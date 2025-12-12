[주장] 왜 교육부의 AI 정책은 교실 현실을 보지 못하나

큰사진보기 ▲자료사진 ⓒ jacksonsophat on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 전 경기도교육연구원장입니다.

지난 9일 국회에서 '현 정부 AI 교육정책의 성찰과 방향'을 주제로 토론회가 열렸다. 교육부는 "모두를 위한 AI 인재양성 방안"을 내세우며 초등부터 고교, 특성화고와 대학에 이르는 방대한 계획을 쏟아냈다.AI 중점학교를 2천 개까지 늘리고, 모든 학교에 1인 1디바이스와 지능형 과학실, 디지털 튜터와 테크센터를 깔겠다는 구상도 담겼다. 겉으로 보면 한국이 AI 교육 선도국가로 도약할 듯한 장밋빛 청사진이다.하지만 토론회장에 모인 교사와 학부모, 연구자들의 공기는 사뭇 달랐다. 그들은 한목소리로 "도입 속도는 빠른데, 왜 하는지에 대한 설명이 없다"고 지적했다.AI를 활용하면 무엇이 좋아지는지, 우리 아이가 어떤 능력을 갖게 되는지, 지금 교육과정의 무엇을 바꾸려는 것인지에 대한 답이 부족하다는 것이다.결과적으로 정책은 'AI 인재양성'이라는 구호를 반복하지만, 정작 교실과 교무실이 느끼는 현실은 또 한 번의 '실험대 위 세대'라는 불안에 가깝다.교사들의 문제의식은 더 절박하다. 한 현장 교사는 "AI 교육을 반대해서가 아니라, 이렇게 하면 안 되기 때문에 비판한다"고 말했다. 그는 10년 전 '코딩 열풍'을 떠올렸다.그때도 "SW가 미래다"라며 온 나라가 홍보전에 나섰지만, 지금 남은 것은 초등 실과 교과서 몇 시간 분량의 블록코딩과 '로그인도 서툰 디지털 문맹'이다.수백만 대의 태블릿이 뿌려졌지만 파일과 폴더 개념조차 잡히지 않은 채, 기기와 플랫폼만 바뀐 교육이 반복되고 있다.이번에도 비슷한 길을 가고 있지는 않은가. 교육부 문서에는 AI 중점학교, 디지털 새싹, 지능형 과학실, 학력진단·기초학력지원 플랫폼 같은 그럴듯한 이름이 끝없이 등장한다.그러나 이 모든 사업을 관통하는 '교육의 목적'이 무엇인지에 대해서는 충분한 토론이 없다. 아이들이 AI를 통해 스스로 질문하고, 협력하고, 실패를 견디는 힘을 기를 수 있는지보다, 몇 개 학교를 지정하고 몇 명을 양성하겠다는 숫자만 앞세워져 있다.학부모 역시 'AI 격차'에 대한 우려를 드러냈다. 이미 가정의 경제력과 부모의 디지털 역량에 따라 아이들의 AI 경험은 크게 갈라지고 있다.어떤 아이는 학원에서 챗GPT 활용법과 코딩을 배우고, 다른 아이는 기본 사용법조차 모른다. 이런 상태에서 학교에 AI 플랫폼이 들어오면, 격차는 줄어들기보다 더 벌어질 가능성이 크다.싱가포르나 영국이 "디지털 리터러시와 윤리, 수업 설계"를 먼저 손보는 이유가 여기에 있다. 한국처럼 기기와 플랫폼부터 앞세우는 방식은 취약계층을 또 한 번 뒤로 밀어낼 위험이 있다.더 큰 문제는 교사와 학생의 관계가 AI 담론 속에서 점점 지워지고 있다는 점이다. 교육부는 "교사를 혁신의 주체로 세우겠다"고 말하지만, 실제 홍보 영상에서는 AI가 교사의 말을 조롱하고, "AI가 채점했으니 할 말 없지?"라고 말하는 장면까지 등장한다.교사가 데이터 처리의 하청업자처럼 묘사되는 순간, AI는 교실 혁신의 도구가 아니라 교사 전문성을 약화시키는 무기가 된다. 영국 교육부가 "모든 AI 기반 자료는 반드시 교사의 판단과 검토를 거쳐야 한다. AI는 수업의 중심이 아니라 보조 도구"라는 원칙을 내세우는 이유를 곱씹어볼 필요가 있다.AI 교육정책이 진정으로 성공하려면, 적어도 세 가지 방향 전환이 필요하다.첫째, '정답을 대신 내주는 AI'가 아니라 '질문을 던지는 AI'를 교육의 기준으로 삼아야 한다. 아이가 막히면 힌트를 주고, 스스로 생각하게 밀어주는 튜터형 AI만 교실에 들여야 한다.둘째, 상용 모델을 그대로 가져다 쓰는 시범 사업을 멈추고, 교육용 데이터와 안전 기준을 갖춘 '교육 전용 AI'를 국가 책임 하에 구축해야 한다.셋째, 무엇보다 기초 컴퓨터 과학과 디지털 리터러시, AI 윤리를 포함한 "진짜 교육과정"을 먼저 설계해야 한다. 어떤 능력을 어떤 순서로 기를 것인지 합의하지 않은 채, 플랫폼을 깔고 계정을 뚫는 일부터 서두르는 정책은 또 한 번의 '모래성'이 될 뿐이다.AI 시대 교육정책의 성공 여부는 속도가 아니라 방향에서 갈린다. 기술의 속도에 교육을 맞추려 할 것이 아니라, 아이들의 성장 속도와 현장의 준비 수준에 기술을 맞추는 발상의 전환이 필요하다.지금 한국이 해야 할 일은 "AI를 얼마나 많이, 얼마나 빨리 도입할 것인가"가 아니라 "AI 시대에도 인간다운 배움이 무엇인가"를 놓고 교사·학생·학부모가 함께 토론하는 일이다.그 숙의의 시간을 건너뛰는 한, 아무리 거창한 AI 인재양성 계획도 아이들의 교실과 삶을 바꾸지 못할 것이다.