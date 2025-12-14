새해가 되고 읽으면 손해인 책

"네 믿음은 네 생각이 된다.

네 생각은 네 말이 된다.

네 말은 네 행동이 된다.

네 행동은 네 습관이 된다.

네 습관은 네 가치가 된다.

네 가치는 네 운명이 된다."

첫 번째 법칙 "분명해야 달라진다."

두 번째 법칙 "매력적이어야 달라진다."

세 번째 법칙 "쉬워야 달라진다."

네 번째 법칙 "만족스러워야 달라진다."

나는 [언제] [어디서] [어떤 행동]을 할 것이다. (page 102)

우리는 모든 일을 스스로 선택하고 결정한다고 생각한다. (중략) 하지만 우리가 매일 하는 많은 행동들은 목적이나 선택에 따른 것이 아니라 대부분 확실하게 눈에 보이는 선택지라는 이유로 실행된 것이다. (page 117)

아주 어린 시절의 습관은 '선택하는 것'이 아니라 '모방하는 것'이다. 우리는 일반적으로 친구, 가족, 교회 또는 학교, 지역사회와 국가로부터 넘겨받은 대본을 따른다. (page 156)

차이를 만들어내는 것은 횟수다. (page 192)

책 한 페이지를 쓸 때마다 통 하나에서 다른 통으로 머리핀을 옮겼다. 한 남성은 푸시업 한 세트를 할 때마다 캔 하나에서 다른 캔으로 구슬을 옮겼다. (page 248)

로스앤젤레스 공항을 출발한 조종사가 남쪽으로 단 3.5도만 경로를 조정해도 우리는 뉴욕이 아니라 워싱턴 D.C. 에 착륙하게 된다. (page 36)

올해 초를 떠올린다. 숱한 결심이 떠오른다. 지난해 초를 떠올린다. 같다. 한치도 다르지 않았다. 영어 공부하기, 운동하기, 글쓰기, 자격증 따기. 호기롭게 결심만 한다. 작심삼일, 용두사미가 매년 반복된다. 시간을 더 돌려봐도 별반 다르지 않은 결심. 다르지 않은 한 해를 보낸다.신년 계획을 누구보다 잘 지킬 것 같은 연예인 유재석은 오히려 매년 새해 계획을 세우지 않는다고 한다. 그럼 비장하게 고개를 끄덕이고 그의 뒤에 숨어 보기도 한다.왜일까? 매년 결심을 하지만 무엇 하나 이루지 못한 것일까? 인도의 변호사이자 정치인이었고, 독립운동가 모한다스 카람찬드 간디의 말이 생각난다.실패 원인을 올라가니 단어 하나가 걸린다. '습관' 때문이다. 영어를 공부하는 습관, 책을 읽는 습관, 운동을 하는 습관. 원하는 일을 이루는 습관은 어렵다. 반면, 넷플릭스 정주행 하는 습관, 매일 웹툰을 챙겨보는 습관, 틈틈이 게임을 하는 습관은 참 쉽다. 어떻게 하면 습관을 바꿀 수 있을까? 나아가 나를 바꿀 수 있을까?<아주 작은 습관의 힘> (2019년 2월 출간)에 방법이 있다. 미국 최고 자기 계발 전문가. 블로그 연 방문자 수 1,000만 명 이상. 구독자 300만 명의 뉴스레터 발행인. 파워블로거이자 베스트셀러 작가 제임스 클리어가 쓴 책이다. 아주 작은 습관을 만드는 4가지 법칙을 명징하게 말한다.하나하나 뜯어보자.첫 번째 법칙 "분명해야 달라진다." 원하는 습관을 문장으로 만들어야 한다.구체적인 문징일수록 좋다. 아니? 그래야만 한다. '점심에 운동을 매일 하겠다'라고 하면 빈틈이 많다. 점심을 먹고 하는지, 점심 먹기 전에 하는지, 점심을 먹지 못했을 때는 어떻게 하는지. 변수가 많아진다. 즉, 핑계를 만들 여지를 주면 안 된다.매일 하는 습관에 원하는 습관을 붙이면 금상첨화다. 말은 쉽다. 더 분명하게 하는 방법이 있다. 바로 환경을 바꿔야 한다. 영어 공부를 하고 싶다면 영어 책을 눈에 보이는 곳곳에 둔다. 운동을 하고 싶다면, 가까운 곳에 도구를 배치하면 된다. 탄산음료를 치우고 물을 쉽게 먹을 수 있게 하면 된다.두 번째 법칙 "매력적이어야 한다." 인간은 집단을 이루며 지구를 정복했다. 집단 안에서 비슷한 행동을 하며 같은 집단임을 증명했다. 다른 말로 문화고, 관습이 되었다. 여기에 힌트가 있다. 우리의 습관은 선택이 아니라 모방으로 만들어졌다.책에서는 세 그룹을 말한다. 가까운 사람, 다수, 유력자. 책 읽는 습관을 예를 들어보자. 친구 중에 찾자. 없다면 정기적으로 만날 사람을 찾아야 한다. 온, 오프라인에 독서모임에 가입하는 것으로 시작된다. 다음은 알고리즘 교육이 필요하다. 독서하는 사람 다수를 모을 수 없으니, 온라인 환경이라도 만들어보자.책스타그래머를 구독하고 계속 스스로를 노출시킨다. SNS에만 들어가면 책이 추천된다. 마지막으로 베스트셀러 작가 한 명의 팬이 되어보자. 보통 글 쓰는 사람은 독서를 많이 하니 그를 따라 책을 읽게 될 테다.세 번째 법칙 "쉬워야 달라진다."우리가 가진 습관은 단박에 만들어지지 않는다. 수십 번 아니 수백 번의 반복을 해야만 몸에 붙는다. 새로운 습관도 같다. 터무니없이 쉬워야 한다. 작가는 '2분 규칙'을 제안한다. 원하는 습관을 딱 2분만 해본다.'책 읽기는 한 페이지 읽기''아침 조깅은 운동화 신기''자격증 따기는 책 펼치기'정말 한 페이지만 읽고, 운동화 끈만 묶으면 조깅을 끝내고, 책을 펼치고 덮으면 된다. 시작이 중요하다. 거창할수록 우린 시작할 수 없다. 시작을 해야 다음이 따라온다. 자연스럽게 시간도 횟수도 늘어난다. 다음 내용이 궁금해 한 페이지를 더 읽고, 묶은 김에 산택을 하고, 펼친 김에 한 문제를 풀게 된다.네 번째 법칙 "만족스러워야 달라진다." 쌓이는 것이 눈에 보여야 한다. 변화는 무척이나 느리다. 사소하게 시작했으니 당연하다. 다만, 사소한 습관이 커지기 전에 그만둘 가능성이 있으니 방법이 필요하다. 바로 클립 전략이다.인간을 100% 동물이다. 직관적으로 눈에 보일 때, 성과가 있다고 생각한다. 아니 착각한다. 먼 목표보다는 눈에 보이는 클립이 더 큰 성취로 느끼게 된다. 그래서 멈추지 않고 습관을 유지할 수 있게 된다.그 무엇도 단박에 이뤄지지 않는다. 사소한 행동 하나가 쌓여 습관이 된다. 습관이 가치로 변하고 결국 운명을 요동치게 한다. 곧 새해가 온다. 아주 작은 습관을 준비하자. 그럼 내년에는 올해와 다른 나를 반드시 마주하게 될 테다.