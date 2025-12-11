사회부산경남한줄뉴스 25.12.11 20:42ㅣ최종 업데이트 25.12.11 20:42 고성 보타암, 이웃사랑 나눔기부 성금 300만 원 전달 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 고성군 삼산면 덕산마을에 소재한 보타암(주지 명수 스님)은 지난 9일 연말을 맞아 이웃돕기성금 300만원을 고성군에 기탁했다. 명수 스님은 "기탁을 오랫동안 이어온 것은 모두 신도들의 한결같은 마음 덕분이다"라며, "신도들도 결코 여유로운 사람들은 아니지만, 작은 것에서부터 사랑을 실천하고 도움을 주고자 조금씩 마련한 것이다"라고 신도들의 마음을 전달했다. #보타암 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사경남외국인주민지원센터, 주거환경 개선사업 벌여 갤러리 오마이포토 서울시장 출마 선언한 박주민 "서울 제대로 바꾸겠습니다" 1/9 이전 다음 이전 다음 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.