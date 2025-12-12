포효하는 사자섬, 고향 같은 풍경을 따라 걷는 횡간도

큰사진보기 ⓒ 완도신문 관련사진보기

AD

큰사진보기 ⓒ 완도신문 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 완도신문 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 완도신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

완도바다를 오래도록 오가다 보면 어느 순간, 시야 끝에 문득 머무는 섬 하나가 있다. 화흥포에서 노화도와 소안도를 잇는 항로를 지나다 보면 저 멀리 바다를 가르고 웅크린 사자 한 마리가 보인다. 마치 금세라도 포효하며 일어설 것 같은 거대한 바위의 형상을 지닌 섬. 바로 소안면에 속한 횡간도다.이름만 놓고 보면 여수에도 횡간도가 있고, 제주 추자군도에도 횡간도가 있어 헷갈리기 쉬우나 완도의 이 작은 섬은 어쩌면 대한민국에서 가장 극적이고도 복잡한 기억을 품고 있는 섬일지도 모른다.횡간도는 1980년 11월 3일, 무장공비 3명이 침투해 사살되고 우리 군인들도 큰 피해를 입은 사건으로 전국에 알려졌다. 당시 언론은 매일같이 방공방첩 기조로 보도를 이어나갔고, 군은 작전 훈련을 강화했다. 조명탄이 며칠 밤이고 대낮처럼 섬을 비추던 광경은 국민들을 더욱 긴장하게 만들었고, 이 작은 섬은 어느새 사건의 현장으로 기억되기 시작했다.문제는 그 이후였다. 주민들에게 향하던 시선은 묘하게 뒤틀렸다. 정치의 그늘 아래서 '전라도 간첩'이라는 낙인과 프레임이 은밀히 작동했고, 사람들은 말하지 않아도 느껴지는 오해 섞인 시선을 견뎌야 했다. 누군가 북에서 내려온 자들과 내통했을지도 모른다는 근거 없는 의심이 이 고즈넉한 섬의 일상에 그림자를 드리웠던 것이다.하지만 그 모든 굴레와는 전혀 상관없이 횡간도는 그저 바다와 바람, 농토와 사람들의 땀이 어우러진 평범한 섬이었다. 아니, 오히려 지나치게 평화로운 탓에 사람들의 관심에서 멀어져 버린, 그래서 점점 고립되어 가던 섬이었다.소안도를 꾸준히 드나들며 선상에서 보아오던 사자바위. 언젠가는 꼭 한번 올라보고 싶다는 막연한 생각은 15년이 지난 후, 뜻밖에 다시 현실로 다가왔다. 횡간도에 농사를 짓는 주민이 꽤 있다는 말을 듣고 그곳에도 분명 선사시대 흔적이 남아 있을 것이라는 직감이 스쳤다. 마침 행정기관의 협조를 얻어 탐사를 진행하기로 하며 드디어 가보고 싶던 그 섬을 직접 밟게 된 것이다.소안면사무소의 안내를 받아 도착한 동천항. 이곳에서 소안면장님과 횡간리 이장님이 취재 기자를 반갑게 맞았다. 철부선 시간과 맞지 않아 어선을 타고 잠시 달려 도착한 횡간도는 바다 위에서 보던 모습과는 완전히 달랐다.섬은 생각보다 훨씬 컸다. 바다에서 볼 때는 포효하는 사자의 형상이 온 관심을 끌어 섬 전체가 작게만 보였건만 막상 도착해보니 산과 밭이 층층이 펼쳐진 풍요로운 어촌 풍경이 한눈에 들어왔다.섬에 첫발을 디디며 마을로 들어서자, 과장되지 않은 수인사로 인사를 건네는 주민들이 인상적이었다. 소안도 소속이라는 상징이자 항일의 기억이 깃든 태극기들이 집집마다 걸려 있었는데, 오랜 세월 군부독재의 상징처럼 여겨졌던 국기에 대한 맹서가 이곳에서는 전혀 다른 의미로 다가왔다. 이 땅에서 나라를 지켜낸 사람들이라는, 기개 있는 섬 주민들의 마음을 보여주는 상징처럼 보인 것이다.마을이장님의 차를 얻어 타고 섬을 한 바퀴 돌아보았다. 산허리를 빙 둘러 도는 길을 따라가며 섬의 곳곳을 훑어보는 동안 횡간도는 관광지의 혼란스런 손길이 닿지 않은 그대로의 고향이라는 느낌을 강하게 주었다. 적당히 손길이 닿은 농토와 오래된 숲, 그리고 사시사철 변함없는 바다가 나지막한 조화를 이루고 있었다. 문득, 우리네 할머니가 살았던 고향 마을이 떠오를 만큼 편안하고도 정겨운 풍광이었다.섬 곳곳에는 사자바위, 상사바위 등 기암괴석이 조화를 이루고 있었다. 그 자체로 오래된 신화 같고 섬 주민들이 오랫동안 바라보고 살아온 자연의 표정들이었다.기암괴석을 둘러보던 중 문득 이장님께 여쭸다."혹시 이 섬에, 조금 수상한 바위 같은 건 없나요?"이장님은 의아한 표정을 지었지만, 고인돌 사진 몇 장을 보여드리자 금세 고개를 끄덕이며 위쪽 밭에 비슷한 바위 무리로 취재기자를 안내한다.밭을 지나 한참을 올라가자 선사시대의 흔적이 눈앞에 선명히 드러나기 시작했다. 바위 표면에는 셀 수 없이 많은 구멍이 파여 있었고, 전체 구조는 분명 고인돌임을 짐작케 했다. 수천 년의 시간을 버텨온 이 흔적은 역사의 기록에서 사라진 사람들의 삶이 이 섬에도 존재했음을 말해주는 증거였다.인류는 완도 일대의 섬 구석구석에 얼마나 많은 이야기를 남겼을까. 문서 기록은 없지만 손길이 닿지 않은 곳에 고스란히 남아 있는 선사시대의 유적들은 오히려 그 어떤 문헌보다 강렬한 증언이었다. 차분한 조사가 필요하다는 판단 아래 전문가들과 다시 방문하기로 하고 마을회관으로 내려왔다.마을회관 앞에는 외부 손님을 맞기 위해 모여 계신 어르신들이 인사를 건넸다. 마을 앞 분묘에는 작은 동자승이 묘를 지키고 있었는데, 비석에는 '자헌대부 김철엄'이라는 글귀가 선명히 새겨져 있었다. 고려·조선 시대의 18계 품계 중 정2품에 해당하는 벼슬로 지금으로 치면 장관급에 해당하는 고위 관료였다.어찌하여 이처럼 작은 섬에 그의 묘가 자리하게 된 것일까. 사연을 묻자, 후손들이 이 섬에 들어와 살면서 해남 묵동에 있던 조상의 묘소를 이곳으로 이장했다고 한다. 더욱 놀라운 것은 집안 대대로 무덤주인의 유품인 사모관대 등 유물들이 잘 보관되어 있었다는 사실이었다. 하지만 묘를 관리하던 후손의 어머니는 꿈속에서 이상한 존재가 나타나 괴롭히는 것 같아 결국 모든 유물을 불태우고 말았다고 한다. 무심한 듯 흘러간 시간 속에서 문화재가 보호받지 못하고 사라지는 우리 현실의 한 단면을 보는 듯해 마음 한구석이 쓰렸다.소안면 횡간도에서의 첫 탐사는 기대 이상으로 많은 것을 보여주었다. 섬은 생각보다 넓었고 그 속에는 우리가 미처 알지 못했던 자연과 문화, 역사와 삶의 흔적이 고스란히 보존되어 있었다. 아직 가보지 못한 골짜기들이 남아 있어 조만간 다시 찾아와 보다 자세한 탐사를 이어가고 싶은 마음이 강하게 일었다.간첩의 섬이라는 오해 속에서 외면 받았던 횡간도. 그러나 직접 걸어본 횡간도는 전혀 다른 모습이었다. 자연스럽고 고요하며, 삶의 흔적이 켜켜이 쌓인 곳. 어쩌면 우리가 잊고 살았던 한국인의 고향 같은 풍경이 그대로 남아 있는 곳이다.