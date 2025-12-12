쿠팡 유출 사고 뒤 열흘간 피싱 신고 229건... 우려 커져

최근 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태가 확산되면서 소비자 피해가 현실화되고 있다(관련기사: 개인정보 유출 책임 회피 쿠팡, 면책 조항-탈퇴 절차도 '문제 https://omn.kr/2gcb0
).
특히 경찰청 신고 접수가 열흘간 229건에 달하는 것으로 알려지면서 유출된 계정 정보가 범죄에 악용되고 있는 것 아니냐는 걱정이 커지고 있다.
11일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 이정헌 의원이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 쿠팡이 약 3370만 개 고객 계정 유출 사실을 공개한 직후인 지난달 30일부터 이달 9일까지 열흘 동안 접수된 쿠팡 관련 피싱·사칭 상담 건수는 총 229건이다. 단기간에 이 같은 규모의 신고가 접수된 것은 소비자들의 불안이 단순한 우려를 넘어섰음을 보여준다.
경찰청에 따르면 주요 피싱 유형은 △카드 배송 사칭 △쿠팡 피해보상 사칭 △물품 배송 사칭 등이며, 기존에 이용되던 '리뷰 체험단 선정', '이벤트 당첨' 방식의 사칭 수법도 함께 발생한 것으로 나타났다. 경찰은 최근 상담 건수가 증가한 점을 들어 "유출 사고 이후 쿠팡을 사칭한 연락이 반복적으로 포착되고 있다"며 이용자들의 각별한 주의를 당부했다.
이정헌 "쿠팡 유출 2차 피해 현실화… 책임 대응 촉구"
이정헌 의원은 "쿠팡 사고로 인해 피싱 범죄 등 2차 피해가 이미 확인되고 있는 만큼, 기업의 책임 있는 대응이 필요하다"고 지적했다. 그는 "정보를 투명하게 공개하지 않은 채 책임을 회피하는 모습은 국민 불안을 키울 뿐"이라며 "김범석 의장을 포함한 쿠팡 경영진은 피해 보상과 재발 방지 대책을 서둘러 제시해야 한다"고 강조했다.
또한 "대규모 온라인 플랫폼의 취약성이 그대로 범죄에 이용된 만큼, 쿠팡은 비밀번호 변경 안내, 2단계 인증 강화 등 이용자 보호 조치를 즉각 시행해야 한다"고 밝혔다.
한편 이번 개인정보 유출 사태는 대형 플랫폼 기업의 보안 관리 책임을 다시 한 번 환기시키고 있다. 공정거래위원회는 쿠팡의 개인정보 처리 및 고지 절차에 대한 조사를 진행 중이며, 국회에서도 소비자 보호 제도 개선 논의가 이어지고 있다.
쿠팡 사태는 단순한 보안 사고를 넘어 기업의 책임성과 대응 방식에 대한 사회적 논쟁으로 확산되고 있다. 향후 정부 조사 결과와 쿠팡의 구체적 대책 마련 여부에 따라 추가 파장이 이어질 것으로 보인다.
