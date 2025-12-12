"채용 비리 구속영장 기각 이정선 교육감, 자중하라"

큰사진보기 ▲광주민주진보시민교육감후보 시민공천위원회 출범 기자회견. 2025. 12. 8 ⓒ 광주교육감시민공천위 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이정선 광주시교육감이 11일 오전 광주지방법원에서 열린 구속전피의자심문에 앞서 입장을 밝히고 있다. 2025. 12. 11 ⓒ 독자제공 관련사진보기

진보 성향의 광주 시민단체들로 구성된 '광주민주진보시민교육감후보 시민공천위원회'는 12일 이정선 광주광역시 교육감을 향해 "자중하면서 법의 심판을 기다리라"고 했다.이 교육감은 교육청 감사관 부정 채용 등 다수 혐의로 구속 위기를 맞았으나 법원이 11일 검찰 수사의 적법성에 관한 다툼 여지를 인정하고 구속영장을 기각하면서 최악의 상황은 일단 피했다.이 교육감은 영장 기각 직후 입장문을 내고 "검찰 의도와는 관계없이 이 사건은 이미 장기간 수사로 인해 저에게는 낙선운동과 같은 불이익을 주고, 경쟁 후보에게는 당선운동과 같은 이익을 줬다"고 검찰을 비난했다.자신을 고발한 광주교사노조와 전교조 광주지부를 거론하면서는 "(전교조) 출신들이 교육감 선거에 출마하는 상황"이라며 "검찰이 객관적 제3자로서 심판의 자격을 갖추지 못한 이들에게 부화뇌동했을 것이란 의문을 품지 않을 수 없다"고도 했다.이에 대해 시민공천위는 "지난 9일 이 교육감에 대해 구속영장이 청구된 것 자체가 광주교육이 수모를 당한 것"이라며 "이 교육감은 시민들 앞에 무릎 꿇고 사과해야 한다"고 했다.시민공천위는 이 교육감의 입장문을 두고도 "기고만장한 입장문"이라며 "마치 청렴한 교육감이 검찰의 기획수사 끝에 구속영장을 청구당한 정치적 탄압 사건인 것처럼 말한다. 적어도 이것은 아니다"고 했다.그러면서 검찰의 기소를 기정사실화하듯 이 교육감을 향해 "자중하면서 법의 심판을 기다리라"고 덧붙였다.시민공천위에는 (사)일제강제동원시민모임, (사)오월어머니집, (사)생명평화일꾼 백남기농민기념사업회, 민주노총 건설노조 광주전남건설기계지부 등 시민·노동·종교단체 110여 곳이 참여하고 있다.지난 8일 시민공천위 출범식에는 김용태 전 전국교직원노동조합 광주지부장, 오경미 전 광주시교육청 교육국장, 정성홍 전 전교조 광주지부장 등 유력 후보 3명이 모두 참석했다.시민공천위는 내년 2월까지 이 교육감에 맞설 단일 후보를 내겠다고 밝혔으며, 이 교육감에 대한 검찰의 구속영장 청구와 법원 기각으로 선거판이 출렁이면서 향후 단일화 과정에도 영향을 미칠지 주목된다.