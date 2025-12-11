사회부산경남한줄뉴스 25.12.11 20:44ㅣ최종 업데이트 25.12.11 20:44 조은재가노인복지센터 송숙희 센터장, 이웃돕기 100만 원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲조은재가노인복지센터 송숙희 센터장, 연말 이웃돕기 성금 100만 원 기탁 ⓒ 함양군청 관련사진보기 함양군 수동면 구라마을에 위치한 조은재가노인복지센터를 운영중인 송숙희 센터장이 지난 11일 함양 수동면사무소를 방문해 연말연시를 맞아 지역사회 내 이웃들에게 보탬이 되고자 성금 100만원을 기탁했다. 송숙희 센터장은"비록 큰 금액은 아니지만 사회복지시설을 운영 하는 입장에서 주변의 어려운 이웃을 위해 작게나마 도움이 되고 싶은 마음을 늘 가지고 있었다"며 기탁의 의사와 마음을 전달하였다. #이웃돕기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사경남외국인주민지원센터, 주거환경 개선사업 벌여 갤러리 오마이포토 '61년 만에 의장이 방해한 곳' 손팻말 세우고 필리버스터 나선 곽규택 1/5 이전 다음 이전 다음 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.