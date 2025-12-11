고성 보타암, 이웃사랑 나눔기부 성금 300만 원 전달

고성군 삼산면 덕산마을에 소재한 보타암(주지 명수 스님)은 지난 9일 연말을 맞아 이웃돕기성금 300만원을 고성군에 기탁했다.



명수 스님은 "기탁을 오랫동안 이어온 것은 모두 신도들의 한결같은 마음 덕분이다"라며, "신도들도 결코 여유로운 사람들은 아니지만, 작은 것에서부터 사랑을 실천하고 도움을 주고자 조금씩 마련한 것이다"라고 신도들의 마음을 전달했다.

