학교서 스마트폰 전면금지, 효과는 바로 나타났다

지난여름, 개학을 앞두고 학교로부터 공지 하나가 반복해서 올라왔다. 새 학기부터 바뀌는 '교내 스마트폰 규범' 때문이었다.우리 가족은 맨해튼에서 두어 시간 떨어진 뉴욕주의 주택가에 살고 있다. 뉴욕 주지사령으로 가을 새 학기부터는 학교에서 스마트폰 사용이 전면 금지되었다.

큰사진보기 ▲교내 휴대폰 사용 금지 공문2025년 가을 새학기부터 뉴욕주는 학생들의 교내 휴대폰 사용을 금지하는 주지사령이 시행되었다. 여름부터 학교는 이를 적극적으로 알리고, 각 학교마다 교칙을 세웠다. 등교시 지정된 장소에 핸드폰을 저장하고, 방과후에 사용할 수 있다. ⓒ 장소영 관련사진보기 수업 시작종부터 끝나는 종 울릴 때까지 휴대폰 사용 금지



딸이 다니는 공립 고등학교에서는 등교 후 사물함에 스마트폰을 보관해야 한다. 수업 시간에 적발이 되면 1회 경고, 경고 2회를 받으면 부모가 학교로 와서 사인을 하고 자녀의 폰을 받아 가게 된다.





"환상적이에요! (Fantastic!)"

"학생들의 대답이 빨라졌고, 목소리에 힘이 생겼습니다."

큰사진보기 ▲공립고등학교에 설치된 보안 검색대일부 학교에서는 안전을 위해 교문에 보안 검색대를 설치하고, 보안 요원을 채용하고 있다. 교내 핸드폰사용이 금지되면서 교문 통제 장치를 강화하고, 무장 보안 요원 채용을 결정하는 학교가 늘고 있다. ⓒ 장소영 관련사진보기

점심시간과 자율 학습 중에도 사용 금지라 사실상 하교 때까지 폰을 들고 있을 수 없다. 초등학교와 중학교는 조금씩 지침이 다르지만 기본적인 규범은 같다. 더 엄격한 학군은 잠금 보관함(Locked Pouches)을 설치했다.학생이 긴급하게 학부모와 통화 해야 할 때는 학교 행정실(Main office)에 설치된 핫라인 전화를 이용할 수 있고, 신체 컨디션 문제는 학교 양호실을 통해 가정과 연결된다. 급한 용무가 아니면 이메일로 소통하도록 권고받았다. 중고등학생은 지급받은 개인 학습용 크롬북이 있기 때문에 각 가정과 소통하는 데는 이메일로 충분하다고 본 것이다.한 학기가 지난 지금, 교사와 학부모는 어떻게 느끼고 있을까. 마침 지난주에 아이 학교의 '교사 면담 주간'이 있어서, 학과목 선생님들과 만나는 김에 교내 폰 사용 금지 이후 달라진 점이 있는지 물어보았다.수학 교사 A는 질문을 하자마자 이렇게 답했다. 이전과 가장 달라진 점으로 '학생들과의 눈 맞춤(eye contact)'을 꼽았다. 교실 분위기를 바꾸는데 눈 맞춤이 그렇게 큰 작용을 할 줄은 본인도 미처 몰랐었다고.물리교사 B는 평소에 짧게 묻고 답을 받는 교수 방식을 선호해 왔다. 이런 그에게 달라진 학생들의 반응이 행복을 줬단다.전에는 어땠는지 묻자, 늘어지고 건성으로 대답하는 듯한 소리를 직접 흉내 내주어 같이 웃고 말았다.그룹 스터디 분위기가 확연히 달라졌다고 보조 교사(Assistant teacher) C가 말해주었다. 그녀는 방과 후 숙제를 돕고, 수업을 따라가지 못하거나 학습에 도움이 필요한 학생 곁에서 수업 진행을 돕는다. 주로 실험이나 리서치를 함께해야 하는 그룹 스터디 시간에는 각 조를 돌며 도움을 준다."참여도가 피부로 느껴지게 달라졌죠. 보통 그룹 스터디는 리더가 이끌고 성실한 학생 몇이 기록과 정리를 합니다. 한두 명은 꼭 고개를 숙이고 폰을 사용하거나 딴 짓을 하곤 했죠. 요즘은 적어도 같이 관찰하고, 데이터를 기입하고, 조금은 소란해 졌습니다. 긍정적인 소음이죠. 서로 대화가 많다는 뜻이니까요."복도에서 만난 보안 직원도 비슷한 이야기를 했다. 복도가 조금 시끄러워졌지만 바로 그것이 학교 아니겠냐고.교내 폰 사용 금지령 시행 전 여러 우려가 나오긴 했다. 그간 미국의 학교들이 종종 총기 사고에 노출되어 왔고, 교내의 사건사고를 통제하거나 외부로 알려야 할 때 교사와 직원만으로 부족하다는 의견이었다. 우려를 덜기 위해 큰 학군을 중심으로 보안 검색대와 무장 경비원 채용, 교문 출입 강화 등 다양한 조치가 이어지고 있다.그럼 학부모들은 어떻게 느끼고 있을까.우리 집에서 가까운 스쿨버스 정차장으로 나갔다. 초등학교 아이들을 승차시킨 몇몇 부모에게 어떤 변화가 있는지 물어보았다. 아직 폰을 사주지 않았거나, 집에서 일정 시간만 사용하는 집이 다수여서 특별한 변화를 느끼지 못하는 듯했다.4학년 학생의 부모가 안전에 대한 불안을 짧게 표했다. 우리 학군은 유치원과 저학년이 한 건물을 사용하고, 4학년과 5학년은 다른 건물을 사용한다. 그래서 다른 형제들은 4학년이 되면 폰을 학교에 가지고 가도록 허락했다고 한다. 그런데 이번 조치로 막내뿐 아니라 모든 자녀와 연락을 쉽게 할 수 없게 되어 '걱정 한 조각을 주머니에 넣고 있다'고 말해주었다. 안전뿐 아니라 방과후 활동에 따른 스케줄도 복잡한데 변동 사항을 긴급히 알려주고 조정하기에 이메일이 다소 불편하다고 토로했다.이웃 중학생 학부모는 "부모가 불안해하면 아이들은 더 불안해진다. (안전과 관련해) 학교와 아이들은 이미 준비 되었다"면서 그들을 신뢰하고 있다고 말했다.낯선 차량이나 사람이 학생에게 접촉하려 하면 전 학생과 학부모에게 주의 연락이 온다(낯선 사람 경계보-Stranger Danger). 학교 주변의 사건사고에는 즉각 셧다운과 함께 각 가정에 비상 연락이 온다. 몇 년 전 학교 주변 총기 사건에도 경찰이 빠르게 교문을 지켰고, 학교장은 빠르게 셧다운 조치를 취했으며, 평소 훈련받은 대로 교직원과 학생들도 재빨리 대피했었다.학교에서 교사 면담을 기다리며 주변 고등학생 학부모들과 짧게 대화를 나눴다. 다들 긍정적인 반응을 보였다. 부모의 말만으로는 부족하다고, 폰 사용 절제를 위한 더 강한 조치가 있었으면 좋겠다는 학부모도 있었다. 그녀는 틱톡 금지와 소셜미디어 제한 조치를 적극 지지했다. 최근 인스타그램이 안전 장치가 강화된 청소년 계정을 선보였다며 알려주기도 했다.미국 교육 기관과 언론에선 코로나19 팬데믹 기간을 통과하며 자란 세대의 소셜 네트워크 의존도와 정신 건강 문제가 지속적으로 다뤄지고 있다. 우리 아이의 고등 학교만 해도 기존 상담 클럽 외에 학생들의 상호 작용을 위한 연결 프로그램이 두 개나 더 생겼다. abc뉴스를 비롯한 언론은 스마트폰이나 탭의 화면을 과도하게 보고 수면 시간이 부족한 어린이-청소년이 고혈압, 고혈당, 높은 콜레스테롤 수치 및 심장 질환 위험이 더 높을 수 있다는 연구를 지속적으로 보도하고 있다.호주에서는 16세 미만 청소년의 SNS 사용 금지법이 시행되었다. 유럽에서도 비슷한 조치가 시행되고 있거나 준비되고 있다. 미국 유타주에서도 청소년의 SNS 접근을 금지하는 조치를 시도했다가 연방 법원에 의해 제지되기도 했다.SNS를 막아도, 폰 사용을 금해도 법의 느슨한 고리를 찾아드는 경우는 발생할 것이다. 어떤 법도 어떤 교칙도 완벽하진 않겠지만, 폭주하는 기업의 상술로부터 아이들을 지키려는 노력이 지속되야 하겠다. 스마트폰을 내려놓은 뉴욕의 교실에서는 아이들의 웃음과 눈 맞춤이 회복되고 있는 듯하다.