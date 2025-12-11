조은재가노인복지센터 송숙희 센터장, 이웃돕기 100만 원 기탁

큰사진보기 ▲조은재가노인복지센터 송숙희 센터장, 연말 이웃돕기 성금 100만 원 기탁 ⓒ 함양군청 관련사진보기

함양군 수동면 구라마을에 위치한 조은재가노인복지센터를 운영중인 송숙희 센터장이 지난 11일 함양 수동면사무소를 방문해 연말연시를 맞아 지역사회 내 이웃들에게 보탬이 되고자 성금 100만원을 기탁했다.송숙희 센터장은"비록 큰 금액은 아니지만 사회복지시설을 운영 하는 입장에서 주변의 어려운 이웃을 위해 작게나마 도움이 되고 싶은 마음을 늘 가지고 있었다"며 기탁의 의사와 마음을 전달하였다.