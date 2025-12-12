줬다는데 받았단 사람은 없는 통일교 뒷돈, 누구 말이 거짓말일까

큰사진보기 ▲전재수 전 해양수산부장관이 11일 '유엔해양총회' 유치 활동을 마치고 귀국해 취재진 질문을 받으며 이동하고 있다. 전재수 장관은 이날 사의를 표명했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

(관련 기사 :

전재수 장관, 사의 "불법 전혀 없다, 당당하게 응하기 위해 직 내려놓는다"

).

AD

큰사진보기 ▲참여연대는 11일 오후 ‘통일교의 여야 정치권 로비 의혹, 철저히 수사해야’라는 논평을 통해 철저한 수사를 촉구하고 나섰다. ⓒ 이영일 관련사진보기

통일교로부터 수천만 원과 고가의 시계를 받았단 의혹에 휩싸인 전재수 해양수산부장관이 '당당하게 수사받겠다'며 사퇴 의사를 표명했다. 전 장관은 유엔 해양총회 유치를 위한 미국 출장 길에서 돌아오자마자 인천국제공항에서 전격적으로 사의를 밝혔다전 전 장관은 <한겨레>와 JTBC 등 일부 언론이 전 장관의 금품수수 의혹을 보도하자 SNS를 통해 "이는 전부 허위이며 어떤 금품도 받은 사실이 없다"라고 전면 부인했다. 해당 보도들은 윤영호 전 통일교 세계본부장이 김건희 특검팀(특별검사 민중기)에 "2018∼2020년께 전 의원에게 명품 시계 2개와 함께 수천만 원을 제공했다"는 취지의 진술이 배경이 됐다.이재명 대통령은 전 장관의 사퇴 의사를 즉각 수용했다. 현직 장관이 물러난 건 이재명 정부 들어 처음이다.윤 전 세계본부장이 국민의힘뿐 아니라 더불어민주당 정치인들에게도 정치자금을 건넸다고 진술했다. 정치권은 폭탄 맞은 분위기다. 김건희 특검 수사 과정에서 전재수 전 해양수산부장관, 정동영 통일부장관, 임종성 전 더불어민주당 의원 등 여당 인사들과 나경원 국민의힘 의원, 김규환 전 자유한국당 의원까지 거론됐다. 이종석 전 국가정보원장, 이재명 대통령 측근인 정진상 전 더불어민주당 정무조정실장도 입에 오르내리고 있다.통일교 여야 정치권 로비 의혹 파장이 커지자 이재명 대통령도 여야 가릴 것 없는 엄정한 수사를 강조했다. 하지만 이름이 거론된 정치인들은 너나 할 것 없이 부적절한 교류 의혹을 전면 부인하고 나서는 양상이다.시민단체 경실련은 10일 성명을 내고 "특검팀이 지난 8월부터 권성동 국민의힘 의원에 대한 수사를 본격화하면서 여당 인사에 대해서는 아무런 수사 진행하지 않았다"며 특검팀의 편파 수사와 함께 정치적 계산 없이 성역 없는 수사가 진행되야 한다고 촉구했다.참여연대도 11일 오후 '통일교의 여야 정치권 로비 의혹, 철저히 수사해야'라는 논평을 통해 철저한 수사를 촉구하고 나섰다. 참여연대는 "해명만으로 의혹이 해소될 수 없다"며 이미 통일교가 권성동, 김건희 등에게 금품을 제공한 혐의로 재판이 시작된만큼 진상규명이 필요하다는 입장이다.참여연대는 "충실한 정책으로 개별 유권자의 지지를 얻기보다 손쉽게 '집단' 혹은 '세력'에 기대려는 한국의 정치 현실의 민낯을 보여준다"며 철저한 수사는 물론 수사와 별개로 더불어민주당, 국민의힘이 자체 진상조사를 통해 특정 종교의 정치개입 의혹들을 조속히 밝히라고 촉구했다.전 장관의 사퇴 표명에 대해서는 "금품 수수 의혹 수사를 받으며 장관직을 수행하는 것은 부적절하고 사퇴는 당연한 일"이라고 지적했다.