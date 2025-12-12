2위 '반구천 암각화' 세계유산 등재 앞서 울산시민이 선정한 '2025시정' 1위는?

큰사진보기 ▲2025년 6월 20일 울산전시컨벤션센터에서 열린 대한민국 에이아이(AI) 고속도로, 울산 에이아이(AI) 데이터센터 출범식에서 이재명 대통령과 최태원 SK회장, 김두겸 울산시장 등이 박수를 치고 있다. ⓒ ⓒ 울산시 사진DB 관련사진보기

울산광역시가 시민 5271명과 시의원, 출입기자, 공무원 등 내부조사단 439명을 포함해 모두 5710명을 대상으로 "2025년 한 해 동안 울산시정을 가장 빛나게 한 사업"을 물은 결과 1위는 '7조 원대 에스케이(SK)-아마존웹서비스(AWS) 울산 인공지능(AI) 데이터센터 유치'를 꼽았다.울산시는 지난 11월 26일부터 12월 9일까지 울산시 누리집을 통해 2025년 울산시정을 대표하는 후보사업 15개를 대상으로 설문조사를 진행해 선정한 '2025년 울산시정 베스트 5'를 12일 발표했다.설문 결과 시민들은 1위 울산 인공지능(AI) 데이터센터 유치에 이어 2위는 '반구천의 암각화' 유네스코 세계유산 등재를 들었다. 앞서 울산시는 SK그룹과 세계 최대 클라우드 기업 아마존웹서비스가 7조 원을 공동투자해 울산에 100MW 규모 국내 최대 AI 전용 데이터센터를 구축하는 투자 유치에 성공했고, 울산시는 앞으로 1GW 규모로 유치를 확대하고, 아시아태평양 데이터센터 허브를 구축하겠다는 계획이다.또 지난 7월 12일 프랑스 파리에서 열린 제47차 세계유산위원회에서 세계유산으로 등재된 울주군 언양읍 대곡리 반구천의 암각화는 대한민국의 17번째 세계유산(문화유산 15건, 자연유산 2건)이자 가장 오래된 세계유산으로 기록됐다.3위는 '어린이·어르신 시내버스 요금 무료화'가, 4위는 전국 최초 '명예사회복지공무원 활동지원센터' 설치, 5위 '국비확보는 최대로, 채무는 제로로 튼튼한 울산시 재정'이 차지했다. 앞서 울산시는 국가예산 3조 5328억 원을 확보해 광역시 출범 이래 최대 규모 국비를 달성했고, 올해 지방채 523억 원을 상환해 채무 비율을 11% 수준으로 대폭 개선했다.5위권에는 들지 못했지만 '울산아이문화패스, 초등학생에게 문화활동비 지원', '하도급 금액 2조 원 최초 돌파, 지역건설 활성 견인', '다시 찾고 싶은 도시, 깨끗한 울산 클린업(Clean-UP)!' 등 문화·경제·환경 분야 시책들도 시민들의 많은 관심을 받았다.울산시 관계자는 "투자유치와 일자리 창출의 거점으로 지역경제 활성화의 핵심 동력이 될 인공지능 데이터센터 유치와 울산의 역사와 문화가 국제적으로 인정받은 '반구천의 암각화' 유네스코 세계유산 등재에 시민들의 호응도가 매우 높았다"고 밝혔다.이어 "7조 원대 에스케이-아마존웹서비스 울산 인공지능 데이터센터 유치는 세계(글로벌) 경쟁 속에서도 인공지능 시대 핵심 기반(인프라)인 인공지능 데이터센터를 유치해 울산이 대한민국 인공지능 수도로 자리매김할 수 있는 전환점을 만들었다"고 평했다.또 "반구천의 암각화 유네스코 세계유산 등재는 산업수도 울산이 역사와 문화를 함께 품은 세계유산 도시로 도약하는 계기가 됐으며 시민 자긍심과 도시 가치를 높였다"며 "어린이·어르신 시내버스 요금 무료화는 1일 이용자 어린이 5000명, 어르신 2만 명으로 시민 교통비 부담을 경감하고 편의를 증진해 대중교통 이용 활성화에 기여했다"고 덧붙였다.그러면서 "올 한 해 뿌려진 변화와 혁신의 씨앗이 산업과 경제를 넘어, 문화·교통·복지 등 거의 모든 분야에서 결실을 맺고 있다"라며 "앞으로도 핵심 사업들을 차질 없이 추진해서 시민 모두가 자랑스러워할 수 있는 울산이 되도록 하겠다"라고 말했다.한편 울산시정 베스트 5에 선정된 부서에는 상패가 수여되고, 사업을 추진한 공무원에게는 근무성적평정 가점이 부여된다.