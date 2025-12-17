열심히 분리 배출했지만... 대부분 그냥 태운다

큰사진보기 ▲아파트 내 분리배출함. 이물질 없이 깨끗하게 처리해 배출해야 한다. ⓒ 김관식 관련사진보기

큰사진보기 ▲국회 기후에너지환경노동위원회 보좌관으로 재직하며 ESG와 순환경제를 비롯한 환경·산업안전 분야의 정책 설계와 법률 개정에 참여해 온 문관식 작가. 그는 "재활용이라는 정의와 기준을 다시 내릴 필요성이 있다"고 강조했다. ⓒ 문관식 관련사진보기

- 책은 시민의 손끝에서 시작된 분리배출이 왜 현장에서 순환으로 이어지지 않는지, 어디서 경로가 끊기는지 면밀히 추척하고 있다. 재활용 순환을 깊게 들여다 본 계기는.

- 책을 읽을수록 재활용률 등 전반적인 통계와 홍보가 '그린워싱'(친환경인 것처럼 과장하거나 속여 홍보하는 행위)에 가깝다는 생각을 하게 되는데.

- 한국이 태우는 방식을 처음 재활용으로 분류한 배경은.

- 이 기준이 지금까지 유지되고 있어 문제다.

큰사진보기 ▲환경의 날을 하루 앞둔 2024년 6월 4일 경기도 수원시자원순환센터에 플라스틱 재활용 쓰레기가 가득 쌓여있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 그럼, 결국 재활용의 정의를 다시 내려야 한다는 말인데.

- 들어보면 통계와 현장의 괴리가 너무 깊은데.

- 취지에 부합하지 못하는 제도의 문제점도 있었을 것 같다.

- 태워도 재활용이라고 한다면, 굳이 애써 깨끗하게 분리배출할 필요가 있을까?

- '생분해' 플라스틱 같은 친환경 마크(환경표지)가 소비자들 사이에 논란이 많다.

- 정부가 나선다면 어떻게 해야 할까.

- 선물·택배 포장재처럼 재활용이 어려운 쓰레기가 급증하는데.

'재활용률 86%'라벨을 떼고, 씻고, 말리고, 유무색 구분하고, 종이는 별도로 묶는 다소 번거로운 일이지만, '재활용 된다면'이라는 믿음 하나로 손을 분주히 놀린다. 특히 곧 다가올 연말과 설날로 늘어날 재활용 쓰레기를 떠올리며, 그럴수록 철저한 분리 배출이야말로 내가 할 수 있는 가장 확실한 실천이라 여겼다. 정부가 내세운 '재활용률 86%'라는 수치도 그 믿음을 뒷받침해 왔다. 지난달에는 집 앞 재활용품 분리배출함에 '유색 페트병' 수거함이 추가됐다.그러나 이 수고가 헛돌고 있다는 사실을 알았다. 국회 기후에너지환경위원회에서 보좌관으로 활동하고 있는 문관식 작가는 신간 <재활용의 거짓말>에서 "결국 대부분의 쓰레기는 태워진다"며 선을 긋는다. 지난 10일 진행한 이메일 인터뷰에서 그는 "유럽과 일본은 소각·연료화·열 회수를 재활용에 포함하지 않지만, 한국은 이를 모두 재활용에 포함한다"라며 "선진국 기준이라면, 실제 우리나라의 재활용률은 20% 수준"이라는 뜻밖의 말을 했다.똑같이 태우는 쓰레기라도 어디서 태우느냐에 따라 통계가 달라진다. 시멘트 소성로에서 태우면 재활용으로, 소각장에서 태우면 소각으로 기록된다. 기업으로서는 굳이 재사용이나 물질 재활용에 비용을 들일 이유가 없다. 손쉬운 소각 방식을 선택하게 되고, 이마저 'ESG·친환경 활동'으로 포장된다. 결국 시민이 애써 분리한 쓰레기는 소각이라는 종착역으로 향한다.그는 국회에서 ESG와 순환경제를 비롯한 여러 제도 설계와 법 개정 과정에 참여하면서, 재활용 통계가 보여주는 숫자와 실제 폐기물 처리 과정 사이에 존재하는 간극을 여러 차례 확인했다. 이 책을 쓴 계기였다.문 작가는 "재활용의 출발점은 분리 배출이 아니라 '정의'를 다시 내리는 것"이라며 "한국의 재활용 범위는 지나치게 넓다. 이렇게 범주가 넓으면 정책은 방향을 잃고, 통계는 현실을 반영하지 못한다"라고 지적했다.다음은 문관식 작가와 주고 받은 인터뷰 내용이다."계기는 아주 일상적인 의문에서 시작됐다. 시민은 라벨을 떼고 플라스틱을 씻어 말려 배출하지만, 왜 그 폐기물은 다시 태워질까. 정책을 다루고 현장을 조사할수록, 이는 단순한 오해가 아니라 구조적 단절이라는 사실이 분명해졌다. 시민은 열심히 실천하고 있는데, 제도와 시장이 흐름을 이어주지 못하고 있다. 재활용 문제의 핵심은 시민이 아니라 제도와 시장이 만들어 놓은 경로 설계의 오류다. 통계가 '86% 재활용'을 말하지만, 그 안에는 태운 양도 포함된다. '재활용의 정의'가 바로 서야 시민의 실천이 헛돌지 않고, 끝까지 이어지는 순환이 가능하다.""한국의 재활용 통계는 현실보다 숫자가 먼저 움직인다. 정부가 홍보하는 '86% 재활용률'에는 유럽이나 일본에서 재활용으로 인정하지 않는 방식까지 포함돼 있다. 폐기물이 실제로 순환하지 않아도 재활용이라는 이름을 붙일 수 있는 구조다. 가치가 있으면 재활용되고 없으면 태우지만, 이 '태움'까지 재활용 실적으로 둔갑한다. 기업은 손쉽게 ESG 성과를 만들고, 행정은 높은 수치를 홍보하지만, 정작 물질 재활용은 늘지 않는 구조다. 재활용 기준을 바로 세우는 일은 기업을 제재하려는 것이 아니라, 제대로 된 투자가 가능한 시장을 만들기 위한 출발점이다.따라서, 재활용 기준이 잘못됐다는 점을 이제라도 인정해야 한다. 한국의 재활용 정의는 너무 넓다. 폐기물을 원료로 다시 쓰는 경우와 연료로 태우는 경우를 모두 재활용으로 묶어, 실제 순환과 단순 처리를 구분하기 어렵게 한다. 정책은 방향을 잃고, 통계는 현실을 설명하지 못한다. 반면 경제협력개발기구(OECD)와 유럽연합(EU)은 폐기물이 물질로 돌아가는 경우만 재활용으로 인정하고, 태워 에너지를 얻는 방식은 별도로 구분한다. 이 기준이 있어야 생산자는 재활용을 염두에 둔 설계를 하고, 산업 구조도 그에 맞춰 움직일 수 있다.""폐기물 처리 인프라 부족 때문이다. 매립 규제가 강화되면서 대규모 폐기물을 받을 수 있는 공간은 사실상 시멘트 소성로뿐이었다. 정부는 처리 부담을 줄이기 위해 폐플라스틱과 폐타이어를 시멘트 연료로 사용하는 방식을 제도화했고, 1999년부터는 이런 열적 처리까지 재활용 실적에 포함하기 시작했다. 환경정책 원칙보다 당장의 처리 수단 확보를 우선으로 했던 행정의 선택이었다.""순환경제 시대에도 태움과 재활용이 같은 분류 아래 묶여 있다. 이 구조에서는 물질 재활용을 늘릴 유인이 약해지고, 손쉬운 연료화가 계속 선택된다. 정책 목표와 통계·분류체계가 따로 움직이는 셈이다. 이제는 새 기준이 필요하다. 물질 재활용과 에너지 회수를 명확히 구분하는 분류 체계를 세우는 일은 선택이 아니라 필수다.""그렇다. 정의를 바로 세우면 재활용의 흐름이 달라진다. 같은 플라스틱이라도 어디로 가야 하는지가 선명해지고, 기업과 지자체, 정부의 책무도 지금과는 명확히 달라진다. 오늘날의 한국은 재활용에 대한 기준이 흐려 태움까지 재활용으로 둔갑한다. 시민은 열심히 실천하지만, 제도는 그 끝을 책임지지 못한다. 구조를 바로잡는 첫 단계는 통계와 정의부터 다시 세우는 일이다.""집필하면서 데이터와 현실이 서로 다른 이야기를 하고 있다는 점에서 큰 문제를 느꼈다. 통계상 재활용이 잘 되는 것처럼 보여도, 현실에서는 서로 다른 폐기물을 한 차에 섞어 나르거나, 선별장에서 가치가 떨어진 폐기물을 바로 폐기하는 모습을 쉽게 볼 수 있다. 그래서 숫자로는 드러나지 않는 현실을 독자에게 그대로 보여줘야 한다고 생각했다.""폐기물관리법은 '처리' 중심이고, 자원순환 관련 법령은 '감량과 순환'이 목표다. 서로 다른 목적과 기준이 한 시스템 안에서 충돌하면서 책임은 분산되고, 기준은 흐려졌다. 책에서는 이 복잡한 구조를 현장의 장면과 정책 흐름으로 연결해, 시민의 노력이 어디에서 공중에 뜨는지 구체적으로 보여주려 했다. 그 과정을 통해 '왜 재활용이 끝까지 이어지지 않는가'라는 본질에 다가갈 수 있었다.""이 질문은 시민의 피로가 얼마나 쌓였는지를 보여준다. 모두가 분리배출을 하지만, 그 노력이 어디로 연결되는지는 확인할 수 없다. 제도가 흐름을 끝까지 책임져야 실제 재활용으로 이어진다. 지금 구조에서는 시민 실천과 최종 결과 사이에 큰 간극이 있다. 분리배출은 여전히 순환의 출발점이다. 문제는 시민이 아닌 제도다. 시민이 느낀 회의감은 재활용 구조의 실패가 만든 감정이다. 그래서 책에 '회의를 탓할 게 아니라, 그 회의가 생겨난 구조를 뜯어 고쳐야 한다'고 쓴 것이다.""생분해 플라스틱 논란은 마크가 현실을 대신하는 전형적인 사례다. 소비자는 '생분해'라는 이름만 보고 자연에서 사라지는 친환경 제품이라 믿지만, 한국 기준은 산업용 고온·고습 조건을 기준으로 하기에 실제 환경과는 맞지 않는다. 일상에서 버려진 제품은 대부분 매립되거나 소각된다. 제도가 표시 중심으로 설계돼 있어, 기업은 마크를 마케팅 수단으로 활용하고, 소비자는 친환경 선택을 했다고 믿지만 실제 흐름은 다르다. 이름과 현실이 따로 움직이는 구조다.""정부가 해야 할 일은 비교적 분명하다. 첫째, 생분해와 친환경 마크 기준을 현실 환경 조건에 맞춰 다시 설계해야 한다. 둘째, 제품 전 생애 흐름을 소비자가 확인할 수 있도록 투명하게 공개하도록 의무화해야 한다. 사용 후 어디로 가는지, 어떤 공정에서 처리되는지 정보를 제공해야 한다. 셋째, 소비자가 오해하지 않도록 표시와 광고 기준을 명확히 해야 한다. 친환경 기준은 마크가 아니라 구조여야 하며, 제도에 이를 심어야 흐름이 바뀐다.""연말과 명절이면 포장재가 급증하고, 온라인 쇼핑 증가로 복합재질·과포장·재사용 불가능한 포장이 빠르게 늘어난다. 시민이 분리배출해도, 기업 설계가 시장 논리에 머물러 있어 처리 불가능한 폐기물이 된다. 기업 책임을 강화하려면 단일재질 원칙을 강화하고, 복합재질 포장에는 비용 부담을 부과할 필요가 있다. 불필요한 이중포장과 과포장 규제를 실효성 있게 집행하고, 포장재 최소화 기준을 의무화해야 한다. 생산자책임재활용제도(EPR)만으로는 해결되지 않는다. 제도는 생산·설계 단계에서 개입해야 한다. 포장재 문제는 시민이 아니라 기업 설계에서 시작되며, 출발점을 바꿔야 결과가 달라진다."문관식 작가는 이 책이 시민에게 더 많은 책임을 요구하려는 것이 아니라고 강조한다. 우리가 매일 성실히 분리배출해도 결과가 달라지지 않는다면, 문제는 개인의 실천이 아니라 그 뒤를 받쳐주지 못한 제도와 구조에 있다는 사실을 함께 확인해 보자는 제안이다. 그는 "현장에서 정책을 다루고 강의와 토론을 통해 경험하면서, 재활용의 기준과 책임이 명확한 구조가 필요하며, 지금이야말로 이를 사회 전체가 함께 논의해야 할 때"라고 강조했다.