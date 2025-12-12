9년 달린 부산 명물 '산타버스'가 멈춘 이유

큰사진보기 ▲산타버스 운행 중단 소식을 알리는 글과 사진을 올린 기사 A ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

매년 12월이면 부산 시민들이 손꼽아 기다리는 버스가 있습니다. 화려한 조명과 산타 장식, 그리고 기사님의 따뜻한 미소가 어우러져 삭막한 도심을 환하게 밝혀준 '산타버스'가 그 주인공입니다. 하지만 올해 크리스마스에는 이 산타버스를 볼 수 없게 됐습니다. 화재 발생 위험이 있다는 민원 때문에 운행이 전면 중단됐기 때문입니다.부산 187번 산타버스를 운행해 온 기사 A씨는 11일 자신의 SNS를 통해 운행 중단 소식을 알렸습니다. 그는 해당 게시물에 산타버스를 장식했던 각종 소품이 버스 밖에 덩그러니 쌓여 있는 사진을 첨부했습니다. 2016년부터 시작해 올해로 9년째, 사비와 정성을 들여 버스를 꾸며왔던 그였기에 아쉬움은 더 컸던 듯합니다.A씨는 SNS를 통해 "오늘로 187번 산타버스는 운행 안 한다"며 "시에서 민원 신고로 철거 공문이 내려와 내외부 장식을 전부 철거한다"고 말했습니다. 이어 "회사 사무실에서도 노력해 보았지만 이번 일은 어쩔 수 없다는 통보를 받았다"며 "일부만 철거 후 25일까지만이라도 할 수 있을 줄 알았지만 안 되더라"고 덧붙였습니다.이번 운행 중단의 결정적 이유는 '화재 위험'에 대한 민원이었습니다. 버스 내부에 설치된 장식물들이 자칫 화재로 이어질 수 있다는 우려 섞인 목소리가 시청으로 접수됐고, 결국 시정 조치가 내려진 것입니다.이에 대해 A씨는 "그냥 여기까지인가 보다"며 "민원 넣으신 분께 감사해야 하나, 아무튼 그분의 뜻대로 산타버스는 안 하게 됐다"고 씁쓸한 심경을 밝혔습니다. 그는 "2025년 크리스마스는 집에서 쓸쓸히 보내야겠다"며 "그동안 노력하고 혼을 담아 준비했는데 아이들이 산타버스 타려고 기다렸을 텐데 많이 아쉽고 미안하다"고 전했습니다.이번 운행 중단이 더욱 뼈아픈 이유는 불과 며칠 전까지만 해도 부산의 명물로 큰 주목을 받았기 때문입니다. 방송 뉴스에 소개된 것은 물론, 부산광역시 공식 블로그에도 어린이 기자가 직접 취재한 기사가 게재될 만큼 산타버스는 시민들의 큰 사랑을 받고 있었습니다.실제로 운행 중단 직전인 지난 12월 5일과 6일, 산타버스를 촬영했던 한 유튜버는 갑작스러운 소식에 안타까움을 감추지 못했습니다. 이 유튜버는 "처음 탔을 때 꾸며진 내외부를 보고 정말 기분이 좋았고 창문에 포스트잇도 붙여 추억을 남기기도 했다"며 "특히 기사님이 경적을 울리면 아이들 중심으로 승객 모두가 '산타버스!'라고 외치면서 버스 안을 동심으로 채우는 모습을 두 눈으로 봤다"고 당시 상황을 전했습니다.그는 "아직도 그 광경을 잊지 못한다"며 "아이들에게는 동심을, 어른들에게는 낭만을 주던 공간이었는데 영상을 올리기 하루 전 거짓말처럼 산타버스가 사라져 버렸다"고 아쉬움을 토로했습니다.사실 A씨의 '테마 버스'는 부산의 자랑이었습니다. 2016년 189번 버스를 시작으로 115-1번, 187번을 거치며 핼러윈 버스, 마리오 버스, 벚꽃 버스, 인형 버스, 그리고 지붕 위에 산타가 올라탄 산타버스까지. 그의 버스는 단순한 대중교통을 넘어 시민들에게 즐거움을 주는 이벤트였습니다.하지만 유명세가 독이 된 걸까요. A씨는 "인기가 없을 땐 민원이 없었는데 좋아하는 이들이 많아지고 유명해지니까 그만큼 싫어하는 이들도 많아지더라"며 "왜 연예인들이 힘들어하는지 조금 이해가 될 듯하다"고 토로했습니다.비록 운행은 멈췄지만, A씨의 꿈까지 멈춘 것은 아닙니다. 그는 "그동안 저와 저의 산타버스를 사랑해주시고 응원해주신 분들께 대단히 감사하다"며 "진짜 퇴직 후 개인버스라도 장만해서 산타버스를 만들어 어린이들에게 무료로 탑승도 하고 선물도 주는 게 저의 바람이고 꿈"이라고 밝혔습니다.그는 "189번부터 187번까지 누구도 상상 못 한 이벤트를 하면서 여러분들과 함께여서 행복했고 잊지 못할 추억이었다"며 "제가 만든 산타버스를 타러 와서 즐기고 추억 만들고 가신 분들과 함께 그 시간에 있었기에 평생 기억하겠다"고 마지막 인사를 남겼습니다.안전을 위한 조치라고는 하지만, 9년간 한 명의 버스 기사가 보여준 열정과 시민들이 느꼈던 소소한 행복이 민원 한 장에 사라져 버린 현실이 씁쓸함을 남깁니다. "아이들에게는 동심을, 어른들에게는 낭만을" 주려 했던 산타버스의 멈춤 신호가 2025년 겨울을 더욱 춥게 만들고 있습니다.