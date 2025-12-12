계엄 사과하며 '큰절' 한 송석준 "문자폭탄 겁나지 않는다"

▲"있어선 안 되는 비상계엄 사죄" 송석준, 필버 도중 큰절국민의힘 송석준 의원이 12일 국회에서 열린 12월 임시국회 1차 본회의에서 형사소송법 일부개정법률안에 대한 무제한 토론(필리버스터)을 시작하며 "토론하기 전에 국민께 큰절로 사죄의 마음을 표하겠다"며 큰절하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기