1심 무죄 노웅래 "'돈 봉투 부스럭' 한동훈, 사과 안 할 줄 알았다"

▲노웅래 전 더불어민주당 의원은 “심장을 칼날로 후비는 고통”이었다며 “오죽 답답했으면 인공지능에게도 물어봤다. 인공지능도 검찰의 주장이 말이 안 된다고 하더라”라고 말했다. ⓒ 차원 관련사진보기