'금품 수수 의혹' 강남 초등학교 야구감독, 수사받나

▲D초등학교 야구부 학부모회에서 야구비 회비 외에 별도의 돈(25만 원)을 걷어서 감독 식사비용으로 사용했다는 의혹이 제기됐다. 사진은 이와 관련해 야구부 6학년 학부모들이 나눈 카카오톡 대화 내용 중 일부다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기