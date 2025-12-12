"노조법 개정, 노정교섭 물꼬 트나… 돌봄 노동자 처우개선 정부가 직접 나서라" 촉구

큰사진보기 ▲사회복지·돌봄 노동자 권리보장 국회 토론회 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲류승택 경남본부 본부장 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과 세계에도 실립니다.

사회복지 및 돌봄 노동자들이 열악한 처우와 고용 불안정 문제를 해결하기 위해 정부가 실질적인 사용자로서 단체교섭에 나설 것을 촉구했다.민주일반연맹 공공연대노동조합 공공운수사회서비스노동조합 사회복지지부 김선민 조국혁신당 의원과 정혜경 진보당 의원이 12월 11일 오후2시 국회의원회관에서 '사회복지·돌봄노동자 권리보장' 토론회를 개최했다.사회복지·돌봄 노동은 우리 사회의 안전망을 지탱하는 필수노동임에도 불구하고, 노동자들은 여전히 낮은 임금과 불안정한 고용 환경에 시달리고 있다.류승택 공공연대노동조합 경남본부장은 민간위탁 구조 하에서 발생하는 고용 불안정 문제를 지적했다. 류 본부장은 "공공부문이 민간에 위탁한 사업의 비정규직을 보호하기 위해 '민간위탁노동자 가이드라인'을 만들었지만, 법률이 아닌 정부 지침과 가이드라인은 권고 수준에 머물러 구속력이 부족했다"고 지적했다.그는 "돌봄 노동자는 1년 단위 계약직 신분에 고용불안과 부당업무 지시에 따르지 않으면 언제든지 해고될 수 있는 열악한 처우를 받고 있다"며, "매년 12월 말이면 노인생활지원사들에게 재계약 불가 소식이 들려오는 현실"이라고 밝혔다.사회복지·돌봄 노동자의 권리 보장을 위한 노력은 꾸준히 이어져 왔으나, 법적 구속력의 부재로 인해 실효성이 부족했다.2026년 3월 시행 예정인 개정 노조법 2·3조는 노동조건에 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자도 사용자로 본다는 내용을 담고 있어, 정부와 지자체를 교섭 당사자로 끌어낼 수 있는 법적 근거가 마련되었다.이영훈 공공연대노동조합 위원장은 이 변화를 적극적으로 활용해야 한다고 강조했다. 이 위원장은 "돌봄 노동자들의 중요도에 비해 필수노동이라고 이야기하면서도 정작 예산과 지원은 그렇지 않은 현실"이라며, "중요하다면 그에 맞는 처우와 보상을 정부가 보장해야 한다"고 목소리를 높였다.그는 "정부는 노조법 개정으로 돌봄 분야에 교섭 의무를 해야 한다는 수동적인 인식에서 벗어나 공공성을 높이고 정부의 책임을 높여야 한다"고 촉구했다.토론회 참석자들은 돌봄 노동의 지속가능성을 확보하기 위해 정부가 실질적 사용자로서 노정교섭에 임하고, 법과 제도를 통한 구조적 개선에 나설 것을 촉구했다.류승택 본부장은 개정 노조법 시행을 앞두고 정부의 적극적인 자세를 요구했다. 류 본부장은 "개정된 노조법이 시행되면 돌봄 노동자들의 임금과 근로조건의 실질적인 결정 권한이 있는 정부가 진짜 사용자로서 구속력이 있는 단체교섭에 나와야 한다"고 촉구했다.그는 또한 "노인맞춤돌봄사업은 한 해 예산이 5천억 원이 넘었지만 아직까지 법이 마련되지 않았다"며, "돌봄 노동자 권익보호 기본법과 노인맞춤돌봄사업법 등 국회에서 조속하게 법을 제정되어야 한다"고 법적 기준 마련의 시급성을 강조했다.