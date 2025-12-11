사회부산경남한줄뉴스 25.12.11 20:44ㅣ최종 업데이트 25.12.11 20:44 진주수곡농업협동조합, 쌀 1000kg 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲진주수곡농업협동조합, 진주시복지재단에 백미 1,000kg 기탁 ⓒ 진주시청 관련사진보기 진주수곡농업협동조합(조합장 문수호)은 11일, 연말을 맞아 지역사회 이웃을 돕기 위해 쌀 1000kg(환가액 360만 원 상당)를 진주시복지재단에 기탁했다. 문수호 조합장은 "연말에 어려움을 겪고 있는 이웃들에게 조금이나마 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 지역 내 금융기관으로서 사회적 책임을 다하는 나눔 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 전했다. #쌀 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사경남외국인주민지원센터, 주거환경 개선사업 벌여 갤러리 오마이포토 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 1/17 이전 다음 이전 다음 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.