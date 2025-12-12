보성군, 1인당 30만 원 '보성사랑 지원금' 지급

큰사진보기 ▲전남 보성군청 전경. ⓒ 보성군 관련사진보기

전남 보성군이 경기 침체 장기화로 어려움을 겪는 군민의 생활 안정을 위해 올해에 이어 2026년에도 1인당 30만 원의 '보성사랑(민생회복) 지원금'을 지급한다.보서아군은 이 같은 내용을 담은 2026년도 본예산 수정예산안이 11일 보성군의회 예산결산특별위원회를 통과했다고 12일 밝혔다.이번 지원금은 소득·나이 등 조건 없이 모든 군민에게 설 명절 이전 지급될 예정이며, 전액 자체 재원으로 마련했다.군은 재원 확보를 위해 2019년부터 군 재정 안정성과 위기 대응 능력 강화를 목적으로 조성해 온 통합재정안정화기금을 활용하기로 했다. 해당 기금은 현재 666억 원 규모로 운영되고 있으며 그동안 복지·지역기반사업 등 다양한 분야에서 군 재정의 견고한 버팀목 역할을 해왔다.예산안은 오는 16일 군의회 본회의 의결을 앞두고 있으며, 의결 즉시 집행을 위한 절차를 본격화한다는 계획이다. 아울러 군은 한국조폐공사와 협력해 보성사랑상품권 1만 원권 확보 작업도 병행할 계획이다.지원금은 보성군 2251개 마트, 전통시장, 식당, 미용실, 도소매업, 서비스업 등 전 가맹점에서 사용할 수 있다.군은 설명절을 앞두고 침체한 골목상권·전통시장 회복에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.보성군 관계자는 "군민의 생활비 부담이 상당한 만큼 이번 지원이 군민 생활 안정과 지역경제 회복에 이바지할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.보성군은 앞서 2025년 1월에도 통합재정안정화기금을 활용해 총 112억 원 규모의 지원금(1인당 30만 원)을 전 군민에게 지급한 바 있다.