이제 '숲속의 기회' 만드는 완도군 산림휴양과

"숲속야영장과 목재문화체험장을 이 사업과 결합시킴으로써, 사람들에게 숲의 가치와 중요성을 알리고, 동시에 지속 가능한 관광과 지역발전을 이끌어 내고자 합니다."

"숲속 야영장은 산림 안에서 텐트와 자동차 등을 이용하여 야영을 할 수 있도록 적합한 시설을 갖추어 조성한 공간입니다. 완도군 숲속 야영장은 2022년 '산림휴양녹색공간 조성 공모사업'에 선정되어 국·도비를 포함한 36억 원의 예산으로 가용리 산214-1번지 일원 군유림 7.9ha 내의 숲속에 야영데크 32개소, 숲속의 집 7개소 등을 설치하는 사업입니다."

민선 6기부터 7기, 8기까지 12년간 백년대계를 떠받칠 해양치유와 해양바이오산업, 블루카본을 선도한 완도에서 이제는 숲 속의 기회, 산림치유와 그린카본 완도를 이끌어 가기 위한 기회를 창출하고 있다.완도군 산림휴양과는 숲속 자원을 적극적으로 활용하며, 지역 경제 활성화와 환경 보호의 두 마리 토끼를 잡기 위해 최근 그린카본 사업을 기반으로 한 숲속야영장과 목재문화 체험장을 유치하였다.완도군의 그린카본 사업과 숲속야영장, 목재문화체험장 조성에 열일하고 있는 서현선 주무관에게 의미를 묻자, "그린카본 사업은 숲을 이용한 탄소흡수와 함께 지역 경제 활성화를 목표로 한다"고 말했다.사업의 일환으로 현재 도심지 내 숲속야영장 조성이라는 새로운 도전 중인 완도군. 내년 3월 운영을 시작하는 숲속 야영장에 대해서 설명 좀 해 달라고 하자, 서현선 주무관은 이렇게 말했다.숲속 야영장을 조성하게 된 배경에 대해 서현선 주무관은 "바다와 숲 치유 자원이 모두 풍부한 자원을 갖추고 있는 완도군에서 자연을 경험 할 수 있는 공간 조성의 필요성이 꾸준히 제기 되었습니다"라고 말했다.그는 "특히 코로나19 이후 자연휴양·힐링 수요가 증가하면서 '숲 속에서 안전하게 머물며 치유할 수 있는 공간'을 만들기 위해 숲속야영장 조성을 추진하게 되었습니다"라고 덧붙였다.숲속야영장은 산림치유 기반시설의 확장을 통해 기존 해양치유산업과 연계한 인프라를 보완하여 숙박·체류 기능을 제공하고 치유가 일회성이 아닌 '장기체류형 치유'로 연결하는 역할을 할 것으로 기대된다.그러나 사업을 추진하는 과정에서의 행정절차와 예산 확보의 문제도 있지만 지역주민들의 협조를 어떻게 끌어낼지가 가장 중요한 문제다. 관련해 서현선 주무관은 "주민 설명회와 간담회 등을 통해서 주민들의 의견을 충분히 반영하고, 또, 주민들이 사업의 진행 과정에서 실질적인 혜택을 얻을 수 있는 방법도 검토 중이다"고 말했다.숲속 야영장 조성에 대한 주민들의 반응도 좋다. 소가용리 정안숙 이장은 "주민들이 처음에는 주택 인근에 숲속 야영장 조성에 대해 걱정도 많으셨지만, 군청 공무원들이 자주 마을을 방문하면서 환경을 해치지 않으면서도 자연을 보존하고, 동시에 지역 주민들에게 실질적인 경제적 기회를 제공한다고 당부해 현재 마을 주민들은 이에 적극 동의하고, 적극적으로 지원해 주시고 계신다"고 말했다.이어 "완도군은 이제 새로운 전화점을 맞이하게 되었다. 숲속 야영장은 사람들에게 자연과 교감할 수 있는 기회를 제공하고, 목재문화체험장은 전통 산업의 가치를 재발견하는 공간이 될 것이다"고 전했다.그린카본 사업으로 숲속야영장과 목재문화체험장 건립과의 연계로 자연을 보존하고, 동시에 지역 주민들에게 실질적인 경제적 기회를 제공하려는 이 사업들은 지역사회와 환경에 큰 변화를 가져올 것으로 기대된다.박은재 산림휴양과장은 "그린카본 사업을 기반으로 한 다양한 사업을 계획하고 있다. 숲속야영장과 목재문화체험장의 성공적인 운영을 위해 지속적으로 주민들의 의견을 반영하고, 해양치유 산업과 연계한 방식으로 사업을 추진 할 것이며, 완도군의 대표적인 성공 모델로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.