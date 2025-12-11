플라스틱 빈병 1만 1000개 모아, 수익금은 이웃돕기 기탁

큰사진보기 ▲함양군 함양읍 주민 서정숙씨가 7개월 동안 플라스틱 빈병 1만 1천개를 모아 적립한 수익금 11만원을 함양읍에 기탁하며, 환경보호와 나눔문화를 실천하고 있어 화제다. ⓒ 함양군청 관련사진보기

AD

7개월 동안 플라스틱 빈병 1만 1000개를 모아 적립한 수익금 11만원을 기탁해 환경보호와 나눔문화를 실천한 주민이 있어 화제다.주인공은 함양군 함양읍에 사는 서정숙씨다. 플라스틱 빈병 1개의 길이는 약 30cm로, 서씨가 모은 빈병을 모아 길이로 재면 3.3km 정도다.플라스틱 수거업체인 수퍼빈에서는 개당 10원을 현금으로 적립해 준다.함양군은 "서씨가 모은 빈병은 120여종의 활엽수와 3.2km의 산책로가 있는'천년의 숲 함양 상림'을 한바퀴 이상 돌 수 있는 거리"라며 "재활용을 통해 환경오염을 줄이고 취약계층까지 돕는 1석 2조의 효과인 셈이다"라고 설명했다.서정숙씨는 "작은 재활용 습관이 모여 누군가에게는 큰 힘이 될 수 있다는 믿음으로 기부하게 되었다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 나눔을 실천하는 일에 함께하고 싶다"고 전했다.박현기 함양읍장은 "자원순환 활동을 통한 나눔이라는 특별한 실천을 보여주신 서정숙씨께 깊은 감사를 드린다"며 "복지사각지대 없는 안전하고 따뜻한 지역사회를 만들기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.