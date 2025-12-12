광주시, 48억 규모 라이즈 사업 수행대학 추가 공모

큰사진보기 ▲광주광역시청 청사. ⓒ 안현주 관련사진보기

광주광역시는 지역혁신중심 대학지원체계(RISE·라이즈) 사업 수행대학을 추가 공모한다고 12일 밝혔다.공모 기간은 이달 30일까지다.이번 공모는 교육부로부터 받은 지방비 분담(매칭) 특전과 시비 추가 분담분을 합한 총 48억원의 사업 규모로 추진한다.공모 대상은 ▲광주형 로컬커스터마이징 청년혁신인재양성 ▲연구개발(R&D) 기반 혁신 실증스튜디오 운영 ▲인공지능(AI)·로봇 인증체계 개발 및 전문가 양성 등이다.'광주형 로컬커스터마이징 청년혁신인재양성' 과제는 지역전략산업 첨단분야에 대응할 융·복합 역량을 갖춘 혁신 인재를 양성하고, 지역 기업·학생 수요를 반영한 프로젝트 기반 교육과정 개발·운영을 통해 지역 정주형 인력을 육성하는 것이 목표다. 30억원 규모로 2개 대학(단독 또는 컨소시엄)을 선정한다.'연구개발(R&D) 기반 혁신 실증스튜디오 운영' 과제는 지역 대학·기관이 보유한 공용장비를 교차 활용해 장비 기반 연구 기반 시설을 연계하고, 기업에 실제 적용된 사례 제공을 통해 시장 확대를 지원한다. 15억원 규모로 1개 대학(단독 또는 컨소시엄)을 선정한다.신규 공모 과제인 'AI·로봇 인증체계 개발 및 전문가 양성' 사업은 광주(인공지능)와 대구(로봇)가 공동으로 추진하는 초광역 협력 사업이다. AI·로봇 인증체계 구축과 실무형 전문가 양성을 위한 표준 교육과정 개발·운영, 피지컬 AI 시대 핵심 전문인력 양성 기반을 목표로 한다. 3억원 규모로 1개 대학(컨소시엄)을 선정한다.수행대학은 2026년 1월 중 사업계획서 평가를 거쳐 광주라이즈위원회의 심의·의결을 통해 최종 확정된다.사업이 확정되면 광주시는 기존 라이즈(RISE) 사업을 포함해 총 17개 대학이 참여하는 16개 단위과제, 72개 사업을 추진한다.광주시 김기숙 교육청년국장은 "정부가 추진 중인 5극 3특 초광역 전략과 연계해 광주-대구 등 초광역 교육·산업 협력을 더욱 확대해 초광역권 성장축을 만드는 데 광주가 주도적으로 나서겠다"고 말했다.