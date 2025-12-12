윤종오 "정부와 여당, 65세 법정 정년연장 연내입법 결단하라"

윤종오 진보당 의원(원내 대표, 울산 북구)이 65세 법정 정년연장 연내입법 논의 지연에 우려를 표명하면서 "연내입법을 결단하라"고 정부와 여당에 촉구했다.
윤종오 의원은 12일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "정부 여당이 약속한 65세 정년연장 연내입법이 밀리고 밀려, 어느덧 올해가 3주도 채 남지 않았다"며 이같이 촉구했다.
앞서 윤종오 의원은 지난 9월 조합원 5만여 명의 현대자동차노조(금속노조 현대차동차지부)와 함 께 기자회견을 열고 정년 65세 추진에 대한 국민의 지지를 호소한 바 있다. 윤 의원은 현대차 현장노동자 출신이다. (관련기사 : 현대차노조에서 점화된 '정년 65세'... 윤종오 "감세 축소 등으로 재원 마련"
)
윤 의원은 "지난 9일 민주당 정년연장특위가 있었지만 확정짓지 못했고 논의가 점점 후퇴되고 있어 매우 우려스럽다"며 "노사간의 입장 차이를 핑계로 더 이상 미뤄서는 안되며 이제 결단해야 한다"고 촉구했다.
윤 의원은 그 이유로 "올해 우리나라는 65세 이상 인구가 20.3%로 이미 초고령사회로 진입했으며2030년에는 25.3%, 2040년에는 34%를 넘고 노인빈곤율은 40%에 가깝다"며 "OECD 회원국 중 최고수준인데 여기에 정년과 연금수급 사이 5년의 소득공백까지 겹치게 된다"는 점을 들었다.
윤 의원은 "애초 연급수급연령을 높일 때 정년연장도 함께 했어야 했다"며 "연급 수급연령만 단계적으로 올리고 정년은 뒷전으로 미뤄온 결과를 지금 국민들이 고스란히 떠안고 있는 것"이라고 지적했다.
그러면서 "초고령사회, 생산가능인구 감소, 노인빈곤과 소득공백 정년연장은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제"라며 "그래서 민주당도 연금수급연령에 맞춰 2033년까지 단계적 정년연장을 약속했던 것 아니냐"고 물었다.
이어 "당초 65세 정년연장 법제화는 이렇게 복잡한 문제가 아니었다. 국민 10명 중 8명이 찬성하고, 20~30대 청년도 폭넓게 지지하는 사안이었다"며 "그런데 경영계 반발에 정부, 여당이 '노사합의'를 핑계로 한발, 두발 밀리더니 여기까지 왔다"고 밝혔다. 그는 "이처럼 국민적 합의가 높은 정당한 공약이 되려 세대갈등으로 프레임되었다"는 우려를 내놨다.
따라서 윤종오 의원은 "지금이라도 민주당은 원칙으로 돌아와야 한다"며 "정년 65세 법제화를 연내입법하고 임금체계 개편은 노사자율에 맡겨야 한다"고 거듭 촉구했다.
윤 의원은 진보당과 65세 법정 정년연장 연내입법이 반드시 관철될 수 있도록 최선을 다한다는 입장을 밝혔다.