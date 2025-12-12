광주은행 노조 "사주 배불리는 1천억 '배당 빚', 금감원 조사 요구"

광주은행 노동조합이 1000억원 규모의 신종자본증권 발행을 추진하는 광주은행에 대한 부당성 조사를 금융당국에 요구했다.
광주은행 노동조합은 "지난 11일 금융감독원에 광주은행이 추진하는 1000억원 규모의 신종자본증권 발행의 필요성이 적정한지에 대한 조사를 요구했다"고 12일 밝혔다.
아울러 ▲자본 조달 수단의 적정성 ▲자본 확충과 배당 확대·자사주 매입·소각 등 자본 유출 정책의 병행에 대한 적정성 ▲직원 등 이해관계자 고려 의무의 위반 여부 ▲이사회 의사결정 과정의 적정성 등도 조사 요구했다.
노조는 "지역은행의 자본 조달과 유지, 운용 등의 정책은 지역 경제와 직원의 생계에 직결되는 중대한 사안"이라며 "이 같은 자본 정책은 지방은행의 안정성과 공공성을 훼손할 수 있다"고 조사 요구 이유를 설명했다.
이어 "배당 성향 확대를 위한 자본 정책은 근로 조건에 중대한 영향을 주는 사항으로 단체교섭 대상에 해당한다"며 "그런데도 신종자본증권 발행과 관련해 노동조합과의 협의 없이 독단적으로 결정했다"고 지적했다.
또 ▲자본 건전성 악화 원인에 대한 설명 ▲이사회 의결 절차 및 내부통제의 적정성 ▲신종자본증권의 장기 비용 및 위험 요소에 대한 정보 제공 ▲과도한 배당정책 유지와 자본 확충 정책을 병행하는 모순점에 대한 설명 ▲직원 및 근로 조건 등 이해관계자에 대한 영향도 등의 설명이 없었다고 주장했다.
그러면서 "광주은행은 국내은행 중 3번째로 높은 예대금리차를 보이며 지역민을 대상으로 이자 장사에만 전념하고 있다는 지적을 받고 있다"며 "지역은행으로서의 공공성을 강화하는 경영 방침이 필요하다는 내부 지적에도 단기 성과 위주의 경영 목표를 이어가고 있다"고 비판했다.
노조는 금융감독원 조사 요구에 이어 지역 사회와 연대해 JB금융지주 김기홍 회장의 중도 퇴임 투쟁도 예고했다.
이에 대해 광주은행 관계자는 "이번 신종자본증권 발행은 올해 은행 사업계획에 반영된 금액 범위 내로 추진하는 것"이라며 "2021년 700억원 만기상환 이후 순익으로 BIS 비율을 유지해왔으나 공공기관 금고 선정, 정부 규제 등에 대응하기 위해 안정적인 자본 비율 관리가 필요해 1000억원 범위 내로 발행을 추진하고 있다"고 밝혔다.
앞서 노조는 광주은행이 1000억원 규모의 신종자본증권 발행을 추진하는 것에 대해 기자회견을 열고 "사주의 배를 불리기 위해 빚을 내 배당을 강행한다"며 강하게 반발했다.
