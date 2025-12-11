메뉴 건너뛰기

25.12.11 20:43최종 업데이트 25.12.11 20:43

진주 평생학습관 무지개동산회, 바자회 수익금 전액 기탁

진주시 평생학습관 무지개동산회, 바자회 수익금 전액 기탁 ⓒ 진주시청

진주시 평생학습관 봉사단체 무지개동산회(회장 정민자)는 11일 진주시복지재단을 방문해 이웃을 위해 써달라며 성금 229만 원을 기탁했다.

이번 성금은'2025년 수강생 작품발표회'와 함께 열린 바자회 및 수강생 작품 판매 수익금 전액으로, 무지개동산회 회원과 평생학습관 수강생들이 한마음으로 뜻을 모아 마련한 것이다.

기탁된 성금은 진주시복지재단을 통해 해당 가정에 전달될 예정이다.

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

