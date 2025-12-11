1년반만에 기자들 만난 오유경 식약처장이 반복해 강조한 것

큰사진보기 ▲오유경 식품의약품안전처 처장은 11일 서울 종로구의 한 식당에서 기자간담회를 갖고 식의약 현안 질의에 대해 답하고 있다. ⓒ 식품의약품안전처 관련사진보기

"식약처는 식품의약품 '안전'처로 항상 가장 중요하게 생각하는 것은 국민의 안전을 단단하게 지키는 게 일이다. 국민 안전을 지켜주는 '안전 울타리'다."

11일 오유경 식품의약품안전처장의 말이다. 1년 반여년 만에 출입기자단과 마주 앉아 간담회를 가진 그는 '국민 안전'을 반복해서 강조했다. 전 정부에 이어 유임된 그는 새정부 식약처의 집중 분야로 식중독 안전관리와 마약류 예방교육·중독자 재활지원, 노인과 장애인 등 취약계층 급식 위생·영양관리를 꼽았다.우선 식중독 안전 관리 방안으로는 "식품 위생 등급 지정 및 안심구역을 확대해 국민뿐 아니라 외국인 관광객의 식중독 위험을 낮출 경우 케이(K)-컬처에도 도움이 될 수 있을 것"이라고 했다.마약류 예방교육과 중독자 재활지원과 관련해서는 "우리 미래 세대인 10대, 20대 청소년과 청년층을 대상으로 마약 폐해를 알리는 예방 교육을 중점적으로 하려고 한다"고 방향을 제시헀다.노인 비율이 증가로 인한 초고령 사회 전환에 맞춘 정책도 내놨다. 영양사가 없는 50인 미만 급식소의 안전, 역량을 강화가 대표적이다. '따뜻한 급식'을 노인·장애인 등 취약계층 대상으로 제공하기 위해 내년부터 통합급식관리센터를 전국으로 확대한다는 계획이다.또한 식약처는 내년도 국민영양 안전관리, 급식안전 지원 및 관리 강화 등 먹거리 안전과 건강한 식생활 환경 조성에 1885억 원 규모의 예산을 투입한다. 마약 예방 교육 실시 대상은 현재 20곳에서 2배인 40개로 확대할 예정이다.인공지능(AI)을 활용한 정책 전환 노력도 기울이고 있다. 오 처장은 AI 활용 의료제품 등이 증가하는 상황에 대해 "사이버 보안이 가장 중요하다. (식약처가) 어느 정도까지 할 수 있게 가이드라인을 제공해야 한다"며 "안심 울타리를 제공하는 것은 규제와 반대되는 개념이 아니라 산업계의 길잡이가 될 수 있는 지원이기도 하다"고 말했다.이어 "우리나라는 전 세계에서 가장 처음으로 디지털 의료제품법을 만들었고, 올해 생성형 AI를 활용한 의료기기에 대한 가이드라인도 세계 최초로 만들었다"며 "규제라는 게 산업 성장을 막는 대못이 아니라, 국민 안심을 지켜주고 산업계에는 가이드를 해주는 울타리"라고 강조했다.덧붙여 그는 "디지털 의료기기를 만드는 벤처, 소상공인들을 돕기 위해 찾아가는 설명회를 기획하고 더 확대해 나갈 예정"이라고 전했다.이외에도 기존 약사법 등에 없었던 '바이오의약품 수출제조업 등록제'가 신설돼 통관 절차가 간소화된다. CDMO 제조소에 대한 의약품제조및품질관리(GMP) 인증의 법적 근거가 마련되고, 세포은행 등 원료물질에 대한 인증제도가 도입된다.한편 오 처장은 올 한 해 성과로 ▲식의약 50대 과제 선정 ▲바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 규제 지원 특별법 제도화 ▲국제식품규격위원회(CODEX, 코덱스) 가공과채류분과위원회 의장국 선출 등을 꼽았다.그는 "올해 수십회의 현장 소통을 반영해 지난 11월 식의약 안심 50대 과제를 정했다"면서 "(이재명) 대통령 주재 간담회에서도 요구의 목소리가 나왔던 CDMO 규제 지원 특별법이 제도화되며 K-바이오가 더 성장하는 데 도움이 될 것"이라고 소개하기도 했다.CDMO 규제 지원 특별법은 지난 3일 국회를 통화했다. 글로벌 팬데믹 이후 공급망 확충이 중요해진 상황에서 국내 CDMO 업계의 해외 신뢰도를 높이기 위해 추진됐다는 것이 오 처장의 설명이다.