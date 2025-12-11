사회부산경남한줄뉴스 25.12.11 20:43ㅣ최종 업데이트 25.12.11 20:43 진주 평생학습관 무지개동산회, 바자회 수익금 전액 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲진주시 평생학습관 무지개동산회, 바자회 수익금 전액 기탁 ⓒ 진주시청 관련사진보기 진주시 평생학습관 봉사단체 무지개동산회(회장 정민자)는 11일 진주시복지재단을 방문해 이웃을 위해 써달라며 성금 229만 원을 기탁했다. 이번 성금은'2025년 수강생 작품발표회'와 함께 열린 바자회 및 수강생 작품 판매 수익금 전액으로, 무지개동산회 회원과 평생학습관 수강생들이 한마음으로 뜻을 모아 마련한 것이다. 기탁된 성금은 진주시복지재단을 통해 해당 가정에 전달될 예정이다. #이웃돕기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사경남외국인주민지원센터, 주거환경 개선사업 벌여 갤러리 오마이포토 계엄 1년 다시 국회 밝힌 응원봉들 1/12 이전 다음 이전 다음 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.