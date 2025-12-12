정면돌파 나선 전재수 "통일교 행사 축사? 그 시간 성당에 있었다"

큰사진보기 ▲전재수 해양수산부 장관이 11일 '유엔해양총회' 유치 활동을 마치고 귀국하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲통일교 부산 해운대 행사와 같은 날인 2018년 5월 27일 북구 한 성당 60주년 기념행사에 참석한 전재수 전 장관. 사진 속 시계는 12시 12분을 가리키고 있다. ⓒ 천주교부산교구 홈페이지 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲해양수산부 부산 연내 이전이 시작된 가운데, 9일 오전 8시 대한통운 관계자들이 정부세종청사에서 가져온 해수부 이삿짐을 부산시 동구 임시청사 본관 건물인 IM빌딩으로 옮기고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

전재수 전 해양수산부장관이 통일교 금품수수 의혹에 정면돌파를 선언했습니다.전 전 장관은 11일 <국제신문>과의 인터뷰를 통해 알리바이를 제시하며 관련 의혹을 강하게 부인했습니다.핵심 쟁점은 2018년 5월 27일의 행적입니다. 통일교 측 윤영호 전 세계본부장은 "전 의원이 천정궁을 방문했고, (통일교 관계자) 600여 명이 모인 부산 5지구 모임에 참석해 축사를 했다"는 취지의 내용을 내부에 보고한 것으로 알려졌습니다.하지만 전 전 장관의 해명은 구체적입니다. 그는 "그날 부산 북구의 한 성당에서 열린 60주년 기념식 미사에 참석했다"며 "증거 사진도 다 가지고 있다"고 반박했습니다.<국제신문> 취재 결과, 당시 통일교 행사는 오전 10시 해운대 벡스코에서 열렸고, 전 전 장관이 참석했다는 성당 미사는 오전 10시 30분에 시작된 것으로 확인됐습니다. 물리적으로 해운대 행사에 참석하고 북구 성당으로 이동하는 것은 불가능에 가깝다는 지적이 나옵니다. 실제 천주교 부산교구 홈페이지에 올라온 기념사진 속 시계는 12시 12분을 가리키고 있었습니다.전 전 장관은 "1000명씩 모이는 축제는 몰라도 특정 단체 600명 행사에서 축사한 적은 없다"고 단언했습니다.윤 전 본부장은 김건희 여사 공천 개입 의혹 수사 과정에서 "2018~2020년 전 장관에게 현금 4000만 원과 까르띠에·불가리 시계를 전달했다"고 진술한 것으로 전해집니다.이에 대해 전 전 장관은 "돈과 시계가 나에게 왔는지만 확인하면 된다"며 "민형사상 책임을 묻는 방안도 검토하겠다"고 강경한 입장을 보였습니다.한일해저터널 로비 의혹에 대해서도 선을 그었습니다. 전 전 장관은 "그간 해저터널을 일관되게 반대해왔는데 말도 안 되는 짓"이라며 "보도가 편파적"이라고 불만을 표했습니다. 이어 통일교 내부 보고에 대해 "의사결정시스템이 썩어 빠졌다"며 "(실제로) 한 것도 없는 것을 (실행)한 것으로 보고해 올린 것"이라고 꼬집었습니다.다만, 한학자 총재나 윤 전 본부장과의 만남 여부에 대해서는 말을 아꼈습니다. 전 전 장관은 "혼선이 있을 수 있어 개별 대응은 안 하겠다"며 "입장을 정리해 한 번에 설명하겠다"고 밝혔습니다.문제는 전 전 장관의 낙마로 해양수산부의 '부산시대 개막'에도 빨간불이 켜졌다는 점입니다. 당장 오는 23일 예정된 해수부 임시 청사 개청식부터 부산 출신 장관의 부재 속에 진행될 수밖에 없습니다.내년 1월 중순 발표를 약속한 HMM 본사 이전과 동남권 투자공사 설립 등 주요 로드맵이 제대로 지켜질지도 불확실해졌습니다. 일부에서는 해양수도 육성과 북극항로 개척 추진에도 일정 부분 타격이 있을 것으로 예상합니다. 지난 7월 24일 취임한 전 전 장관은 사실상 이 업무에 총력을 기울여왔기 때문입니다.후임 장관이 취임하려면 국회 인사청문회 등 상당한 시일이 소요됩니다. 내년부터 해수부 부산시대를 본격적으로 열겠다는 구상도 힘을 잃을 수밖에 없는 상황입니다.정치적 파장도 만만치 않습니다. 전 전 장관은 내년 지방선거에서 여당의 유력한 부산시장 후보로 부상해 왔습니다. 여러 여론조사 가상대결에서 선두를 달리며 지방정부를 탈환할 유력 카드로 떠오른 상황이었습니다.그러나 이번 논란을 제대로 해소하지 못한다면, '전재수 부산시장 카드' 자체가 무산될 수도 있습니다. 검찰 수사와 언론 보도가 이어지는 가운데, '성당 미사 사진'이라는 알리바이가 향후 진실 공방과 그의 정치적 운명에 어떤 작용을 할지 지켜봐야겠습니다.한편 최은석 국민의힘 원내수석대변인은 11일 '나경원 의원의 통일교 연루 의혹'까지도 "합쳐서 투명하게 특검하자는 것이 우리 당의 입장"이라고 밝혔습니다.