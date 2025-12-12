어느 특수한 국회의원의 특별한 북 콘서트

큰사진보기 ▲참가자들과 의원들김상욱, 『123일의 기록』 북콘서트에 참석하여 기념사진을 찍는 참가자들과 의원들 ⓒ 김상욱 의원실 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲김상욱 의원인사말을 하는 김상욱 의원 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲국회의원들북 콘서트를 벌이는 김상욱 의원과 동료의원들(왼쪽부터 김한규·박민규·한준호·김상욱 의원) ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲시민들과 함께시민들과 함께 기념촬영을 하는 김상욱 의원(가운데) ⓒ 고창남 관련사진보기

김상욱 의원은 묘사하기에 따라 '특수한 의원'이라 할 수 있다. 2024년 12월 3일 불법 비상계엄 사태에서부터 2025년 4월 4일 대통령 탄핵에 이르는 격변의 과정 속에서, 자신이 몸담고 있던 보수정당 국민의힘을 탈당하고 깊은 고심 끝에 민주당에 입당한 정치인은 김상욱 의원이 사실상 유일했기 때문이다.김 의원은 자신의 책 <김상욱, 123일의 기록> 프롤로그에서 "특별한 계기를 통해 보지 못했던 진실을 마주하고, 사물의 본질과 이치를 알게 되며, 역할에 대한 각성을 얻는 경우가 있습니다. 2024년 12월 3일 비상계엄과 그 이후의 극복 과정은 제게 그런 특별한 계기가 되었습니다"라고 고백했다.그가 경험한 '123일'은 단순한 시간의 기록이 아니라 정치적 정체성, 민주주의, 국가의 작동 원리를 몸으로 느끼며 견딘 시간의 증언이다.이러한 정치적 전환과 성찰의 과정에서 탄생한 <김상욱, 123일의 기록>은 그 자체로 의미가 깊다. 따라서 12월 10일 서울 마포구 청년문화공간 JU 니콜라오홀에서 열린 북콘서트는 단순한 출간 행사 이상의 의미를 지닐 수밖에 없었다. 책을 넘어 '정치의 과정'을 시민과 공유하는 특별한 실험이었기 때문이다.이날 서울에서 시작된 북콘서트는 단순한 출판 기념회를 넘어 김 의원이 겪은 123일의 기록과 정치적 선택의 의미를 시민과 직접 공유하는 자리로 구성됐다. 이어 12월 13일 울산에서 예정된 북콘서트도 같은 형식으로 준비되며, 정치 소통 방식의 새로운 모델로 주목받고 있다.10일 서울 마포구 청년문화공간 JU 니콜라오홀에서 열린 서울 행사는 오후 6시 30분에 시작되었으며, 사전 신청으로 많은 시민이 자리를 함께하며 뜨거운 관심을 보였다. 이어 12월 13일 울산상공회의소에서 예정된 울산 행사도 지역민들의 관심 속에 준비되고 있다. 두 행사는 기존의 정치 강연이나 일방적 정보 전달 방식을 벗어나 시민이 정책 논의의 주체로 참여할 수 있도록 기획됐다.서울 북콘서트에서는 김 의원의 123일간 의정 활동을 정리한 성과 브리핑 영상이 최초로 공개됐다. 영상에서는 민생법안 입안 배경부터 지역 현안 해결 전략, 국비 확보 과정 등 국회 현장에서의 고민과 절차가 생생하게 소개됐다. 또한 도시 정책과 지역 정책 전반에 대한 전문가 패널 토크가 이어지며 시민들은 정책 생산 과정 전반을 심층적으로 이해할 수 있었다.울산 북콘서트에서는 지역 현안을 중심으로 한 질의응답이 강화될 예정이다. 시민들은 주력 산업 고도화, 청년 일자리, 교육 격차, 도시 안전 등 현실적인 문제를 직접 질문할 수 있으며, 김 의원은 단기적 현안과 중장기 정책 방향을 구분해 설명할 계획이다. 또한 이번 북콘서트에서는 보좌진이 무대에 직접 올라 법안 기획 단계부터 현장 조사, 예산 분석 등 정책이 완성되는 과정을 설명하며, 국회의 정책 생산 구조를 시민에게 투명하게 공개하는 첫 시도로 평가될 것으로 기대된다.서울 북콘서트 행사에는 한준호·김한규·박민규·한병도·김영진·이연희·서미화·안태준·남인순 의원 등 더불어민주당 의원들이 대거 참석해 김 의원을 향한 지지와 연대를 표했다.한준호 의원은 김상욱 의원을 "개인적으로 아끼는 동생이자, 민주당의 외연 확장을 상징하는 인물"이라고 평가하며, "국민이 원하는 '필요한 정치'에 대한 시야가 김 의원과의 대화를 통해 더욱 넓어지고 있다"고 소회를 밝혔다. 또한 "김 의원이 당내에서 더 큰 역할을 할 수 있도록 곁에서 함께 돕겠다"며 강한 신뢰를 드러냈다.김상욱 의원은 한병도 의원을 소개하면서 "서로 특수관계"라고 소개했다. 이에 한병도 의원도 맞받아서 "특수관계 맞아요. 정말 특수한 관계고요. 123일의 기록에, 처음 시작할 때 김상욱이 행안위에 있었고 자기의 진로를 고민하면서 처음 저하고 상의를 하고 그랬던 기억이 납니다. 김상욱 의원이 정말 잘 될 수 있기를 바라는 마음이 크고 기대가 큽니다"라고 말했다.김영진 의원은 "김상욱 의원이 정말 어려운 과정 속에서 정말 올바른 길을 걷고자 하는 꿋꿋한 모습에 감명을 받았다. 김상욱 의원을 정말 존경하고 앞으로 더 좋은 정치를 했으면 좋겠다. 북콘서트를 진심으로 축하드린다. 화이팅!!"이라고 하며 김상욱 의원을 격려해주었다.또한 김상욱 의원은 김한규 의원을 소개하며 "속이 정말 깊고 따뜻한 정이 있는 분이다. 그냥 가식적인 정이 아니라 진심을 담아요. 제가 국민의힘을 탈당하게 된 중요한 고민을 나누며 큰 도움을 받았다"고 말했다. 이에 대해 김한규 의원은 "김상욱 의원이 민주당으로 옮긴 것을 지지하며, 의원님 지지자분들이 끝까지 믿음을 갖고 지켜주어야 한다"라고 말했다. 그러면서 그는 "김상욱 의원이 겉으로는 웃고 있지만 실제로는 외로운 면도 있다"면서 "여러분들이 그 외로움을 달래주기 바란다"고 덧붙였다.이번 북콘서트에서는 김상욱 의원이 2024년 12월 3일 비상계엄 사태 이후 국민의힘 탈당, 민주당 입당 과정과 123일간의 의정 활동 기록을 공개했다. 책에는 보수정당 내에서 '옳고 그름'과 '상식'을 기준으로 행동하며 극우세력과 결별한 과정, 민주주의 회복을 위해 시민과 함께 행동한 경험이 상세히 담겼다. 김 의원은 "책에 담지 못한 고민과 현장 이야기를 시민들에게 직접 전하고 싶다"며 "서울과 울산에서 진정성 있는 소통을 이어가겠다"고 밝혔다.북콘서트에 참석한 시민들은 책과 현장 행사 모두에 높은 만족감을 표했다. 한 참가자는 "정치인의 올바른 자세와 철학을 배우기 위해 반드시 읽어야 할 책"이라며, "12월 3일과 4일 국회에서 몸으로 민주주의를 지킨 김 의원의 기록이기에 의미가 남다르다"고 말했다. 또 다른 참가자는 "정치가 사리사욕이 아닌 국민과 국가를 위한 것임을 다시금 느낄 수 있었다. 참여형 북콘서트가 정치 신뢰 회복의 계기가 될 것"이라고 평가했다.이번 북콘서트는 정치 소통과 정책 참여의 새로운 모델을 제시했다는 점에서 의미가 크다. 기존 정치 행사가 정책 정보 전달이나 정치적 메시지 중심으로 이루어졌다면, 김 의원의 행사는 시민이 정책의 과정과 결과를 직접 확인하고 참여할 수 있는 구조를 갖췄다. 이는 정치 신뢰 회복과 공공성 강화에도 기여할 수 있는 시도로 주목된다.한준호 의원과 김상욱 의원의 지속적인 협력과 대화는 민주당 내 중도·실용 정치의 방향성을 모색하는 계기가 될 것으로 보인다. 한 의원은 "새로운 정치, 더 큰 민주당을 향한 걸음에 많은 관심과 응원을 부탁드린다"고 당부하며, 국민과 함께하는 실용 정치 실현에 힘을 실었다.한편 <김상욱, 123일의 기록>은 교보문고 정치 분야 주간 베스트셀러 1위를 차지하며 독자들의 큰 관심을 받고 있다. 이번 북콘서트는 정치인의 정책 철학과 현장 경험을 직접 시민에게 전달하는 자리로, 향후 국내 정치 소통 방식에 새로운 지표가 될 것으로 기대된다.서울 북콘서트는 사전 신청으로 진행돼 성황리에 마무리됐으며, 울산 북콘서트 역시 사전 신청이 필수다. 참여 희망자는 이름·연락처·인원·참석 지역을 문자로 접수하면 된다.