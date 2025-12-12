'싹둑' 잘린 성삼문 오동나무 같은 뿌리에서 3m 새싹 돋았다

▲지난 5월 홍성군의 실수로 싹뚝 잘린 충절과 절개의 상징이었던 '성삼문 오동나무'의 밑둥 부근에서 기적처럼 새로운 싹이 돋아나 주민들에게 위안과 희망을 주고 있다. 밑둥 부근 지표 20cm부근에서 나무 지름 12cm~13cm의 크기로 세 가닥의 새로운 오동나무 싹이 올라온 것이다. 세 가닥의 줄기는 같은 뿌리로 추정되며 나무 높이는 약 3m에 이른다. ⓒ 황찬성(마을주민) 제공 관련사진보기