미 타임 올해의 인물에 "AI 설계자들"

큰사진보기 ▲타임 올해의 인물에 'AI의 설계자들' ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

AD

미국 시사주간지 <타임>이 2025년 '올해의 인물에' 인공지능(AI) 발전을 이끄는 기업인들을 선정했다.<타임>은 11일(현지시각) 'AI의 설계자들'(Architects of AI)이 올해의 인물이라며 메타의 마크 저커버그, AMD의 리사 수, 테슬라의 일론 머스크, 엔비디아의 젠슨 황, 구글 딥마인드의 데미스 허사비스, 오픈AI의 샘 올트먼 등 8명의 AI 관련 기업 최고경영자(CEO)를 소개했다.표지는 1932년 뉴욕 록펠러센터를 건설하던 노동자들을 촬영한 유명한 사진 '마천루 위의 점심'(Lunch Atop a Skyscraper)을 오마주로 이들이 나란히 앉아 있는 사진이 장식했다.<타임>은 "올해는 AI의 완전한 잠재력이 본격적으로 드러나면서 더 이상 AI 이전으로 돌아가거나, 빠져나올 수 없다는 것이 분명해진 해였다"라며 "어떤 질문이든 AI가 해답이었다"라고 설명했다.또한 "AI는 의료 연구와 생산성을 가속했고, 불가능한 것을 가능하게 만드는 것 같았다"라며 "무엇을 읽거나 볼 때도 AI 기술의 빠른 발전과 그것을 주도하는 사람들에 대한 뉴스와 마주하지 않을 수 없었다"라고 전했다.그러면서 "AI가 우리 삶을 얼마나 크게 바꿀지 수많은 논쟁이 벌어졌다"라며 "어떤 기업 리더도 이 미래에 관해 이야기할 때 AI 기술 혁명의 영향을 언급하지 않을 수 없었다. 어떤 부모나 교사도 10대 자녀나 학생이 AI를 어떻게 사용하는지 무시할 수 없었다"라고 덧붙였다.이어 "AI는 눈부신 속도로 발전하면서 한때 사람들이 몇 시간씩 걸리던 작업을 이제는 단 몇 초 만에 처리한다"라고 강조했다.<타임>은 "AI와 기업인들이 도널드 트럼프 미국 행정부의 정책에도 큰 영향을 미쳤다"라며 "미국과 중국의 경쟁 등 국제관계에도 큰 변수로 작용했다"라고 밝혔다.아울러 "그들은 정부의 정책 방향을 바꾸고, 지정학적 경쟁자들을 바꿨으며, 가정으로 로봇을 가져왔다"라면서 "AI는 핵무기의 도래 이후 강대국 경쟁에서 가장 중요한 도구로 등장했다"라고 평가했다.엔비디아의 황 CEO는 과거 <타임> 인터뷰에서 "모든 산업이 AI를 필요로 하고, 모든 기업이 AI를 사용하며, 모든 국가가 AI 시스템을 구축해야 한다"라며 "AI는 우리 시대에 가장 큰 영향을 미치는 기술"이라고 말한 바 있다.다만 <타임은> "모든 발전에는 대가가 따른다"라며 "이러한 시스템을 운영하는 데 필요한 에너지는 막대한 자원을 소모하고, 일자리는 사라지고 있다"라고 지적했다.또한 "AI 기반 게시물과 동영상으로 인해 무엇이 진실인지 분별하기 어려워지면서 허위 정보가 확산하고 있다"라며 "인간의 개입 없이도 대규모 사이버 공격이 가능해졌고, 소수의 기업 리더들에게 권력이 집중되고 있다"라고 부작용을 소개하기도 했다.이어 "AI는 학습하고, 말하고, 논쟁하고, 설득하며, 이러한 능력은 놀라울 정도로 무섭기도 하다"라면서도 "그러나 우리는 우리와 우리가 만든 AI 사이에는 분명한 차이가 있음을 알고 있다"라고 강조했다.1927년 세계 최초로 대서양을 멈추지 않고 횡단 비행한 찰스 린드버그를 시작으로 매년 올해의 인물을 선정하는 <타임>은 작년에는 미국 대선에서 승리한 트럼프 대통령을 꼽았다.