극적 합의 후 '파업 철회' 서울교통공사 노조 "우여곡절 있었지만..."

큰사진보기 ▲서울교통공사 노사 임단협 노사협상한국노총 서울교통공사통합노조가 12일 오전 사측과 막판 교섭을 진행하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

AD

서울교통공사 노조가 사측과 올해 '임금 및 단협' 협상에서 잠정 합의를 이루며 12일 오전 예정된 파업을 철회했다.서울교통공사노조(민주노총), 한국노총 통합노조(한국노총), 올노조는 11일 오후 1시부터 서울 성동구 용답동 본사 강당에서 사측과 각각 개별 교섭을 진행했다.노조는 12일 오전 총파업을 앞두고 막판 교섭을 진행했으나 진전을 이루지 못했다. 3개 노조는 본교섭에 이어 실무교섭 등을 진행했지만, 승무분야 보수체계 일원화, 신규 인원 채용 등 현안 등에 막혔다. 특히 과반수 이상 조합원을 둔 서울교통공사노조가 이날 오전 교섭 결렬을 선언하고 파업에 들어가겠다고 교섭장을 떠나면서 긴장감이 돌았다.이후 사측이 승무분야 보수체계 일원화, 신규 인원 채용 등의 해결 의지를 보였고, 공사 노조와 극적 잠정 합의를 이뤘다. 이후 통합노조, 올노조 등도 막판 교섭을 통해 잠정 합의하며 공사 내 3개 노조가 타결을 이뤘다.잠정 노사합의안은 ▲24년 총인건비 대비 임금 3% 인상 ▲조책임자 직책수행비 지급 ▲승무분야 보수체계 일원화 ▲신규 직원 채용 및 결원 최소화 위한 예비 합격자 비율 확대 등과, 조합 현안을 부대약정서에 담았다.12일 오전 사측과 서울교통공사노조 교섭이 타결되고 이어진 서울교통공사통합노조와의 막판 교섭에서 한영희 서울교통공사사장 직무대행은 "여러가지 우여곡절이 있었지만 참고 안내해주며 임단협을 마무리할 수 있게 해주신 노조 교섭위원들께 감사드린다"며 "인원 채용과 임금에 있어서 통합노조 위원장의 역할 덕분에 좋은 결과를 가져올 수 있었다. 감사드린다. 사측도 직원들을 위해 정말 열심히 했다는 것을 알아주었으면 한다"고 말했다.이어 이양섭 서울교통공사통합노조 위원장은 "아쉬움은 있지만, 앞에 앉아 있는 사측 위원들의 피곤한 모습을 보니 미안한 마음이 든다"며 "사측이 공동체의 발전과 이익을 위해 노력한 것을 다 알고 있다. 앞으로도 우리 공동체의 발전을 위해 노사가 함께 노력하자"고 말했다.잠정 노사합의서는 3개 노조 조합원 찬반 투표를 거쳐 과반수가 나오면 최종 확정된다.