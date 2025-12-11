748마력 '현대적 괴물', BMW M 의 미래를 말하다

큰사진보기 ▲BMW코리아가 국내시장에 내놓은 XM 레이블. ’BMW XM’은 스포츠다목적성과 고성능 버전(M)이 결함된 최고급 SUV 모델이다. ⓒ BMW코리아 관련사진보기

'BMW XM'의 주행 모습.

인공지능과 함께 글로벌 자동차 시장은 전동화 시대를 마주하고 있다. 이미 주요 자동차 업체들은 기존 내연기관 신차 개발에 나서지 않는다. 친환경에 맞춘 전동화 전략에 미래 자동차 시장의 패권이 갈리기 때문이다. 그럼에도 자동차 브랜드가 포기하지 않는, 여전히 도전의 영역으로 '고성능'은 유효하다.독일의 베엠베(BMW)가 지난 2023년에 국내에 처음 내놓은 'BMW XM'은 스포츠다목적성과 고성능 버전(M)이 결함된 최고급 SUV 모델이다. 특히 초고성능 플러그인 하이브리드(PHEV) 개념을 제시한 최초의 모델이기도 하다. 이 때문에 1억 원을 훌쩍 넘어서는 만만치 않은 가격에도 첫 출시이후 1100대 이상 팔려나갔다.최근 BMW코리아가 새로 내놓은 'XM 레이블'은 앞선 모델보다 더 뛰어나다. BMW XM 라인업에서 최상위 모델로, 가장 강력한 M 하이브리드 시스템을 갖춘 미래지향적인 초고성능 시대의 SUV라고 회사 쪽은 소개했다. 일부 해외 자동차 전문매체에선 '현대적 괴물'이라는 표현까지 나돌 정도다.이 '현대적 괴물'이 자동차 시장 전체에 하나의 질문을 던진다. "과연 고성능 브랜드는 전동화 시대에 어떻게 살아남을 것인가"라고.BMW의 답은 극단적이면서도 현실적이다. 4.4리터의 V8 트윈터보와 전기모터를 결합한 PHEV 시스템은 총 748마력과 1000Nm라는 수치를 뿜어낸다. 단순한 출력 경쟁을 넘어, 이는 앞으로 펼쳐질 전기 M 라인업의 성능 기준점을 보여준다. 모터는 저회전을 채우고, V8은 고회전에서 자신의 색깔을 내비친다. 전동화의 효율성과 고성능 M 버전이 충돌하지 않고 서로 맞물리며 돌아간다.외관 역시 미래의 M을 예고한다. 앞쪽의 과감한 키드니 그릴을 비롯해 대형 공기흡입구와 육중한 차체 비례는 단순히 눈길을 끄는 수준을 넘어선다. XM 레이블의 경쟁 상대로 BMW가 설정한 대상은 이미 메르세데스 벤츠나 아우디가 아니다. 람보르기니 우루스, 포르쉐 카이엔 터보 GT, 페라리 프로산게 같은 초고성능 SUV들이다.BMW가 XM을 통해 노리는 건 어찌보면 단순한 판매량이 아니다. 고성능과 전동화, 럭셔리를 한 번에 끌어올리는 브랜드 재구축이라는 평가가 더 어울린다.차량 뒷좌석 'M 라운지' 콘셉트는 BMW가 명확하게 동아시아·중동의 최상위 고객층을 타깃으로 하고 있음을 보여준다. 고성능 SUV임에도 뒷좌석의 고급화 전략에 신경을 쓴 이유이기도 하다.물론 글로벌 평가를 보면, XM 레이블을 두고 칭찬만 있는 건 아니다. 전통적인 고성능 M 버전을 추구해 온 소비자들은 "너무 크다, 너무 무겁다, 너무 고급스럽다"는 지적도 있다. 하지만 BMW는 크게 게의치 않는 분위기다. XM 레이블은 단순한 양산 모델이 아니라, 전동화 시대의 생존을 위한 M의 전략적 실험이기 때문이다.XM 레이블이 시장에 미치는 영향은 결코 작지 않다. 이 차는 앞으로 나올 M5 PHEV, 순수전기 M SUV, 그리고 BMW 그룹의 차세대 고성능 전동화 라인업의 기술적 바로미터가 될 것이라는 분석도 있다. 또 고가 PHEV 시장이 실제 수요를 만들어낼 수 있는지도 가늠할 수 있다. XM 레이블의 국내 판매 가격은 2억2770만원. 결코 적지 않지만 한국을 비롯해 독일, 미국, 중국 등에 비해 가장 저렴하다. 물론 개인 맞춤형 주문에 따라 가격 조정도 있을수 있다.결국 XM 레이블은 단순히 M 브랜드를 입힌 고가의 또 다른 SUV가 아니다. 고성능의 가치를 유지하면서 전동화 규제와 시장의 변화에 맞서는 BMW의 생존 전략인 셈이다. 고성능 브랜드를 갖고 있는 글로벌 자동차 회사들이 XM 레이블의 성공을 지켜보는 진짜 이유이기도 하다.