"여성의 야망에 한계란 없어야 한다" 실현할 영국의 이 '제도'

"대표팀에서만큼은 남녀 차이를 두지 않았으면 해요. 대표팀이라는 자리는 국가를 대표해서 남녀가 똑같이 뛰는 거잖아요. 그 노력이, 흘린 땀이 결코 다른 게 아니거든요. 이 이야기로 또 욕먹을 수 있겠지만 제가 목소리를 내야 지금 열심히 하는 후배들이 꿈꾸는 여자아이들이 조금이라도 좋은 대우 받고 더 나은 환경에서 운동할 수 있는 시대가 오는데 조금이라도 힘이 될 거라 믿어요. 저도 욕먹는 게 두렵긴 했는데 이제는 '힘이 되고 싶다, 바꾸고 싶다' 하는 마음이 더 커요."

미국 경제매체 포브스가 선정한 2025 '세계에서 가장 영향력 있는 여성 100인'에 이부진 호텔신라 사장과 최수연 네이버 대표가 올랐습니다. 10일(현지시간) 포브스 발표에 따르면, 이부진 사장이 91위, 최수연 네이버 대표가 92위입니다. 한국인 중에는 두 사람만이 순위에 포함됐는데요.이 사장은 지난해 85위에서 소폭 하락, 최 대표는 99위에서 소폭 상승했습니다. 포브스는 혁신성·영향력·문화적 파급력·재무 성과 등을 바탕으로 매해 '영향력 있는 여성 100인'을 선정하고 있습니다. 포브스는 이 사장에 대해서 "이부진 사장이 이끄는 호텔신라는 국내 최대 규모의 면세점 운영사 중 하나로, 글로벌 관광·소비 시장에서 영향력을 넓혀왔다"고, 최 대표에 대해서 "네이버의 두 번째 여성 CEO이자 창업자 출신이 아닌 인물 가운데 최연소(취임 당시 40세) CEO"라고 설명했습니다.한편, 여성 지도자 부문에서 아카이치 사나에 일본 총리가 3위에 올랐습니다. 문화 혁신 부문에 넷플릭스 애니메이션 '데몬 헌터스' 속 여성 주인공들('The Women of KPOP Demon Hunters')가 100위에 선정됐습니다.인요한 국민의힘 의원이 10일 의원직에서 스스로 사퇴한 가운데, 비례의원직을 승계할 이소희 의원이 주목받고 있습니다. 이 의원은 변호사 출신으로, 지난해 국회의원 선거를 앞두고 한동훈 비상대책위원장 체제에서 국민의미래(국민의힘 비례대표 위성정당)에 영입된 바 있습니다. 1986년생인 이 의원은 청년이자, 법조인, 장애인, 여성 등의 대표성을 지닌 인물로 평가 받고 있습니다.이 의원은 중학생 시절 척추측만증 치료를 위해 병원을 찾았다 의료 사고로 하반신이 마비됐다고 합니다. 이후 이화여대 법학과와 경북대 법학전문대학원을 거쳐 법조인이 됐는데요. 20대 대선 당시 윤석열 후보 캠프에서 여성특별보좌역으로 활동했고, 2022년에는 세종시 시의원에 비례대표로 당선되기도 했습니다. 그러다 2024년 총선을 앞둔 그 해 2월 시의원직에서 사퇴했습니다.그는 시의원직을 사퇴하며 "대한민국 청년으로서, 장애인으로서 몸소 부딪치며 느꼈던 것들을 입법을 통해 실현해보고 싶다"며 "시의원 자리에서 변화를 이끌어내는 것에 한계를 느껴, 법을 만들거나 그 기회를 주고자 하는 전국민들의 마음을 모을 필요가 있어 (국회의원직에) 도전하게 됐다"고 밝혔습니다.여성기업종합지원센터가 운영하는 '여성창업 글로벌 액셀러레이팅' 사업을 아시나요. 중소벤처기업부 지원으로 운영되는 이 사업은 해외 진출을 희망하는 창업 7년 미만 여성 기업을 대상으로 사업화 지원·글로벌 홍보·교육·컨설팅·네트워킹을 패키지로 제공하고 있다고 합니다.이 액셀레이팅 사업의 효과를 톡톡히 봤다는 기업이 있습니다. 신약 개발 '정보 수작업' 과정을 데이터 기반 기술로 해결하겠다며 사업을 시작한 메디아이플러스가 그 주인공입니다. 정지희 대표는 11일 <파이낸셜뉴스>와의 인터뷰에서 "글로벌 제약사 근무 시절 하루 100개 이상의 논문을 검토하며 임상시험 준비에 필요한 정보를 수작업으로 모아야 했다"며 서비스 개발 이유를 설명했습니다. 메디아이플러스가 개발한 서비스는 논문과 특허, 임상 가이드라인, 유병률 등 흩어져 있는 정보를 국가별·기관별로 통합해 제공하고 CRO(임상시험수탁기관) 수행 이력과 전문 분야, 비용을 데이터 기준으로 비교·추천하는 방식을 채택하고 있다고 합니다.메디아이플러스는 지난 9월 독일 IFA(유럽 최대 전자·정보기술 전시회) 혁신상(Best in Tech for Good)을 수상하며 기술성과 사회적 기여 가능성을 인정받았다고 하는데요. 이 과정에서 '여성창업 글로벌 액셀러레이팅'을 통해 통역·홍보물 제작·인증 비용 지원 등을 제공 받았다고 합니다. 또한 CES(미국 소비자 기술협회가 주관하는 세계 최대 규모의 전시회) 전략 컨설팅과 해외시장 교육도 함께 받았다는 정 대표는 "임상시험과 같은 산업은 글로벌 대상 마케팅이 필수인데 이 부분이 가장 실질적으로 도움이 됐다"며 "(글로벌 액셀러레이팅은) 여성 창업가의 현실을 이해하는 파트너 역할을 하고 있다"고 평가했습니다.영국 금융권 내 여성 고위직 확대를 담당해 온 '금융권 여성 대표성 확대 책임자(Women in Finance Champion)'가 새로운 인물로 교체됐습니다. 영국 정부는 11일 데비 크로즈비(Debbie Crosbie)를 새 책임자로 임명했다고 밝혔습니다.영국 정부는 '금융권 여성 대표성 확대 책임자' 제도를 통해 금융업계 전반의 여성 임원 및 고위관리자 비율을 높이도록 관리하고 있습니다. 규제보다는 '비율 공개'와 이에 따른 '점검'을 통해 업계 변화를 유도하기 위한 장치입니다. 현재 440개 넘는 금융회사가 이 제도에 참여하고 있습니다.지난 5년 동안 이 역할을 맡아온 아만다 블랑이 퇴임함에 따라 크로즈비가 뒤를 이었는데요. 블랑은 재임 기간 동안 금융권 고위직 여성 비율을 32%에서 36%까지 끌어올리는 성과를 남겼습니다.크로즈비는 영국 최대 상호금융기관 가운데 하나인 네이션와이드(Nationwide Building Society)를 이끌고 있습니다. 그는 2022년 6월 네이션와이드 최초의 여성 CEO로 취임했는데요. 크로즈비는 "여성이 비즈니스에서 성공하는 모습은 다음 세대에 강력한 메시지를 준다"며 "지금까지의 성과를 바탕으로 업계 전반에서 더 큰 진전을 이루고 싶다"고 밝혔습니다.여성 최초로 영국 재무장관에 오른 레이첼 리브스는 이번 인선에 대해 "취임 당시 '내 임기가 성공적이었다고 말할 수 있는 기준은 더 많은 젊은 여성과 소녀들이 자신의 야망에는 천장이 없고, 이룰 수 있는 것에도 한계가 없다는 사실을 알게 되는 것'이라고 말한 바 있다"며 "여성 고위직 확대에 관한 자율 협약(Women in Finance Charter)은 이러한 변화를 이끌어내기 위한 핵심 수단"이라고 강조했습니다.여자 아이들의 꿈이 자라날 수 있도록, 한계가 없어야 한다며 목소리 내 온 '살아있는 전설'이 있습니다. 바로 축구 선수 지소연인데요. 남녀 포함 한국 축구 국가대표팀 A매치 최다 득점자이기도 합니다. 지 선수의 저서 <너의 꿈이 될게>에는 다음과 같은 대목이 있습니다.