마늘농가 농협 향해 "농가 배제된 계약마늘 단가 결정 철회하라"

전국마늘생산자협회 남해군지회(회장 김종준)가 남해군 내 농협들을 향해 "마늘 계약재배 방식이 불공정하다"며 강하게 비판했다.전국마늘생산자협회 남해군지회는 지난 8일 남해군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "계약은 상호 간에 하는 것"이라며 "농협은 계약마늘 단가 협의회를 구성해 마늘 농가를 참여시켜라"라고 주장했다. 그러면서 "농협의 일방적 마늘 계약재배 단가 결정은 명백한 계약 위반"이라며 재협의를 공식 요구했다.이날 기자회견은 전국마늘생산자협회 남해군지회 임원들을 비롯해 최청집 전국마늘생산자협회 경상남도지부장, 권혁정 전국마늘생산자협회 사무총장, 민성식 남해군농업기술센터 소장, 유용재 NH농협 남해군지부장 등이 참석했다.전국마늘생산자협회 남해군지회는 성명서를 통해 "불과 10여 년 전까지만 해도 농협과 농가가 함께 단가를 결정했으나, 어느 시점부터 농협이 농가를 배제한 채 독단적으로 가격을 정하고 있다"고 지적했다. 이어 "올해 상반기 남해농협·새남해농협·동남해농협·창선농협 등 4개 지역농협 조합장들은 1등급 기준 1kg당 4천원을 올해 계약재배 단가로 일방 확정했다"고 밝혔다.전국마늘생산자협회 남해군지회는 1kg당 4천원 결정이 단순한 가격 문제가 아니라 시장 전체 가격 구조를 흔드는 결정이라고 주장했다.김종준 지회장은 "농협의 낮은 단가 제시는 포전거래 시작가를 낮추고, 내년 경매장 가격에도 하락 압력을 가한다"며 "결국 마늘 시장 전체가 중간유통 상인 중심으로 재편되는 구조적 문제가 발생한다"고 설명했다. 그러면서 "경매 시세와 정산 흐름을 보면 올해 적정 단가는 5800원~6000원"이라며 "4천 원은 생산비도 안 나오는 수준"이라고 말했다.특히 초기 계약단가가 낮게 설정되면 포전거래, 도매시장, 경매장 가격 전체를 끌어내리는 가격 연쇄 하락 구조가 작동한다는 것이다. 실제로 최근 몇 년간 남해 마늘 단가가 전국 중도매인의 기준점이 되며 포전거래 가격을 결정하는 경향이 나타나고 있다.김종준 지회장은 "농협이 최종 정산을 강조하지만, 농가는 초기에 손을 놓고 팔아야 하는 구조라 첫 가격이 곧 손익을 가르는 기준"이라고 주장했다.최청집 전국마늘생산자협회 경남지부장은 "정부 역시, 최근 정부 수매 가격을 결정할 때 행정·농협·농민이 함께 참여하는 구조로 전환하고 있다"며 "며칠 전 결정된 정부 수매가도 이러한 방식으로 확정됐다"고 설명했다.계속해서 최 지부장은 남해의 기자회견 개최에 대해 "남해가 먼저 문제를 공론화해 줘서 매우 고맙게 생각한다"고 밝혔다. 최 지부장은 합천, 창녕 등 타 지역 사례를 언급하며 "그동안 농협이 가격을 정하면 농민은 받아들이는 사람으로 남았다. 늘 을의 위치였고, 정해준 값을 따라갈 수밖에 없었다"고 지적했다. 이어 그는 "이제는 이런 구조를 바꿔야 한다"며 "행정·농민·농협이 함께 가격을 결정할 수 있는 분위기를 만들어야 한다"고 강조했다.이와 함께, 2026년부터 시행되는 '농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률(이하 농안법)'에는 가격 결정 과정에서 생산자 참여를 의무화하는 방향이 담겨 있다.이와 관련해 권혁정 사무총장은 "농안법의 취지는 가격 결정 과정에서 생산자 참여를 의무화하는 것"이라며 "법은 앞으로 생산자 중심으로 가는데, 기초지자체에서는 아직 시행이 되지 않고 있다"고 설명했다. 농안법은 내년 8월부터 시행된다.성명서에서 농가들은 합리적인 계약재배 단가 체계 구축을 위해 아래 5가지를 공식 요구했다.▲일방적 단가 결정 취소 및 재협의 진행 ▲포전거래·경매가격 왜곡을 초래하는 1등급 4천원 결정 철회 ▲추후 정산제 폐지 및 조합장 책임성 강화 ▲최근 3년 평균 가격 기준으로 계약단가 산정, 20% 이상 차이 시 재조정 ▲선지급금은 계약단가의 70% 지급, 인센티브는 필수 영농자재로 제공 등이다.전국마늘생산자협회 남해군지회는 "조합장은 조합원이 뽑은 대표다. 조합원의 권익과 편의를 위해 노력하고 봉사하라"라고 요구했다.더불어, 전국마늘생산자협회 남해군지회는 "농협과 생산자는 대등한 계약 관계"라며 "시장 안정과 내년 마늘 가격 형성을 위해서도 공동 협의는 필수"라고 밝혔다.특히 김종준 지회장은 계약 마늘단가 협의회 구성은 행정이 주도적으로 해서 공신력을 확보해야 한다는 입장이다.이에 민성식 농업기술센터 소장은 그동안 행정의 중재 역할이 충분치 못했다는 점을 인정하며 "중간 역할을 매끄럽게 하지 못한 부분이 있다"며 "기자회견 이후 전국마늘생산자 남해군지회와 농협, 행정이 단가 결과 협의체와 관련한 논의를 진행하겠다"고 밝혔다.아울러 김종준 지회장은 "몇 차례나 계약마늘 단가 문제를 농협에 요청했는데 끝내 들어주지 않았다. 농협이 우리와 대화하지 않고 협상하지 않는다면 생산자들도 길에 나설 수밖에 없다"고 말했다.