와 그 주변을 딱 5분 닦고 출근합니다. 그런 시간이 쌓이면 운이 따를 확률도 높아진다는 말씀 또한 매력적이었거든요. 스님은 "청소하고 환경을 바꿔 심플한 상태가 되면 사람의 마음은 저절로 바뀌고 마음의 거울이 깨끗해진다"며 "이것이야말로 운을 불러들이기 위한 기본이라고 할 수 있지 않겠냐"고 되묻습니다.이렇듯 이 책에는 청소에 대한 꿀팁들이 가득합니다. 2년 간 입지 않은 옷은 버리라거나, 소중한 추억이 담긴 물건의 경우는 무리하게 처분할 필요가 없지만 상자 한 개 분량만 남기라거나 하는 식으로 말입니다. 왜 퇴근 전에 사무실 책상을 깨끗하게 정돈하는 것이 다음 날 업무 성과로 이어지는지에 대한 고찰도 담겨 있습니다.단점도 있습니다. 이 책은 69편의 짧은 글을 여섯 장으로 나눠 실었는데요. 그렇다보니 앞서 마주쳤던 주장 또는 의견과 다시 만나는 경우가 꽤 있더군요. 강조하는 바는 알겠지만, 뒤로 갈수록 책장을 넘기는 속도가 빨라지는 것은 어쩔 수 없었습니다.각하조고(脚下照顧). 자신의 발 밑부터 잘 살펴보라는 뜻입니다. 책 말미로 가면서 마주친 말인데요. 스님은 "벗은 신발을 정돈해 두지 않는 사람은 마음도 정돈되어 있지 않다"며 "마음이 과거나 미래로 날아가 '지금 여기'에 없기 때문"이라고 말합니다. "지금 바로 인생을 바꾸고 싶어하는 사람일수록 먼 곳을 보지 말고 발 밑을 보라"는 것이었죠. 그 방법 중 하나가 바로 청소라는 겁니다.청소를 하려면 몸을 움직여야 합니다. 서두에 전한 김혜연씨 말대로, "내 몸에 대한 자각" 또는 "그걸 통해 일어나는 마음의 감정 상태나 생각의 상태 등을 더 세심하게 발견하는 능력"이 높아지지 않을까요. 내 마음에도 이로운 청소를 통해 말입니다.