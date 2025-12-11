메뉴 건너뛰기

사회

부산경남

한줄뉴스

25.12.11 20:44최종 업데이트 25.12.11 20:44

진주수곡농업협동조합, 쌀 1000kg 기탁

진주수곡농업협동조합, 진주시복지재단에 백미 1,000kg 기탁
진주수곡농업협동조합, 진주시복지재단에 백미 1,000kg 기탁 ⓒ 진주시청

진주수곡농업협동조합(조합장 문수호)은 11일, 연말을 맞아 지역사회 이웃을 돕기 위해 쌀 1000kg(환가액 360만 원 상당)를 진주시복지재단에 기탁했다.

문수호 조합장은 "연말에 어려움을 겪고 있는 이웃들에게 조금이나마 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 지역 내 금융기관으로서 사회적 책임을 다하는 나눔 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 전했다.

댓글
